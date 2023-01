Brighton & Hove Albion contre Liverpool – Rapport de match de football – 29 janvier 2023

Kaoru Mitoma a frappé tard alors que Brighton battait Liverpool dimanche. Bryn Lennon/Getty Images

Liverpool, détenteur de la FA Cup, a été éliminé de la compétition dans des circonstances étonnantes alors que le but de Kaoru Mitoma dans le temps d’arrêt a assuré le passage de Brighton & Hove Albion au cinquième tour avec une victoire 2-1 au stade Amex dimanche.

La défaite ajoute aux problèmes de Liverpool lors d’une mauvaise saison. L’équipe de Jurgen Klopp est neuvième de la Premier League après avoir également été éliminée de la Coupe Carabao. Leur seule chance d’argenterie réside désormais dans la Ligue des champions, mais ils affronteront le tenant du titre le Real Madrid en huitièmes de finale.

“Cette saison a été loin d’être assez bonne”, a déclaré le défenseur de Liverpool Andy Robertson. “Au début de l’année, nous voulions un nouveau départ mais cela ne s’est pas produit. Nous avons été pires.

“En championnat, nous n’avons pas été assez bons et maintenant nous sommes éliminés des deux coupes.”

Deux semaines après leur défaite 3-0 à Brighton, Liverpool a ouvert le score par Harvey Elliott à 30 minutes dans une affaire égale et l’équipe locale a répondu par Lewis Dunk 10 minutes plus tard. L’égalité se dirigeait apparemment vers une rediffusion jusqu’à ce que Mitoma frappe tard pour sceller une victoire remarquable.

“Fin incroyable. Parfois, vous devez gagner un match comme celui-là. Nous n’étions pas à notre meilleur aujourd’hui. Loin de là. Mais nous l’avons battu contre une équipe de haut niveau et avons remporté la victoire”, a déclaré Dunk à ITV Sport.

“Nous sentons que nous pouvons battre n’importe qui lors de nos meilleurs jours et nous avons montré ici que nous pouvons les battre lors de nos moins bons jours. Nous avons tout dans notre équipe pour continuer à pousser et j’espère que nous pourrons aller plus loin dans la compétition .”

Le milieu de terrain de Brighton, Moises Caicedo, était absent de l’équipe après que des sources ont déclaré à ESPN samedi que l’international équatorien s’était vu accorder un congé jusqu’à la fin de la fenêtre de transfert de janvier. Cela fait suite à sa publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré qu’il souhaitait quitter le club pour Arsenal, qui a vu une offre de 60 millions de livres sterling rejetée pour son acquisition.

Les deux équipes ont commencé à un rythme effréné avec Mohamed Salah voyant sa frappe de la première attaque de Liverpool bloquée sur la ligne quatre minutes avant qu’Evan Ferguson ne réalise un effort de sa part depuis la ligne de but.

Brighton a égalé l’équipe de Klopp en termes d’occasions et de possession lors des premiers échanges, mais Liverpool a ouvert le score à la 30e minute grâce à Elliott.

Salah s’est retrouvé avec de l’espace pour charger sur le flanc droit, il a trouvé Elliott derrière la ligne arrière de Brighton et le joueur de 19 ans a été envoyé dans le coin le plus éloigné avec le gardien Jason Steele recevant une légère touche.

Mais 10 minutes plus tard, les hommes de Roberto De Zerbi égalisaient puisque Dunk inscrivait son premier but de la saison dans des circonstances fortuites.

Le centre d’Alexis Mac Allister d’une routine de coin a été dirigé par Alexander Arnold, mais seulement sur le chemin de Tariq Lamptey, dont la frappe basse à 25 mètres a pris une grande déviation de Dunk et a survolé

Les hôtes ont failli prendre les devants à 19 minutes de la fin alors que Solly March avait un effort bien sauvé par Alisson, ricochant le ballon contre l’attaquant de Brighton et sortant pour un coup de pied de but.

Liverpool a reçu un coup de poing tardif deux minutes après le début du temps d’arrêt alors que Mitoma frappait pour expulser Liverpool de la FA Cup.

Pervis Estupinan a envoyé le ballon à Mitoma et l’attaquant japonais s’est frayé un chemin pour faire de l’espace avant de tirer devant Alisson à la mort.