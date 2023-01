Brighton & Hove Albion vs Liverpool diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de FA Cup

Brighton & Hove Albion vs Liverpool diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 29 janvier, 13h30 GMT

Brighton & Hove Albion vs Liverpool diffusion en direct et aperçu du match

À la recherche d’un Brighton & Hove Albion (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Brighton & Hove Albion vs Liverpool est sur ITV au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Brighton et Liverpool s’affronteront pour une place au cinquième tour de la FA Cup alors qu’ils se rencontrent pour la troisième fois cette saison.

Les Seagulls ont eu la mesure des Reds jusqu’à présent, faisant match nul 3-3 à Anfield puis les balayant 3-0 au stade Amex lors des deux rencontres de championnat. L’équipe de Roberto De Zerbi a battu Middlesbrough 5-1 pour atteindre le quatrième tour ; Brighton a été éliminé à ce stade par les Spurs la saison dernière.

Quant à Liverpool – qui a traversé une rediffusion avec les Wolves au troisième tour – ils chercheront à poursuivre leur quête d’une deuxième FA Cup consécutive, ce qu’ils n’ont jamais réalisé auparavant. Les Reds ont ensuite battu Championship Brighton 6-1 lors de leur dernier affrontement en FA Cup, qui a eu lieu au cinquième tour il y a 11 ans.

Le coup d’envoi est à 13h30 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Brighton sera privé de l’ancien joueur blessé de Liverpool, Adam Lallana, ainsi que des absents de longue date Jakub Moder, Levi Colwill et Facundo Buonanotte. Moises Caicedo ne s’est apparemment pas entraîné au milieu d’une offre de transfert rejetée d’Arsenal, il pourrait donc faire place à Billy Gilmour au milieu de terrain.

Pendant ce temps, Jurgen Klopp sera toujours sans le quintette des Reds Virgil van Dijk, Arthur, Luis Diaz, Roberto Firmino et Diogo Jota. Fabio Carvalho a également été exclu.

Former

Brighton entre dans cet affrontement en se classant joliment sixième de la Premier League, deux points et trois places au-dessus de Liverpool. Les Seagulls en ont remporté quatre et fait match nul lors de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues, la seule défaite étant contre le leader de la Premier League, Arsenal.

En revanche, Liverpool n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches – 1-0 contre les Wolves lors de leur troisième tour – perdant 3-1 à Brentford et, il y a quelques semaines à peine, 3-0 à Brighton. La frappe spectaculaire de Harvey Elliott à Molineux a été le seul but des Reds en trois sorties.

Arbitre

David Coote sera l’arbitre de Brighton & Hove Albion vs Liverpool

Stade

Brighton & Hove Albion vs Liverpool se jouera au stade Amex d’une capacité de 30 750 places à Brighton et Hove.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Brighton & Hove Albion vs Liverpool est à 13h30 GMT au dimanche 29 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur ITV et ITVX (STV et STV Player en Écosse).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 8h30 HE / 5h30 HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.