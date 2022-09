Brighton & Hove Albion contre Leicester City – Rapport de match de football – 4 septembre 2022

Alexis Mac Allister a marqué deux fois alors que Brighton & Hove Albion a aggravé la crise à Leicester City avec une victoire catégorique 5-2 en Premier League au stade Amex dimanche.

Leicester a un point lors de ses six premiers matchs et, bien qu’il ait pris les devants en une minute, a été dominé dans une performance qui ajoutera à la pression substantielle sur le manager Brendan Rodgers après un été de mécontentement au club.

“La meilleure équipe a gagné et c’est la réalité”, a déclaré Rodgers à Sky Sports. “Nous avons pris un excellent début de match, mais nous avons commis des erreurs pour leur permettre de revenir dans le match.

“Avec le ballon, nous l’avons donné à si peu de frais. Une équipe en confiance peut le faire, mais les gars en souffrent en ce moment.

“Ils ont tout donné au combat, mais le mélange de qualité, [lack of] la confiance et les erreurs… nous souffrons juste.”

Kelechi Iheanacho a mis Leicester devant et Patson Daka les a égalisés à 2-2 avant la mi-temps, mais un but contre son camp du défenseur Luke Thomas et des frappes de Moises Caicedo, Leandro Trossard et Mac Allister, l’un depuis le point de penalty et l’autre un superbe coup franc, victoire scellée pour les locaux.

Mac Allister s’est également vu refuser ce qui aurait été un prétendant au but de la saison lorsque sa frappe tonitruante de 30 mètres a été exclue après une vérification de l’arbitre assistant vidéo (VAR) qui a duré près de cinq minutes. Enock Mwepu a été jugé en position de hors-jeu et a interféré avec le jeu lors de la préparation.

Le score a flatté les visiteurs, qui semblaient hésitants dans leur défense et ont encaissé 16 buts en six matches de championnat.

Brighton, qui s’est hissé dans le top quatre, se rendra samedi chez ses rivaux de la côte sud, Bournemouth, tandis que Leicester accueillera les autres lutteurs Aston Villa dans ce qui s’annonce comme un match incontournable pour Rodgers.

“Ce fut une excellente performance et une victoire incroyable”, a déclaré le manager de Brighton, Graham Potter.

“Les joueurs ont été incroyables pour récupérer comme nous l’avons fait et nous étions la meilleure équipe. La performance en seconde période a été fantastique.

“Les garçons se sont attachés à la tâche et ont bien joué pendant le match. Je suis un peu déçu des buts que nous avons encaissés, mais je ne vais pas être pointilleux quand nous en avons marqué cinq.”

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.