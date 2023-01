Brighton v Liverpool: quatrième tour de la FA Cup – en direct

Les évènements clés il y a 1h Nouvelles de l’équipe

il y a 1 m 08h59 HNE 29 minutes March reçoit le ballon à l’entrée de la surface, utilise le Lamptey débordant en ne l’utilisant pas et boucle une frappe bien bloquée par Gomez.



il y a 1 m 08h58 HNE 28 minutes Le Gakpo, jusque-là anonyme, charge 50 mètres et joue le ballon vers Salah dans la surface. Il vient du Lamptey glissant, et Steele est rapidement hors de sa ligne pour battre Salah à la balle lâche. Salah aurait été hors-jeu de toute façon, ou du moins aurait dû l’être.



il y a 3 m 08h57 HNE 27 minutes Toutes les statistiques de l’état civil sont à peu près égales, y compris les plus importantes de toutes. Le premier but semble un peu plus important que d’habitude, surtout compte tenu de la confiance fragile de Liverpool.



il y a 5 m 08h55 HNE 25 min : Salah rate une belle occasion ! Liverpool devrait être devant. Elliott, dans le cercle central, enfile une superbe passe précoce derrière Webster et dans le chemin de Salah, faisant une course inclinée classique. Salah se précipite dans la surface, attire Steele… et traîne son tir à quelques mètres du deuxième poteau. Mohamed Salah se rapproche. Photographie : Mike Hewitt/Getty Images

il y a 7 mois 08h53 HNE 21 minutes Magnifique jeu de Brighton. Mitoma flotte de manière menaçante dans le champ depuis la gauche et envoie le ballon à Ferguson au bord de la zone. Il le renvoie avec un coup net derrière sa jambe debout, et Mitoma simule Gomez avant de frapper un tir du pied gauche qui a le rythme enlevé par Konate et dribble jusqu’à Alisson.

il y a 10 mois 08h50 HNE 20 min “Je suis d’accord avec Ian Copestake à ce sujet… les gens oublient à quel point c’était mauvais sous Hicks & Gillet”, déclare David Horn. “Et si les mots ‘Hodgson & Konchesky’ ne font pas peur aux fans de Liverpool du monde entier, c’est parce que ces cœurs ont déjà été vendus au Devil’s PIF. « FSG a apporté de la stabilité, principalement une prise de décision sensée (une alliance malheureuse avec Dunkin Donuts et la Super League à part), un manager progressiste à Rodgers et un succès indéniable avec Klopp. Ils ont fait de nous l’une des trois meilleures équipes au monde, jouant sans doute un football plus excitant que n’importe quel autre. « Et nous allons jeter ça parce que nous n’avons pas acheté de milieu de terrain ? Ne serait-il pas plus judicieux d’acheter un nouveau milieu de terrain ?



il y a 11 min 08h48 HNE 18 minutes Mac Allister fait un dos à Keita, qui atterrit très péniblement. Il est d’accord pour continuer.



il y a 12 mois 08h48 HNE 17 minutes “Les gens essaient le groupe Mephistopheles”, dit Niall Mullen, “mais vous devriez voir la nouvelle académie des jeunes et, ce week-end, ils ont promis 1000 £ à la banque alimentaire locale pour chaque but marqué par l’équipe.”



il y a 13 mois 08h47 HNE 17 minutes March pétille à partir de 25 mètres. L’arbitre a joué un avantage plus tôt dans le mouvement, puis est revenu pour réserver Bajcetic pour une faute que je n’ai pas vue car je tapais frénétiquement l’entrée précédente.



il y a 13 mois 08h46 HNE 15 min : Hors ligne par Alexander-Arnold ! Gross trouve March dans l’espace sur la droite, Robertson rattrapant le terrain. Gomez montre March sur son pied droit le plus faible, alors il accepte l’invitation et envoie une balle basse dans la surface de réparation. Il rate tout le monde au premier poteau et atteint Ferguson au loin, à six mètres du but. Il sort le ballon de ses pieds et glisse un tir bas devant Alisson qui est expulsé de la ligne par Alexander-Arnold.



il y a 16 mois 08h44 HNE 13 minutes Liverpool a l’air plutôt vif, avec et sans ballon, et l’adolescent Stefan Bajcetic a de nouveau l’air à l’aise en sa compagnie.



il y a 20 mois 08h39 HNE 9 minutes Mitoma bat Alexander-Arnold sur la gauche et lève un centre vers le premier poteau, où Konaté passe devant Ferguson pour dégager. Ce fut un début de jeu vraiment divertissant.



il y a 21 mois 08h39 HNE 9 minutes “La pensée de groupe FSG-out est tellement déprimante”, déclare Ian Copestake. «Nous avons eu de la chance de nous débarrasser de propriétaires vraiment affreux et nous regardons maintenant des chevaux cadeaux dans la bouche. Anfield s’est développé, des millions ont été dépensés pour les attaquants, les défenseurs mais oui pas de milieu de terrain. Alors les propriétaires doivent partir ? Oui, mais pensez au nombre de milieux de terrain de 200 millions de livres sterling que vous pourrez acheter si vous êtes repris par le groupe Mephistopheles.

il y a 22 mois 08h37 HNE 8 minutes Un tir apprivoisé à longue distance d’Elliott est facilement sauvé par Steele. Allait large de toute façon.



il y a 23 mois 08h36 HNE 7 minutes Alexander-Arnold fait tourner une délicieuse passe à l’extérieur de la botte pour libérer Salah, qui remporte un corner sur Estupinan.



il y a 25 mois 08h34 HNE 4 min : Hors ligne par Dunk ! Liverpool a failli marquer avec sa première attaque. Salah, sur le côté droit de la surface, a enfilé un tir du pied gauche qui a été bloqué par Webster devant le plongeon Steele. Il est revenu sur Salah, qui l’a poussé vers le but avec son pied droit, et Dunk s’est étiré pour effectuer un superbe dégagement hors de la ligne. Lewis Dunk dégage la ligne pour Brighton ! Photographie : David Klein/Reuters

il y a 27 min 08h33 HNE 3 minutes L’inswinger de March est revendiqué avec confiance par le rétropédalage d’Alisson.



il y a 27 min 08h32 HNE 3 minutes Lamptey remporte un premier corner sur la droite. Brighton a pris un départ rapide, essayant de reproduire l’intensité qui a submergé Liverpool dans la ligue.



il y a 28 mois 08h32 HNE 2 minutes Kaoru Mitoma réalise son premier run sur Alexander-Arnold, qui défend bien et concède une touche.



il y a 30 min 08h30 HNE 1 minute Peep peep ! Naby Keita lance ce jeu alléchant.



il y a 44 mois 08h16 HNE “Beaucoup de mes frères qui soutiennent Liverpool sur les WhatsApps (zéro sistren évidemment) sont #FSGOUT principalement pour un échec à investir dans des joueurs comme, disons, Moises Caicedo », explique Niall Mullen. “Mais vraiment, jusqu’à présent du moins, c’est de l’argent qui est allé à la mauvaise partie de l’équipe. À moins que Klopp ne sache depuis le début que Bajcetic serait le nouveau Busquets, c’est l’échec à rafraîchir le milieu de terrain grinçant plutôt qu’un échec à dépenser l’argent qui a vraiment fait mal à l’équipe. Pour sa défense, il a bien essayé de signer Aurélien Tchouameni et il sacrifierait clairement sa casquette de baseball préférée pour acheter Jude Bellingham. Je suppose que le débat est de savoir à quel moment vous devriez faire un compromis et retirer quelqu’un de la liste B. Peut-être que Klopp a pensé – et cela n’aurait pas été déraisonnable compte tenu de leur âge, même si les signes étaient là avec Henderson – qu’il pourrait obtenir une saison de plus de l’ancien milieu de terrain tout en intégrant les jeunes joueurs. Mais oui, la sonnette d’alarme a sonné lorsqu’ils ont été dépassés par les allcomers en début de saison.



il y a 1h 08.02 HNE “La peur ton préambule inculqué en moi », dit Ian Copestake, « aurait pu également être évoqué en deux mots : Steve Foster ». Et le voici, utilisant son bandeau à bon escient lors de la demi-finale de la FA Cup contre Sheffield Wednesday il y a 40 ans. Steve Foster. Photographie : Colorsport/REX/Shutterstock



il y a 1h 07h31 HNE Nouvelles de l’équipe Roberto De Zerbi devait choisir entre Evan Ferguson et Danny Welbeck devant. En fait, il a choisi les deux, ce qui pourrait signifier un léger changement de système. Au total, Brighton a effectué quatre changements par rapport au match nul 2-2 à Leicester le week-end dernier. Jason Steele, Tariq Lamptey, Adam Webster et Ferguson remplacent Robert Sanchez, Jan Paul van Hecke, Adam Lallana et Moises Caicedo, qui est absent avec congé officiel. Jurgen Klopp a apporté un changement par rapport au match nul 0-0 sans effusion de sang avec Chelsea il y a huit jours. Trent Alexandre-Arnold remplace James Milner à l’arrière droit. Brighton (possible 4-2-4) Steele ; Lamptey, Webster, Dunk, Estupinan ; Gross, Mac Allister; Mars, Welbeck, Ferguson, Mitoma.

Remplaçants : Sanchez, Sarmiento, Enciso, Undav, Gilmour, Van Hecke, Veltman, Moran, Hinshelwood. Liverpool (possible 4-3-3) Alisson ; Alexandre-Arnold, Konaté, Gomez, Robertson ; Keita, Bajcetic, Thiago ; Salah, Gakpo, Elliott.

Remplaçants : Kelleher, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Jones, Tsimikas, Nunez, Matip.

