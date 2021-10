Brighton & Hove Albion vs. Arsenal – Rapport de match de football – 2 octobre 2021

Arsenal a produit une performance décevante en faisant match nul 0-0 à Brighton samedi.

Après leur impressionnante victoire de derby contre Tottenham la semaine dernière, l’équipe de Mikel Arteta a eu la chance de repartir du stade Amex avec un point.

Brighton a dominé la majorité du match mais manquait de tranchant en attaque.

Arsenal reste invaincu lors de quatre matches consécutifs de Premier League et grimpe à la neuvième place du classement.

« Je ne pense pas que nous méritions de gagner le match, nous devons tirer le match nul avec la performance que nous avons eue aujourd’hui et nous améliorer », a déclaré Arteta à la BBC.

« Nous n’avons pas pris assez de bonnes décisions, à chaque fois qu’il y avait un duel où nous pouvions échapper à la pression et attaquer des espaces ouverts, nous étions à court et contre cette structure, nous devions faire mieux.

« Nous avons encaissé un but lors des cinq derniers matchs, ce qui est vraiment positif … nous pouvons maintenant nous concentrer sur les choses que nous faisons bien et travailler sur celles que nous devons améliorer. »

Arsenal a dû se battre pour réclamer un match nul à Brighton. Ashley Western/PA Images via Getty Images

Brighton n’a pas été affecté par les conditions de trempage et a réussi à dominer et à contrôler le match tout au long de la première mi-temps.

Leandro Trossard et Neal Maupay ont failli marquer mais leurs occasions ont raté le cadre.

Les deux équipes ont été limitées à des efforts à longue distance, mais aucun des gardiens de but n’a été vraiment testé jusqu’à la 76e minute, lorsque Emile Smith Rowe a effectué un arrêt de Robert Sanchez.

Le remplaçant Solly March avait une bonne chance de gagner le match avec cinq minutes à jouer, mais son tir apprivoisé a été facilement récupéré par Aaron Ramsdale.

Shane Duffy a également eu une opportunité quelques instants plus tard, mais sa tête a dépassé le poteau.

La soirée d’Arsenal a été compliquée lorsque Bukayo Saka est sorti en boitant avec une blessure tardive.

« Ce fut un match difficile, ils l’ont rendu difficile et nous devons leur en donner le crédit », a déclaré Ramsdale.

« Nous devons contourner cela, nous devons faire preuve de plus de sang-froid et d’intensité sur le ballon et leur rendre la tâche plus difficile. »