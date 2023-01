Brighton place une valorisation de 100 millions de livres sterling sur le milieu de terrain Moises Caicedo au milieu de l’intérêt de Chelsea – Discussion sur papier | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de mercredi…

LES TEMPS

Brighton & Hove Albion ont placé une valorisation de 100 millions de livres sterling sur Moisés Caicedo après la dernière tentative de Chelsea de piller le club de la côte sud.

Everton fait face à une bataille pour convaincre sa principale cible managériale, Marcelo Bielsa, de remplacer Frank Lampard.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

S’exprimant après la défaite d’Everton contre West Ham, le propriétaire Farad Moshiri a insisté sur le fait que le club n’était pas à vendre, peu de temps après des spéculations selon lesquelles les Toffees étaient prêts à accepter des offres de 500 millions de livres sterling pour la vente du club.



Newcastle United est convaincu de pouvoir signer Anthony Gordon d’Everton, mais il envisage également Hakim Ziyech de Chelsea.

Everton doit se battre pour convaincre Marcelo Bielsa de remplacer Frank Lampard après que l’ancien entraîneur de Leeds United ait exprimé des réserves quant au déménagement à Goodison Park.

L’ailier de Leeds United Jack Harrison est une cible pour Leicester City alors qu’ils tentent de renforcer l’équipe de Brendan Rodgers pour s’éloigner du danger de relégation.

Alors que Tottenham et Everton espèrent obtenir la signature d’Arnaut Danjuma, nous examinons certains des buts qu’il a marqués dans l’ancien club de Bournemouth.



Leeds United fait partie des principaux clubs intéressés par l’attaquant de Southampton Jimmy-Jay Morgan.

Les pourparlers de Nottingham Forest avec Newcastle sur l’accord pour Chris Wood comprenaient une enquête ambitieuse pour Allan Saint-Maximin.

Crystal Palace poursuit un accord avec le milieu de terrain de Stuttgart Naouirou Ahamada.

Des centaines de travailleurs migrants au Qatar employés comme agents de sécurité pendant la Coupe du monde au principal centre des médias de la Fifa et sur d’autres sites clés risquent l’expulsion après avoir lancé dimanche une manifestation de rue sans précédent à Doha contre les licenciements massifs qui ont suivi le tournoi.

LE SOLEIL

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, a les dernières informations sur Chelsea et ses objectifs de transfert, notamment Benfica et le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez.



Frank Lampard dit que son cauchemar à Everton “le rendra plus fort” – et il a juré de revenir et de faire ses preuves en Premier League.

Manchester United serait prêt à encaisser Harry Maguire et Scott McTominay.

QUOTIDIEN EXPRESS

Everton devrait maintenant réexplorer un accord pour l’ailier rennais Kamaldeen Sulemana après qu’Arnaut Danjuma ait tourné le dos à un déménagement à Goodison Park malgré un examen médical à Finch Farm.

Leeds reste intéressé par un accord pour le milieu de terrain d’Angers Azzedine Ounahi – malgré un contact avec la Juventus concernant un transfert pour la star de l’USMNT Weston McKennie.

COURRIER QUOTIDIEN

Gary Neville estime qu’Antonio Conte a été bien soutenu sur le marché des transferts et estime qu’il est dans le meilleur club possible dans lequel il peut être en Europe en ce moment.



La recherche d’investissement de Manchester United devrait aboutir à la vente complète du club.

Aston Villa a été frustré après avoir échoué dans sa tentative de faire de l’international espagnol Nico Williams sa signature record.

L’attaquant du PSG Lionel Messi envisage son avenir en France et s’inquiète de la signature d’un nouveau contrat avec les champions de Ligue 1, selon des informations.

S’exprimant lors d’une édition spéciale sur le football européen de The Transfer Show, Florian Plettenberg explique où Jude Bellingham pourrait se retrouver s’il quittait le Borussia Dortmund, Liverpool étant apparemment désireux de signer l’international anglais.



Le nouveau club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, serait convaincu qu’il y terminera sa carrière, car il aura 40 ans à la fin de son contrat en 2025.

La Football Association est sur le point de renouveler son engagement d’avoir une représentation BAME (noir et minorité ethnique) dans l’équipe d’arrière-boutique de l’Angleterre pour sa campagne Euro 2024.

DAILY MIRROR

Le panel du Transfer Show discute de l’avenir de Harry Kane et s’il appartient à Tottenham ou si l’attaquant anglais déménagerait en Allemagne avec le Bayern Munich.



Wayne Rooney a été soutenu pour devenir un patron à succès de la Premier League par Phil Jagielka, qui estime que le club en crise d’Everton devrait le considérer.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

L’UEFA est sur le point de modifier ses règles de fair-play financier pour lutter contre l’échappatoire aux longs contrats que Chelsea utilise.

Sam Allardyce a nié toute rumeur affirmant qu’il avait été approché par Everton, mais a déclaré qu’il était le “meilleur de tous les managers récents” que les Toffees aient eu.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Millwall a décidé de débarquer l’attaquant des Hibs Kevin Nisbet.

Le gourou du recrutement des Rangers, John Park, envisage de revenir aux Hibs en tant que nouveau directeur du football.