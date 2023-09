Brighton manque le capitaine Lewis Dunk mais l’équipe de Liverpool réussit le test – réussites et ratés de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conference | Actualités footballistiques

L’absence de Dunk est la clé de la défaite de Brighton

Image:

Jan Paul van Hecke était privé de son partenaire central Lewis Dunk – et cela s’est vu pour Brighton





Des sourcils ont été levés lorsque la feuille d’équipe a été publiée et le capitaine de Brighton, Lewis Dunk, ne faisait pas partie de l’équipe de la journée. Roberto De Zerbi a confirmé avant le match qu’il était blessé, aux côtés de l’attaquant Evan Ferguson.

Nous savions déjà que son absence serait un coup dur, mais c’était un peu surprenant de voir à quel point Brighton lui manquait.

Si le premier match de l’AEK a été un moment de qualité, leurs deux autres buts sont dus à un manque de conscience défensive de la ligne arrière de Brighton. Les passes mal placées sur lesquelles les visiteurs ont profité n’ont pas aidé, mais il ne fait aucun doute que la présence de Dunk au milieu de la défense aurait énormément aidé.

Non seulement par ses propres qualités défensives, mais aussi par son leadership et son organisation de l’équipe. Cela manquait parfois lorsque l’AEK attaquait.

En fait, De Zerbi lui-même a sans doute résumé exactement ce qui manquait à Brighton avec l’absence de Dunk, en disant : « Lorsque nous défendons les coups de pied arrêtés contre ces équipes, nous devons être plus concentrés, avec la bonne attitude, plus intelligents.

« Parfois, nous ne l’avons pas fait. Si nous voulons faire une autre amélioration, nous devons connaître avant le match les situations dans lesquelles nous pouvons encaisser des buts. »

Jan Paul van Hecke s’est bien comporté lors de certaines périodes, mais lui aussi aurait pu faire mieux pour le troisième de l’AEK. Il est difficile non plus de repérer des moments marquants en défense de la part du remplaçant de Dunk, Igor.

Lorsque Brighton avait des coups de pied arrêtés, leur plan clair était de trouver Van Hecke au deuxième poteau. Cependant, cela n’a pas fonctionné et a également permis à l’AEK d’avoir un aperçu de ce qui allait arriver. Les Seagulls ont également manqué la présence aérienne de Dunk dans ces situations, dans des moments perdus.

Il était décevant que Dunk ait dû rater une soirée aussi monumentale pour un club auquel il a tant donné. Mais cela prouve à quel point le défenseur est essentiel au succès des Seagulls, offrant un rappel opportun alors que Brighton se lance dans un voyage historique en Europe.

Charlotte Marais

L’équipe de Klopp réussit le test

Image:

Luis Diaz célèbre la mise de Liverpool devant Ryan Gravenberch contre LASK en Ligue Europa





Jurgen Klopp a juré qu’il utiliserait la Ligue Europa « pour concourir, pas pour donner des opportunités », puis a effectué 11 changements – mais son équipe de deuxième ligne n’a pas laissé tomber Liverpool.

Ben Doak est devenu le troisième plus jeune joueur du club à disputer un match européen à l’âge de 17 ans et 314 jours, le milieu de terrain de 18 ans Stefan Bajcetic a été déployé à l’arrière droit pour ses premières minutes de la saison et la nouvelle recrue Ryan Gravenberch a obtenu son premier départ.

Ils avaient du travail à faire à la mi-temps mais la qualité de Liverpool s’est manifestée. Darwin Nunez et Luis Diaz ont mené une autre riposte avec Gravenberch aidant superbement le deuxième but. Mo Salah est entré en jeu pour son objectif européen habituel.

Image:

Mo Salah a scellé la victoire de Liverpool au LASK





Klopp sera encouragé par la façon dont son équipe, très modifiée, a remporté une victoire importante pour lancer sa campagne en Ligue Europa tout en réduisant la congestion des matches dans son équipe.

« Je savais que ce serait vraiment difficile, et c’était difficile, même si les gens ne me croyaient pas », a déclaré Klopp, même si peu le croiront lors de sa prochaine sélection dans l’équipe.

David Richardson

Moyes doit choisir les bonnes options lors de la rotation de son équipe

Image:

Tomas Soucek a complété le retour après 82 minutes





West Ham détenait 78 % de possession au début de la première mi-temps de sa victoire contre Backa Topola sans se créer aucune opportunité. Ils prenaient de mauvaises décisions lorsqu’ils entraient dans des zones où ils devaient lancer des balles dans la surface.

Le changement de personnel était nécessaire. Ils avaient besoin de ce point focal au milieu et Michail Antonio le leur a donné. Danny Ings tombait dans de petites poches d’espace où vous ne vouliez pas vraiment de lui. Vous voulez que quelqu’un occupe les trois moitiés centrales. Antonio a fait ça.

West Ham a finalement vraiment tenté le coup. C’était une très bonne réponse. Ils auraient pu continuer et gagner par quatre ou cinq. Ils les ont usés.

Ils disposent désormais d’une meilleure équipe pour gérer les exigences de la Premier League et du football européen. C’est une longue saison quand on est en Europe. David Moyes a le luxe de pouvoir reposer les joueurs et d’utiliser l’équipe.

Lee Hendrie

Roofe mène de l’avant pour les Rangers

Les performances des Rangers ont été critiquées, notamment lors des grands matchs, et ils ont réussi à obtenir le résultat contre le Real Betis.

En seconde période, les Rangers l’ont mérité. Ils étaient excellents. En première mi-temps, il n’y avait pas grand-chose entre les deux équipes.

Kemar Roofe a été excellent, une véritable performance d’attaquant, une performance de numéro 9, dos au but, faisant entrer ses coéquipiers, et il a également eu son mot à dire dans le but, avec son tir bloqué.

Après les résultats de cette semaine, il a été laissé aux Rangers d’aider le football écossais avec le coefficient de points et ils ont réussi à le faire.

C’est un gros résultat pour les Rangers, cela ne fait aucun doute. Pour que les Rangers rebondissent et lancent leur campagne en Ligue Europa, je suis sûr que Michael Beale et les joueurs seront ravis.

Kris Boyd

Villa a-t-elle sous-estimé le Legia Varsovie ?

Image:

Le gardien d’Aston Villa Emiliano Martinez (à gauche) et son coéquipier Calum Chambers lors de leur défaite au Legia Varsovie





Peut-être qu’Unai Emery a sous-estimé le Legia Varsovie. Ils étaient très bons – bien organisés, avec des revirements fantastiques et bons en contre-attaque.

Quant à Villa : gros, gros points d’interrogation. Je sais que des joueurs sont arrivés dans l’équipe qui n’ont pas beaucoup joué cette saison, mais il faut arriver et avoir un impact et ils ne l’ont pas fait. C’est pourquoi ils ont échoué.

Je pense que cela aura un impact sur leur forme en Premier League. Ce n’était pas leur équipe la plus forte mais c’était suffisant pour obtenir un résultat.

Si vous démarrez bien les phases de groupes, vous gagnez en confiance, en conviction. Cela ne m’a donné aucune confiance. Cela m’a rappelé le match de Newcastle en début de saison avec des buts encaissés beaucoup trop facilement.

Ils avaient l’air frustrés sur le banc et c’est un mauvais début d’Europe.

Lee Hendrie

Aberdeen est fier de sa performance à Francfort – mais aucun point

Rares sont ceux qui auraient pu s’attendre à ce qu’Aberdeen pose de sérieux problèmes à l’Eintracht Francfort avant le coup d’envoi. Les Dons, avec seulement deux points lors de leurs cinq premiers matches de Premiership écossaise, avaient une tâche énorme à accomplir contre une équipe invaincue en Bundesliga et qui a remporté la Ligue Europa il y a à peine quelques saisons.

Pourtant, l’équipe de Barry Robson quittera l’Allemagne frustrée par une défaite 2-1.

Dante Polvara a choisi le bon moment pour marquer son premier but pour le club, égalisant devant les 55 000 spectateurs du Waldstadion. Ester Sokler a presque dépassé le score – mais a tiré à côté dans les arrêts de jeu alors qu’il semblait qu’il pourrait égaliser le match pour la deuxième fois.

Courir Francfort si près, c’était une performance dont Aberdeen pouvait être fier. Mais les marges étaient si fines que cela aurait pu être une soirée vraiment mémorable.

« Je suis content de la façon dont nous avons joué et de l’engagement que nous avons mis, mais je pense que nous aurions pu mériter encore plus si nous avions

cette seule occasion juste avant le coup de sifflet à temps plein », a déclaré Robson par la suite, avant d’exprimer sa frustration d’avoir concédé sur coup franc et penalty.

Des encouragements, donc. Mais aussi la prise de conscience qu’il faudra faire encore plus pour que cette aventure européenne soit une réussite.

Pierre Smith