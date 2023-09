Brighton & Hove Albion 3-1 Newcastle United (2 septembre 2023) Analyse du match

Un triplé de l’attaquant adolescent Evan Ferguson a permis à Brighton & Hove Albion de remporter une victoire dominante 3-1 contre un Newcastle United terne en Premier League samedi.

Newcastle a débuté avec une presse agressive mais a été rapidement écarté par une équipe de Brighton désireuse de se réaffirmer après une défaite 3-1 à domicile contre West Ham United la semaine dernière.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ils ont pris l’avantage lorsque le gardien de Newcastle Nick Pope a raté un dégagement et, bien qu’il ait sauvé avec son pied un tir sous un angle fermé de Kaoru Mitoma, n’a pas pu retenir le pile-driver de Billy Gilmour peu de temps après.

Le rebond est revenu à Ferguson, 18 ans, qui est rentré chez lui depuis le bord de la surface de réparation.

Le premier tour du chapeau d’Evan Ferguson en Premier League a donné la victoire à Brighton sur Newcastle. Steve Bardens/Getty Images

La soirée de Newcastle s’est résumée à la 54e minute lorsque Kieran Trippier a raté une passe à quelques mètres de son propre but et le défenseur a poussé un soupir de soulagement lorsque João Pedro de l’attaquant de Brighton a gâché l’occasion.

Leur chance n’a cependant pas duré et Ferguson a doublé l’avance de Brighton à la 65e lorsqu’il n’a pas été marqué et a avancé avant de réussir un tir exquis à distance.

Les visiteurs n’ont toujours pas retenu la leçon et Ferguson a complété son triplé avec une frappe qui a dévié le défenseur des Magpies Fabian Schär cinq minutes plus tard.

« C’est difficile à accepter, en tant qu’enfant, vous voulez marquer autant de buts en Premier League, donc quand vous marquez un triplé, c’est une bonne journée », a déclaré Ferguson, ravi, à Sky Sports dans une interview d’après-match. .

Newcastle n’a réussi qu’un seul tir cadré avant que Callum Wilson ne marque son but de consolation deux minutes après le début du temps d’arrêt de la seconde mi-temps et ils auraient pu en concéder un quatrième, mais Mitoma a raté le ballon avec le but à sa merci.

Cette victoire place Brighton au quatrième rang avec neuf points en quatre matchs, trois contre le leader Manchester City et un derrière Tottenham Hotspur et West Ham.

« Il [the result] C’est un bon, un mauvais résultat la semaine dernière et il fallait rebondir. Nous sommes sortis en avion cette semaine et nous avons finalement eu de la chance », a déclaré Ferguson.

La troisième défaite consécutive de Newcastle les place à la 14e place avec trois points.

« Je pense que le score de 3-1 est préjudiciable pour nous, mais je ne pense pas que cela reflète l’ensemble du match », a déclaré l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, à Sky Sports.

« Nous avons essayé de nous imposer, mais c’est une très bonne équipe de possession et ils ont commencé à contrôler le jeu avec le ballon… mais nous avons quand même eu nos moments. »