Brighton & Hove Albion contre Liverpool – Rapport de match de football – 14 janvier 2023

Liverpool a subi sa sixième défaite en Premier League de la saison alors qu’il a été battu 3-0 par Brighton & Hove Albion à l’Amex samedi.

L’équipe de Jurgen Klopp n’a pas encore goûté à la victoire depuis le début de l’année et était en retrait contre l’équipe de Roberto De Zerbi pendant l’intégralité du match. Ils sont restés impunis jusqu’en seconde période lorsque Solly March était au doublé – avec deux buts à six minutes d’intervalle – avant que Danny Welbeck ne marque à la 82e minute pour voir Brighton faire passer Liverpool à la septième place.

“Massivement frustré, félicitations à Brighton pour un super match contre un mauvais adversaire. Nous n’étions pas bons aujourd’hui, je ne me souviens pas d’une bonne phase ou période”, a déclaré Klopp.

“Faire mieux qu’aujourd’hui devrait être facile, car c’est un point vraiment bas. Je ne me souviens pas d’un match pire.”

Brighton a profité d’un sort dominant de possession lors de la procédure d’ouverture sans vraiment menacer Alisson dans le but.

Le vif Kaoru Mitoma a causé de nombreux problèmes à Trent Alexander-Arnold. L’attaquant japonais a trouvé de l’espace derrière à la 29e minute mais n’a pu qu’érafler son effort face au but.

Les visiteurs ont eu du mal à contenir Brighton et semblaient avoir succombé à la pression lorsqu’ils ont accordé un penalty à la 41e minute alors qu’un Alisson agité a coupé les talons de March dans la surface. L’attaquant, cependant, a été jugé hors-jeu dans la préparation après un contrôle VAR et la décision a été annulée.

Solly March a marqué deux fois alors que Brighton a remporté la victoire sur Liverpool. Bryn Lennon/Getty Images

Mais après la pause, Brighton a été récompensé pour sa domination continue puisque, deux minutes seulement après la pause, March a ouvert le score.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Alexis Mac Allister, a sauté sur une touche lâche de Joel Matip avant de céder à Mitoma, qui a livré un centre que March a tapé à la maison.

À peine six minutes plus tard, March a encore puni Liverpool, le n ° 7 de Brighton doublant son total de l’après-midi avec une frappe emphatique. Après avoir été joué par Evan Ferguson, March a pris le ballon au large et à 18 mètres, a déclenché un effort féroce devant Alisson et dans le coin le plus éloigné.

March est devenu fournisseur à la 82e minute alors que Brighton rendait la victoire encore plus confortable, Welbeck marquant son troisième de l’après-midi.

Welbeck a capitalisé sur une défense plus calamiteuse de Liverpool alors qu’il passait fantastiquement le ballon au-dessus de Joe Gomez dès la remise en jeu et tirait un faible effort devant Alisson.

“Nous sommes vraiment contents du résultat, de la qualité du jeu”, a déclaré De Zerbi. “Nous nous attendions à une autre disposition tactique de l’adversaire mais nous avons immédiatement compris la situation différente et avons répondu de manière fantastique. J’ai une équipe fantastique de joueurs fantastiques et pour moi c’est un honneur de travailler avec eux.”