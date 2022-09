Brighton nomme Roberto De Zerbi en remplacement de Graham Potter

Roberto De Zerbi a précédemment entraîné l’équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk. OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

Brighton a nommé l’Italien Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur-chef pour un contrat de quatre ans après le départ de Graham Potter, a annoncé dimanche le club de Premier League.

De Zerbi, 43 ans, a commencé sa carrière de manager dans les ligues inférieures italiennes avant d’attirer l’attention de l’équipe de Serie A Sassuolo, les guidant vers la huitième place de la saison 2020-21. Il était l’entraîneur-chef du Shakhtar Donetsk ukrainien la saison dernière.

“Je suis absolument ravi que Roberto ait accepté de devenir notre nouvel entraîneur-chef. Les équipes de Roberto jouent un football passionnant et courageux, et je suis convaincu que son style et son approche tactique conviendront parfaitement à notre équipe existante”, a déclaré le président de Brighton, Tony Bloom.

De Zerbi succède à Potter, qui est parti pour Chelsea plus tôt ce mois-ci après trois saisons très réussies à la tête.

Brighton, qui est quatrième de la Premier League avec 13 points en six matchs, se rendra ensuite à Liverpool le 1er octobre après la pause internationale.