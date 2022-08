Brighton signe l’Équateur Estupinan de Villarreal

Londres (AFP) – Brighton a signé mardi le défenseur équatorien Pervis Estupinan du côté espagnol de Villarreal dans le cadre d’un accord d’une valeur de 17 millions de livres sterling (20 millions de dollars).

Estupinan a signé un contrat de cinq ans avec le club de Premier League, qui avait besoin d’un remplaçant pour Marc Cucurella après le récent transfert de l’arrière gauche à Chelsea.

“Nous sommes enthousiasmés par ce que Pervis nous apporte et il occupe un poste auquel nous cherchions à ajouter de la profondeur”, a déclaré le patron de Brighton, Graham Potter.

“En plus de son expérience internationale, il a joué pour Villarreal en Ligue des champions et en Ligue Europa, et a acquis beaucoup d’expérience en Liga.

“Nous allons l’aider à s’installer ici en Angleterre, mais nous sommes impatients de travailler avec lui et de le voir en action en Premier League.”

Le joueur de 24 ans a signé pour Watford en 2016 mais a passé quatre saisons en prêt en Espagne avec Grenade, Almeria, Majorque et Osasuna, avant de rejoindre définitivement Villarreal en 2020.

Pervis a aidé l’équipe d’Unai Emery à remporter la Ligue Europa lors de sa première saison avec Villarreal.

Il a fait 26 apparitions pour l’Équateur et a été nommé dans l’équipe du tournoi de la Copa America en 2021.