Brighton & Hove Albion bat Southampton 3-1

Brighton & Hove Albion a provisoirement grimpé à la sixième place du classement de la Premier League après avoir gagné 3-1 à Southampton lors d’un affrontement captivant le lendemain de Noël.

Une tête d’Adam Lallana et une superbe frappe à longue portée de Solly March ainsi que le but contre son camp de Romain Perraud ont aidé Brighton à porter son total de points à 24 – deux de plus que Liverpool, septième, qui jouera à Aston Villa plus tard.

Brighton a pris les devants à la 15e minute lorsque Lallana a marqué contre son ancien club après avoir touché le centre de March et envoyé sa tête dans le filet alors que le gardien Gavin Bazunu a raté un arrêt facile.

Les visiteurs ont doublé leur avance à la 35e minute après que le défenseur Perraud ait tourné le ballon dans son propre filet tout en essayant de dégager un centre de Pervis Estupinan.

March a porté le score à 3-0 à la 55e minute avec un effort sensationnel de l’extérieur de la surface après avoir coupé du côté droit pour un brillant mouvement en solo. Brighton aurait pu marquer un quatrième but peu de temps après mais la tête de Kaoru Mitoma est passée à côté.

À la 73e minute, Southampton a reçu un penalty pour la faute de Pascal Gross sur Samuel Edozie et bien que le coup de pied de James Ward-Prowse ait été arrêté par le gardien Robert Sanchez, le skipper de Southampton a hoché la tête sur le rebond.

