Brighton : Les Seagulls peuvent-ils suivre le rythme en tête de la Premier League alors qu’ils se préparent à affronter Tottenham ce week-end ? | Nouvelles du football

Quelle façon de faire une première impression. Roberto De Zerbi a pu être vu pomper et frapper l’air d’une manière que la plupart ne peuvent pas faire lorsqu’il est stationné dans la pirogue de l’opposition à Anfield.

C’était son premier match en charge et n’aurait guère pu être plus difficile. Pourtant, alors que l’horloge dépassait 15 h 17 samedi après-midi dernier, Brighton osait entrer en territoire inconnu contre Liverpool.

Leandro Trossard venait de passer le ballon au-delà d’Alisson exactement de la même manière qu’il l’avait fait 13 minutes auparavant. Une avance de deux buts avait les Seagulls au pays des rêves.

Samedi 8 octobre 17h00



Coup d’envoi 17h30





Il est difficile de se souvenir d’une moitié de football sous Jurgen Klopp où Liverpool a été si visiblement surclassé à domicile. Le football de Brighton était effervescent, exactement le contraire du comportement de Klopp sur la ligne de touche alors qu’il regardait son équipe se faire séparer par Potterball.

Les empreintes digitales du nouveau manager de Chelsea restent partout dans le design de Brighton. En effet, De Zerbi a indiqué avant le match qu’il ne prévoyait pas de perturber le flux de son équipe en bricolant du personnel ou des formations. Ensuite, il a résumé: “J’ai essayé de ne pas l’endommager.” Son style managérial, qui lui a valu des critiques élogieuses en Italie, notamment lors de son séjour à Sassuolo, sera sans aucun doute imprimé avec le temps, mais il est clair qu’il aime déjà ce qu’il voit.

L’Italien a effectué un changement forcé en raison d’une maladie et a laissé les joueurs éliminer un par un la fragile ligne de fond de Liverpool. Parfois, cela correspondait à la cruauté de l’entrée impitoyable d’Erling Haaland sur le terrain de jeu de la Premier League.

Il y avait très peu de choses que l’équipe locale pouvait faire à ce sujet, tant la bravoure et l’aventure de Brighton étaient importantes. Vous ne pouviez pas vous empêcher d’admirer la valeur de divertissement. Sauf si vous étiez assis dans le Kop, bien sûr.

Le résultat, un match nul 3-3 passionnant, a été le meilleur match nul de Liverpool à Anfield en Premier League depuis 2016 contre Arsenal. La marque de football de Brighton commence-t-elle à refléter le célèbre style fluide et offensif des Gunners?

C’est peut-être exagéré, mais l’équipe de la côte sud produit des chiffres qui imitent ceux des équipes qui occupent traditionnellement les quatre premières places de la ligue.

En termes de résultats, Brighton a le même record cette saison qu’après sept matchs en 2021-22; gagner quatre, tirer deux et ne perdre qu’une seule fois. La différence cruciale, cependant, est qu’ils en ont marqué six de plus (14) qu’ils n’en avaient au même stade la saison dernière (8).

C’est un pas en avant convaincant. Ils surpassent également leur xG. Et tout cela après avoir perdu leurs deux actifs les plus précieux lors du mercato estival – Marc Cucurella à Chelsea et Yves Bissouma à Tottenham. Ces deux clubs londoniens, incidemment, placent Brighton entre les deux dans le tableau : les Spurs une place devant, Chelsea une derrière.

Brighton avait lancé très tôt un signal d’avertissement indiquant qu’ils étaient sérieux, écartant Manchester United avec très peu de respect ou de sympathie pour la première d’Erik ten Hag à Old Trafford. Semblable à leur visite à Liverpool, ils ont pu exploiter les vulnérabilités. De nombreuses équipes se sont fanées en jouant dans les deux stades les plus emblématiques du nord-ouest. Pas Brighton.

Ils sont arrivés à Old Trafford, puis à Anfield quelques semaines plus tard, débordant de confiance. Quatre points de ces deux matches suggèrent à eux seuls que leur assurance n’était pas mal placée.

Trossard a été le premier joueur visiteur depuis 2008 à marquer un doublé en première mi-temps à Anfield dans la ligue, avant de devenir ensuite le premier joueur de Brighton à réussir un triplé de haut vol. Les joueurs adverses ne marquent tout simplement pas de triplés à Anfield, bien qu’encore une fois semblable à l’histoire d’Arsenal dans les matches contre Liverpool, Andrey Arshavin dirait le contraire.

Parmi les “14 autres”, les équipes en dehors des soi-disant “six grands” de la division, Brighton se classe en tête pour la précision des tirs – 38 des 88 tentatives ont atteint la cible. Ils se convertissent à un rythme qui les positionnerait parfaitement aux côtés de l’élite de la Premier League. Tout en jouant un football attractif basé sur la possession.

Une continuation d’une telle forme serait remarquable, malgré les bases solides de l’équipe et la stratégie de recrutement judicieuse du club. De Zerbi a en effet hérité d’un groupe talentueux mais se retrouve une fois de plus dans le grand bain lors de ses débuts à domicile ce week-end. Samedi, l’ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk affronte son compatriote Antonio Conte, en direct sur Sports du ciel. Un autre test de l’endurance de Brighton.

Ils sont invaincus lors de leurs sept derniers matchs à l’Amex et cherchent à remporter trois matchs consécutifs en championnat à domicile pour la première fois depuis 2019, une série qui comprenait une victoire 3-0 sur les Spurs. S’ils reproduisaient ce score, les choses deviendraient vraiment savoureuses, bien qu’octobre présente un ensemble de matchs particulièrement méchants.

Néanmoins, il est clair que les progrès de Brighton inquiètent les autres clubs du peloton de chasse. Principalement parce qu’il est difficile d’identifier une faiblesse évidente. Seul Everton (7) a encaissé moins de buts que la quatrième équipe de la ligue, tandis qu’aucune équipe n’a utilisé moins de joueurs (19). La cohérence est la base de leur succès.

De Zerbi a affronté Conte quatre fois pendant son séjour en Serie A mais n’a jamais terminé du côté des vainqueurs. Attendez-vous donc à une rivalité pleine de tension et peut-être teintée de vengeance. Nous sommes sûrs d’avoir de la mise en scène. Espérons un feu d’artifice.

Les Seagulls continueront-ils de monter en flèche ou les Spurs sont-ils sur le point de gâcher la fête ?