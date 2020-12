Le super remplaçant Alexandre Lacazette a fourni le seul but du match alors qu’Arsenal a battu Brighton 1-0 mardi pour créer plus d’espace entre eux et la zone de relégation.

Lacazette a été la seule victime de l’équipe qui a battu Chelsea 3-1 le 26 décembre, l’international français laissant la place à Pierre-Emerick Aubameyang, mais il ne lui a fallu que 21 secondes pour marquer le seul but du match quand il est entré en remplacer.

C’est Brighton qui a eu les meilleures chances en première mi-temps avec huit tirs au but par rapport à celui d’Arsenal. Cependant, aucune des deux parties n’a été particulièrement proche de sortir de l’impasse.

La deuxième mi-temps a commencé avec un cri de pénalité de Brighton après que Lewis Dunk ait été abattu dans la zone. Cependant, le VAR a statué qu’aucune faute n’avait été commise.

Arsenal a eu deux bonnes occasions rapides peu de temps après, Aubameyang étant refusé à bout portant. Quelques minutes plus tard, le tir du pied droit de Gabriel Martinelli est passé au curling juste au-dessus de la barre transversale.

Martinelli a fait place à Lacazette à la 66e minute et a immédiatement fait sentir sa présence. Compte tenu de trop d’espace, il a fouetté un tir du pied droit depuis le centre de la surface et passé Robert Sanchez dans le but.

Cette victoire amène Arsenal à la 13e place tandis que Brighton tombe à la 17e place, juste une place au-dessus de la zone de relégation.