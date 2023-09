Brighton & Hove Albion peuvent s’attribuer un certain mérite pour la victoire de l’Angleterre contre le Japon lors de leur match de Coupe du monde de rugby dimanche soir, après qu’un joueur se soit « inspiré » de l’équipe de Roberto De Zerbi.

À la 56e minute du match, alors que le score était de 13-12 pour l’Angleterre, le pilier anglais Joe Marler a accidentellement dirigé le ballon pour aider Courtney Lawes à essayer et à prolonger son avance dans le match.

Alors que la plupart des joueurs se sont arrêtés, l’arbitre géorgien Nika Amashukeli a choisi de ne pas siffler pour jeu déloyal, soupçonnant que le ballon était parti en arrière avant de frapper la tête – ce qui n’est pas considéré comme un en-avant. Après vérification auprès de l’officiel du match télévisé (TMO), un essai a finalement été accordé.

Marler a dirigé par inadvertance le ballon vers l’Angleterre pour marquer un essai (Crédit image : Getty Images)

S’exprimant après le match, Marler a plaisanté en disant que Brighton et Hove Albion étaient à l’origine de sa passe décisive – même s’il ne savait pas grand-chose de la passe de la tête, et encore moins de son intention.

« Je m’inspire énormément de Roberto De Zerbi et de ses puissants Mouettes qui ont effectué un travail de démolition sur [Manchester] United hier », a plaisanté Marler.

Brighton, bien sûr, a confortablement éliminé Manchester United 3-1 à Old Trafford samedi, avec Danny Welbeck, Pascal Gross et Joao Pedro marquant tous pour les Seagulls avant qu’Hannibal Mejbri ne leur enlève leur cage inviolée.

L’équipe de Roberto De Zerbi a battu United 3-1 samedi (Crédit image : Getty Images)

Ce résultat signifie que l’équipe d’Erik ten Hag a désormais perdu trois de ses cinq premiers matches de Premier League cette saison. Ils affronteront ensuite le Bayern Munich en Ligue des champions mercredi soir.

La légende de Manchester United, Gary Neville, affirme que les Glazers sont responsables des problèmes du club après la défaite contre Brighton, déclamant avec passion sur les réseaux sociaux.

« Je reviens tout juste d’Old Trafford et il faut toujours être optimiste avant le match, mais le plus inquiétant est que ce que nous avons regardé n’était pas une surprise », a écrit Neville.

« Ce n’était pas un manque d’effort ou un groupe de joueurs pas intéressés. C’était une équipe bien battue par des adversaires bien entraînés et qui savaient ce qu’ils faisaient. C’est aussi simple que cela…

« Oh et oui, les Glazers sont responsables. C’est comme ça que ça marche. Vous possédez une entreprise et tout le bon et le mauvais vous appartient ! Ils ont hérité du meilleur dans tous les domaines. Ils ont supervisé 10 ans de médiocrité en dehors et sur le terrain. Ils ont créé une culture de cupidité, d’indiscipline, d’indécision et d’incertitude qui traverse le club. »

Plus d’histoires sur Brighton & Hove Albion

Le réseau de scoutisme de Brighton est l’un des meilleurs au mondecomme l’explique le directeur technique David Weir à la FFT.

Paul Barber estime qu’il n’y a aucune limite au potentiel de Brighton pour le mélanger avec les meilleures équipes d’Europe.

Comment Brighton a convaincu Evan Ferguson de signer pour eux plutôt que pour son club d’enfance, Manchester United.