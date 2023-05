Brighton & Hove Albion contre Everton – Rapport de match de football – 8 mai 2023

Abdoulaye Doucoure a marqué une paire de buts en première mi-temps alors qu’Everton, menacé de relégation, a produit une classe de maître dans le football de contre-attaque avec une victoire surprise 5-1 en Premier League à Brighton & Hove Albion lundi.

Le gardien de but de Brighton Jason Steele a marqué un but contre son camp et Dwight McNeil en a ajouté deux autres alors qu’Everton séparait ses hôtes avec des pauses rapides comme l’éclair, puis a absorbé une pression énorme en seconde période, concédant finalement quand Alexis Mac Allister a marqué pour l’équipe à domicile.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le club du Merseyside est passé à 32 points en 35 matchs, à deux points de la zone de largage, alors qu’il cherche à éviter une première relégation depuis 1951, tandis que les espoirs de Brighton pour le football européen la saison prochaine ont été ébranlés et ils occupent la septième place avec 55 points sur 33. Jeux.

« Ils [Brighton] jouer d’une manière particulière avec deux boîtes au milieu de terrain. J’ai dit aux gars que c’était une question de concentration. Notre forme tactique est plutôt bonne depuis que je suis ici. Mais c’est une question de concentration quand ils changent de mélodie et essaient de la faire tourner au coin de la rue et de jouer proprement et proprement », a déclaré le manager d’Everton, Sean Dyche, à la BBC.

« Mais de même, il ne s’agit pas seulement de jouer dans l’ombre, vous devez aller le briser et la première mi-temps, nous l’avons fait tellement de fois. La deuxième mi-temps, ils ont eu un bon sort mais nous l’avons calmé et je pensais que nous avions vu le match à travers très bien. »

Everton a fait match nul 2-2 à Leicester City lors de son match précédent lorsqu’il s’est créé plus qu’assez d’occasions de gagner, et Dyche pense avoir gagné en confiance grâce à ce résultat.

« Beaucoup de gens pensaient que nous étions bons à Leicester, nous étions très bons et avons encaissé des buts faibles », a-t-il ajouté. « Ce soir, nous avons été récompensés pour cette performance car l’énergie était là, la performance tactique, mais aussi la qualité. »

Everton avait 23% de possession de balle dans le match, mais a été excellent pour briser les attaques de Brighton et inonder le compteur, marquant 10% de ses buts en Premier League cette saison dans une première mi-temps de rêve.

« C’est énorme. Nous avons commencé du bon pied, nous avions un plan de match et nous nous y sommes tenus. Nous avons tous été brillants aujourd’hui et nous méritions les trois points », a déclaré McNeil à BT Sport. « Nous n’aurions pas pu prendre un meilleur départ. C’est tout à l’honneur des gars, nous avons été dans une position difficile cette année. Maintenant, nous devons juste construire sur ce match.

« C’est une confiance massive maintenant, il s’agit de nous lancer en équipe. Nous avons un match énorme dimanche [at home to Manchester City] et puis deux matchs massifs après ça. »

Le premier de Doucoure est venu après 34 secondes alors qu’il tapait à bout portant, terminant un centre bas après avoir été mis en place par l’excellent Dominic Calvert-Lewin.

Une autre pause rapide d’Everton a vu McNeil centrer pour Doucoure pour marquer une superbe seconde avec une excellente volée de 12 mètres.

Le centre bas de McNeil a ensuite été dirigé dans son propre filet par Steele, avant que l’ailier d’Everton n’en ajoute deux autres en seconde période, également à partir de contre-attaques rapides.

Le manager de Brighton, Roberto De Zerbi, a effectué quatre changements à la mi-temps et son geste positif a permis à une équipe locale considérablement améliorée après la pause, mais malgré le fait d’être campés autour de la surface d’Everton, ils n’ont réussi qu’un seul but grâce à Mac Allister.

« Encore trois finales de coupe et nous devons continuer. Vous devez en tirer beaucoup de points positifs », a déclaré le gardien d’Everton Jordan Pickford. « Le gaffeur [Sean Dyche] apporté quelques modifications. Nous avons établi la norme tôt.

« Il faut continuer en groupe, la solidarité est là mais il ne faut pas relâcher l’accélérateur. »