Brighton rejette l’offre d’Arsenal de 60 millions de livres sterling par Moises Caicedo

Moises Caicedo a déclaré aux fans de Brighton & Hove Albion qu’il souhaitait être autorisé à quitter le club après que des sources ont déclaré à ESPN qu’Arsenal avait rejeté une offre de 60 millions de livres sterling pour le milieu de terrain.

Arsenal a renforcé son équipe avec les signatures de Leandro Trossard et Jakub Kiwior jusqu’à présent ce mois-ci. Des sources ont déclaré à ESPN Brighton qu’elles ne souhaitaient pas laisser Caicedo rejoindre l’équipe de Mikel Arteta en janvier malgré le fait que le joueur souhaitait déménager à l’Emirates Stadium.

Malgré la position de Brighton, Arsenal devrait revenir prochainement avec une offre améliorée, ont indiqué des sources.

“Je suis reconnaissant à [Brighton owner] M. Bloom et Brighton pour m’avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j’ai toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur”, Caicedo a déclaré vendredi sur les réseaux sociaux.

“Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs issus d’une éducation pauvre à Saint-Domingue en Équateur. Mon rêve est toujours d’être le joueur le plus décoré de l’histoire de l’Équateur.

“Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d’aider le club à continuer à réussir.”

“Les fans m’ont pris dans leur cœur et ils seront toujours dans mon cœur, alors j’espère qu’ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité.”

Selon des sources, les dirigeants de la Premier League étaient intéressés par la signature de Caicedo avant même qu’il ne rejoigne Brighton en 2021.

Des sources ont également ajouté qu’Arsenal serait toujours désireux de signer le capitaine de West Ham United, Declan Rice, même s’ils peuvent conclure l’accord avec Caicedo.

Brighton a vu plusieurs joueurs quitter le club lors de transferts de grande valeur ces dernières saisons. Marc Cucurella et Yves Bissouma ont quitté le club pour rejoindre respectivement Chelsea et Tottenham cet été, tandis que Ben White est également parti pour Arsenal en 2021.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a déclaré : “Moises est un bon gars, il ne se concentre que sur nous. Il est détendu. J’espère qu’il restera avec nous jusqu’à au moins la fin de la saison.

“J’ai parlé avec Moises et lui ai dit qu’il était difficile de changer pendant la saison. Je lui ai parlé en tant que père, pas en tant qu’entraîneur.

“L’intérêt pour nos joueurs est une bonne chose. Nous travaillons dans le bon sens, dans le bon sens.”

Brighton est sixième de la Premier League, à cinq points de Tottenham, cinquième, avec deux matchs en moins.

Les informations de Julien Laurens d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.