Brighton & Hove Albion contre Arsenal – Rapport de match de football – 31 décembre 2022

Arsenal a ouvert une avance de sept points en tête du classement de la Premier League alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire 4-2 à Brighton & Hove Albion.

Bukayo Saka a ouvert le score à la deuxième minute tandis que Martin Odegaard, Eddie Nketiah et Gabriel Martinelli ont tous marqué pour assurer une victoire assez routinière à l’équipe de Mikel Arteta malgré les buts de Kaoru Mitoma et d’Evan Ferguson, 18 ans, et quelques moments nerveux tard.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Cela signifiait qu’Arsenal avait pleinement profité des dérapages antérieurs de ses rivaux les plus proches, Manchester City et Newcastle United, qui ont tous deux fait match nul samedi.

“Grande victoire, contre une très bonne équipe”, a déclaré Arteta à Sky Sports. “Nous avons eu de grands moments, en particulier en attaquant des espaces ouverts, nous étions impitoyables. Nous étions vraiment cliniques.

“Nous avons eu de grands moments et puis il y a eu des moments où nous avons dû creuser et souffrir parce qu’ils vous ont mis en difficulté, c’est une très bonne équipe.”

Gabriel Martinelli célèbre le quatrième but d’Arsenal contre Brighton. Mike Hewitt/Getty Images

Les visiteurs ont pris un départ parfait avec à peine une minute jouée alors que Saka a froidement dépassé Robert Sanchez après qu’un tir de Martinelli ait été dévié sur le chemin de l’ailier anglais.

Odegaard a doublé l’avance d’Arsenal avec une finition rebondissante du pied gauche sur un corner à la 39e minute, ce qui a permis à son équipe d’entrer à la mi-temps dans une position confortable.

Et ils ont fait sentir leur domination trois minutes après la pause lorsque Nketiah a dépassé Sanchez après que le gardien de Brighton ait mis la main sur un tir de Martinelli.

Arsenal semblait en route vers la victoire, mais Mitoma leur a donné matière à réflexion à la 65e minute lorsqu’il a été envoyé par Pascal Gross et a envoyé une finition basse devant Aaron Ramsdale.

Martinelli a restauré le coussin d’Arsenal lorsqu’il s’est précipité à la 71e minute avant de dépasser Sanchez suite à une passe incisive d’Odegaard, avant que Ferguson ne devienne le plus jeune buteur de Brighton en Premier League.

Une finition du pied droit de Mitoma à la 89e minute a provoqué une frayeur tardive pour Arsenal, mais le but a été jugé hors-jeu après un examen VAR.

Arsenal termine 2022 avec 43 points en 16 matchs, sept points de plus que le champion Man City et neuf devant Newcastle, qu’il accueille mardi.

“Nous devons jouer chaque match, maintenant nous devons nous concentrer à nouveau, revoir le match – beaucoup de choses que nous avons très bien faites, beaucoup de choses encore à améliorer”, a ajouté Arteta.

“Et emmenez ceux-là dans le prochain match, prenez la même énergie, le même élan. Nous allons jouer devant notre public, ce sera à nouveau un match vraiment spécial et j’ai hâte d’y être.”