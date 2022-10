Brighton Stun Chelsea ; Tottenham a battu Bournemouth ; Newcastle Rout Aston Villa

Bien avant la mi-temps, les supporters de Brighton se moquaient déjà du manager qu’ils adoraient autrefois en scandant “Tu te fais virer demain matin”.

Graham Potter n’a peut-être pas encore à s’inquiéter d’être licencié, mais son retour à Brighton a créé ce qui se rapproche le plus d’une crise qu’il a connue sous son règne naissant à Chelsea.

Brighton a battu Chelsea 4-1 en Premier League anglaise samedi pour infliger à Potter sa première défaite depuis qu’il a quitté le club de la côte sud pour reprendre les Blues en septembre. Après un bon départ sous Potter, Chelsea a perdu des points en trois matches de championnat consécutifs après des nuls contre Brentford et Manchester United.

Et le pire pour Chelsea était que le score n’était pas du tout trompeur.

Brighton menait 2-0 après 14 minutes et a ajouté le troisième avant la mi-temps, ayant semblé plus confiant et ambitieux que les visiteurs. Kai Havertz en a retiré un pour Chelsea au début de la seconde période, mais Pascal Gross a terminé le score dans le temps additionnel pour les hôtes.

Cette défaite signifie que Chelsea a perdu huit points derrière Manchester City, qui a pris la tête du classement du jour au lendemain en battant Leicester 1-0 à l’extérieur grâce à un coup franc parfait de Kevin De Bruyne en seconde période.

Arsenal peut récupérer la première place en battant Nottingham Forest, dernier à domicile, dimanche.

City était sans l’attaquant vedette Erling Haaland pour la première fois en raison d’un problème à la cheville, mais De Bruyne s’est assuré que cela n’avait pas d’importance lorsqu’il s’est enroulé dans un coup franc de 25 mètres qui a plongé sous la barre transversale et via le poteau à la 49e. minute.

Callum Wilson brille pour Newcastle

Newcastle, propriété saoudienne, a consolidé sa place dans le top quatre de la Premier League anglaise avec une victoire 4-0 sur Aston Villa samedi.

L’attaquant Callum Wilson a marqué deux fois et l’en forme Miguel Almiron a également marqué à St. James ‘Park.

Wilson a inscrit un penalty au milieu à la sixième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps après que le tir d’Almiron ait été bloqué par la main tendue de l’arrière gauche de Villa Ashley Young.

Wilson, qui fait pression pour une convocation de l’Angleterre pour la Coupe du monde, a dirigé le centre de Kieran Trippier après une routine de corner bien travaillée à la 56e minute, puis a aidé à préparer les deux autres buts.

Le tir de Wilson a été sauvé par Robin Olsen – en tant que remplaçant de la commotion cérébrale pour Emi Martinez en première mi-temps – seulement pour que le rebond tombe sur Joelinton, qui a ramené le ballon à bout portant à la 59e.

Almiron a complété la raclée huit minutes plus tard, marquant son sixième but en autant de matchs en récupérant la passe de Wilson sur la droite, coupant à l’intérieur et s’enroulant de manière exquise dans le coin le plus haut.

Cela aurait pu être bien pire pour Villa, car Wilson et le remplaçant Jacob Murphy ont marqué le but dans les 20 dernières minutes. Newcastle a remporté une cinquième victoire lors de ses six derniers matchs.

Newcastle a commencé le match à la quatrième place et a consolidé cette position après la défaite de Chelsea, cinquième, à Brighton.

C’était le deuxième et dernier match de Villa sous le contrôle intérimaire de l’entraîneur adjoint Aaron Danks, qui est intervenu pour diriger l’équipe après le limogeage de Steven Gerrard et a supervisé une victoire 4-0 contre Brentford le week-end dernier.

Unai Emery a été embauché cette semaine en remplacement permanent de Gerrard et prendra ses nouvelles fonctions mardi.

Martinez a eu besoin d’une longue période de traitement après avoir reçu un coup à la tête de son coéquipier, Tyrone Mings, au milieu de la première mi-temps. Le gardien argentin a joué brièvement mais s’est ensuite assis et a été remplacé par Olsen.

Tottenham est venu de deux buts en seconde période pour battre Bournemouth 3-2 et mettre fin à une série de deux défaites consécutives en championnat.

Le retour de Tottenham signifiait qu’il restait à la troisième place, deux points devant Newcastle, quatrième.

Crystal Palace a battu Southampton 1-0 à domicile tandis que Brentford s’est contenté de 1-1 contre Wolverhampton. L’attaquant des Wolves Diego Costa a été expulsé pour un coup de tête dans le temps additionnel.

Fulham a accueilli Everton tard et Liverpool a accueilli Leeds en difficulté à Anfield lors d’un coup d’envoi en soirée.

