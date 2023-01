Brighton & Hove Albion prêt à aller de l’avant sans Moises Caicedo, déclare Roberto de Zerbi

Le manager de Brighton & Hove Albion, Roberto de Zerbi, a déclaré que son équipe de Premier League était prête à poursuivre sa campagne sans le milieu de terrain Moises Caicedo, qui a demandé à partir.

Caicedo a plaidé auprès de Brighton pour un transfert après que le club anglais de la côte sud aurait rejeté une offre de 60 millions de livres (74,38 millions de dollars) du leader de la Premier League, Arsenal.

Dans un post sur Instagram cette semaine, l’international équatorien a déclaré qu’il était reconnaissant à Brighton et au propriétaire du club, Tony Bloom, de lui avoir donné la chance de jouer en Premier League, mais qu’il ne voulait pas manquer une “magnifique opportunité”.

“Caicedo est un très, très bon gars”, a déclaré De Zerbi aux journalistes après que Brighton a éliminé Liverpool, détenteur de la FA Cup, dimanche avec une victoire 2-1 à domicile.

“Je peux le comprendre, quand tu as 21 ans et que tu reçois la demande d’une grande, grande équipe qui joue en compétition européenne.

“J’aimerais qu’il finisse la saison avec nous mais nous sommes prêts à continuer sans lui.”

Les médias britanniques ont rapporté que Brighton, qui a vendu l’ailier belge Leandro Trossard à Arsenal plus tôt ce mois-ci, n’était pas intéressé par la vente de Caicedo après avoir impressionné au milieu de terrain central cette saison.

“J’ai été surpris mais je peux comprendre où l’erreur a commencé. Moises est un bon gars”, a déclaré De Zerbi de Caicedo, à qui Brighton aurait accordé un congé jusqu’à la date limite de transfert de mardi.

Brighton est sixième au classement de la ligue à mi-parcours de la saison et est en bonne position pour se qualifier pour le football européen pour la première fois de l’histoire du club.

Brighton a battu Liverpool 2-1 au quatrième tour, après avoir gagné 3-0 au même endroit en Premier League le 14 janvier.

A Brighton, Harvey Elliott a donné l’avantage à Liverpool, Lewis Dunk a égalisé avant la mi-temps et le score est resté à 1-1 jusqu’à ce que Kaoru Mitoma trouve le chemin des filets à la 92e minute avec une belle finition.

“Fin incroyable. Parfois, vous devez gagner un match comme celui-là. Nous n’étions pas à notre meilleur niveau aujourd’hui. Nulle part près d’elle. Mais nous nous sommes battus contre une équipe de haut niveau et avons remporté la victoire”, a déclaré le capitaine Dunk à ITV Sport.

“Nous pensons que nous pouvons battre n’importe qui lors de nos meilleurs jours et nous avons montré ici que nous pouvons les battre lors de nos moins bons jours. Nous avons tout dans notre équipe pour continuer à pousser et j’espère que nous pourrons aller plus loin dans la compétition.”

