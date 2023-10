Brighton se bat pour marquer son premier point en Ligue Europa à Marseille

Brighton est revenu d’un score de 2-0 à la mi-temps pour obtenir un match nul contre Marseille en Ligue Europa. Les Français ont marqué leurs deux buts à une minute d’intervalle lors de la première période. Néanmoins, les Seagulls sont sortis en trombe de la mi-temps pour égaliser le score lors du match de Ligue Europa.

Les deux clubs sont entrés dans le match avec désespérément besoin d’une victoire pour aider à redresser le navire. Marseille avait subi deux défaites consécutives en championnat avant le match de jeudi. Brighton, en revanche, avait déjà été battu par Chelsea, puis avait subi une défaite 6-1 contre Aston Villa en Premier League.

Marseille marque tôt contre Brighton en Ligue Europa

Les hôtes ont commencé jeudi du bon pied et ont marqué deux fois dans les 20 premières minutes du match. Jonathan Clauss a d’abord pris possession du ballon sur le flanc droit. L’arrière droit a ensuite envoyé un centre bas dans la surface de Brighton en direction de son compatriote Chancel Mbemba. Après que la passe ait évité d’une manière ou d’une autre tous les défenseurs visiteurs, Mbemba a inséré le ballon au fond des filets.

Marseille a marqué un autre but moins d’une minute plus tard. L’arrière central de Brighton, Lewis Dunk, a complètement raté une tentative de dégagement au plus profond de la moitié de terrain de son équipe. Amine Harit s’est jeté sur le ballon et a centré dans une zone dangereuse. Le ballon est finalement allé à Jordan Veretout et le milieu de terrain a réussi à tirer à travers Jason Steele dans le but de Brighton. Malheureusement pour le buteur, il a ensuite dû être remplacé en raison d’une blessure.

Brighton a failli recevoir une bouée de sauvetage quelques instants seulement après le deuxième but marseillais. Il semblait initialement y avoir une main du milieu de terrain marseillais Valentin Rongier à l’intérieur de la surface. Cependant, après avoir visionné la rediffusion sur le moniteur au bord du terrain, l’arbitre a refusé le coup de pied en raison d’une faute sur Rongier de l’arrière central de Brighton, Jan Paul van Hecke.

Les Seagulls marquent deux buts en seconde période pour assurer le match nul

Les visiteurs ont cependant marqué un but à la 54e minute. Tariq Lamptey a débuté le mouvement par une course intelligente sur le côté gauche de l’attaque, profondément dans le territoire marseillais. Le défenseur passe ensuite rapidement à Kaoru Mitoma à l’entrée de la surface. Mitoma a trouvé Pascal Groß libre à l’intérieur de la surface et le milieu de terrain a facilement envoyé un tir dans le but d’un Pau Lopez impuissant.

Brighton a ensuite reçu un penalty à quelques minutes de la fin après que Clauss ait fait trébucher Lamptey dans la surface. Le remplaçant Joao Pedro est intervenu pour tirer le coup de pied et a envoyé Lopez dans le mauvais sens pour égaliser le score. Il s’agissait du troisième penalty réussi du Brésilien lors des deux derniers matches de Ligue Europa pour son club.

Le match effréné finirait par se terminer à égalité après un combat furieux des visiteurs. Malgré un point gagné en France, Brighton est toujours dernier du groupe B de la compétition. Marseille est cependant désormais deuxième du groupe. L’équipe française se situe légèrement au-dessus de l’Ajax en raison du nombre total de buts marqués dans la compétition jusqu’à présent.

PHOTO : IMAGO / Images de sports professionnels