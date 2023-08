Brighton pourrait réaliser un autre profit sur la star montante de la Premier League

Brighton a réalisé un profit en vendant un certain nombre de talents de premier plan à des rivaux de Premier League, et il pourrait le faire à nouveau avec Evan Ferguson. Plus récemment, c’est Moises Caicedo, qui a battu le record de transfert britannique avec son transfert de 145 millions de dollars à Chelsea. Marc Cucurella, Ben White, Alexis Mac Allister, Yves Bissouma et Leandro Trossard pour plus de 25 millions de dollars. Maintenant, les Seagulls ont un autre talent d’élite dont les clubs riches salivent.

Maintenant, Brighton a placé ses plus gros frais de transfert à ce jour sur un attaquant. Tottenham Hotspur et Manchester United sont deux des clubs qui courtisent Evan Ferguson, le phénomène irlandais de 18 ans. Cependant, Brighton a déclaré que ces clubs devront payer plus de 150 millions de dollars. a déclaré que Tottenham considérait Ferguson comme un remplaçant naturel pour le sortant Harry Kane.

Pourtant, Brighton n’est pas aussi prêt à vendre cet été. À seulement 18 ans, Ferguson pourrait gérer une campagne en petits groupes au stade American Express. Lors de sa première saison avec Brighton, Ferguson a marqué six buts en 19 matches de Premier League. Naturellement, il a également marqué lors de la victoire d’ouverture de la saison de Brighton contre Luton Town.

Ferguson est sans doute le talent le plus brillant de Brighton au cours des dernières années. Cela aide qu’il ne soit qu’un adolescent qui marque déjà en Premier League. Compte tenu de sa force visible et de ses capacités techniques, le club pense qu’il peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

Brighton cherche un profit massif sur Evan Ferguson

À l’origine, Evan Ferguson a signé avec l’académie de Brighton en janvier 2021. Ensuite, il a rapidement gravi les échelons de l’académie pour faire ses débuts en équipe première dans la Coupe EFL en août. Même s’il a dû attendre un peu pour que son premier but arrive, le talent s’est montré.

Tottenham est actuellement le principal soumissionnaire, car d’autres grands clubs d’Angleterre ont déjà un attaquant. Cependant, si les actions de Ferguson augmentent, les clubs seront prêts à dépenser de l’argent pour acquérir l’Irlandais.

PHOTO : IMAGO / Colorsport