Brighton & Hove Albion contre Manchester City – Rapport de match de football – 24 mai 2023

La séquence de 12 victoires consécutives des champions de Manchester City en Premier League a pris fin avec un match nul 1-1 contre Brighton et Hove Albion, sixièmes, mercredi.

City, qui poursuit les triplés, qui a remporté un cinquième titre en six saisons ce week-end, manquait de son intensité habituelle, mais a pris les devants lorsque Phil Foden est rentré à la maison à la 25e minute.

Cette victoire signifie que Brighton s’est qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine, la première aventure du club en Europe, et a montré pourquoi avec un football dynamique avant que Julio Enciso n’égalise pour les hôtes avec un superbe effort à longue distance à la 38e minute.

« Quelle réussite, quel club, quel groupe de gars. L’unité, la culture et nous sommes poussés par un top manager. Des moments spéciaux », a déclaré le gardien de Brighton Jason Steele.

Danny Welbeck avait un but exclu avant la mi-temps pour Brighton et Erling Haaland pensait qu’il avait mis City en tête tard mais a été pénalisé pour avoir tiré la chemise après un contrôle VAR.

C’était la première fois depuis février que City perdait des points et avec un match de championnat à Brentford dimanche, ils ont 89 points, huit de plus qu’Arsenal. Brighton en a 62, un total d’Aston Villa, septième, ne peut plus égaler.

Bien qu’il ait décroché un autre titre et avec les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions à venir, la soif de victoire du manager de la ville, Pep Guardiola, n’a pas diminué.

Il était furieux car Haaland s’est vu refuser son but tardif, ce qui lui a valu un carton jaune pour sa volée verbale, mais la défaite aurait été dure pour une équipe de Brighton qui a connu la meilleure campagne de l’histoire du club.

« Match exceptionnel. Félicitations à Brighton pour sa qualification méritée en Ligue Europa », a déclaré Guardiola. « Le match que nous avons joué, 48 heures après avoir bu tout l’alcool à Manchester, 48 heures plus tard, nous nous sommes bien comportés et nous avons montré pourquoi nous étions les champions contre cette équipe. »

Brighton a égalé City tout au long d’un match agréable et a réussi 20 tentatives de but contre les 13 de City, dont sept cadrées.

Pourtant, même avec leurs yeux désormais concentrés sur deux des plus grands matchs de l’histoire du club, City a tout de même donné un coup de poing considérable avec Haaland en maraude.

Le Norvégien semblait prêt à marquer lorsqu’il a traversé un contre un, mais il a été contrecarré par le gardien de Brighton Jason Steele.

La prochaine fois qu’il est passé, après avoir été libéré par la passe de Riyad Mahrez, il a contourné Steele et a désintéressé Foden dont le tir a trouvé le coin inférieur.

Kaoru Mitoma avait un égaliseur exclu avant que l’adolescent paraguayen Enciso ne soulève la foule.

Ramassant le ballon dans l’espace à environ 25 mètres du but, il a envoyé une fusée du pied droit au-delà du plongeon Stefan Ortega et dans le coin supérieur du but.

Welbeck, qui avait déjà touché le cadre du but avec un coup franc, a ensuite été refusé par un appel de hors-jeu serré.

Brighton a également eu beaucoup d’occasions en seconde période, mais il semblait que Haaland avait marqué son 53e but de la saison lorsqu’il a dirigé le centre de Cole Palmer. VAR a jugé qu’il avait clairement attrapé le maillot de Levi Colwill alors que le ballon traversait la bouche de but.

Le taux de buts de Haaland a considérablement ralenti avec un seul lors de ses six derniers matchs. Les fans de City espèrent qu’il en économisera quelques-uns de plus pour les quelques semaines à venir avec une finale de la FA Cup qui se profile le 3 juin avant de jouer dans le décideur de la Ligue des champions une semaine plus tard.