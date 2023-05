Brighton Femmes 0 – 4 Arsenal Femmes

Stina Blackstenius a marqué deux fois alors qu’Arsenal a humilié Brighton 4-0 pour se hisser à la troisième place du tableau de la Super League féminine, déplaçant ses rivaux Manchester City dans la quête d’une place en Ligue des champions.

Le manager Jonas Eidevall a déclaré « ne pas se soucier » des résultats des concurrents directs d’Arsenal après que City ait perdu des points à Liverpool à un moment inopportun de la saison le week-end dernier, mais la erreur a permis aux Gunners de dépasser l’équipe de Gareth Taylor au classement.

Seules les trois meilleures équipes se qualifieront pour la compétition européenne avec Arsenal maintenant à 44 points avec City, détenant une meilleure différence de buts et un match crucial en main après avoir pris Brighton à partie avec une impressionnante démonstration d’efficacité offensive.

La meilleure buteuse d’Arsenal, Stina Blackstenius, a donné à son équipe une avance rapide contre Brighton dans la WSL avec une finition bien placée à la sixième minute



Stina Blackstenius a doublé l’avance d’Arsenal contre Brighton dans la WSL après avoir remporté le ballon au bord de la surface et passé froidement le ballon devant Megan Walsh



Un départ incroyablement rapide de Blackstenius a permis à Arsenal de prendre les devants en huit minutes, marquant avec ses deux premiers efforts au but, alors que l’équipe d’Eidevall, souffrant d’encore plus de blessures, s’est empressée de mettre le résultat au-delà de leurs hôtes avant même que le match n’atteigne son milieu. indiquer.

Frida Maanum a ensuite dirigé la livraison de Noelle Maritz au-delà des griffes de Megan Walsh cinq minutes avant la pause, et Victoria Pelova a complété le score sur le coup de la mi-temps pour sceller une victoire dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

Frida Maanum est rentrée à bout portant pour mettre Arsenal 3-0 contre Brighton



« Nous avons dû prendre des décisions intelligentes », a commenté Eidevall après le match, faisant référence à l’équipe élimée d’Arsenal, qui a subi un autre coup lorsque Lia Walti est tombée malade pendant l’échauffement. « Je ne suis pas du genre à chercher des excuses, nous devons trouver des solutions », a-t-il conclu.

Nouvelles de l’équipe Brighton : Melissa Phillips a apporté deux changements à l’équipe qui a battu West Ham lors de sa dernière sortie. Jorja Fox et Megan Connolly ont été exclues, Poppy Pattinson et Dejana Stefanovic sont entrées. Arsenal: Jonas Eidevall a fait un simple changement entre les bâtons, Manuela Zinsberger revenant dans le but.

Comment Arsenal a dépassé Brighton

Blackstenius a marqué deux fois dans les huit premières minutes





Le match a été gagné en 10 minutes, mais il n’y a pas eu de relâchement de l’intensité pour la Ligue des champions à la poursuite d’Arsenal – la différence de buts peut encore jouer son rôle dans la course aux trois premiers de cette saison.

Blackstenius, l’incarnation du calme et du contrôle dans les premiers échanges, a plutôt perdu son sang-froid par la suite, écrasant une simple tête contre la barre transversale après un excellent travail de Katie McCabe sur la gauche, mais ses deux premières frappes ont prouvé à quel point elle peut être mortelle en jeu ouvert. .

McCabe a façonné la première entrée alors que Blackstenius a laissé tomber Zoe Morse avant de fouiller dans le coin le plus éloigné, tandis que la seconde était un peu plus simple, avec la haute presse d’Arsenal offrant le ballon à l’attaquant suédois au plus profond du territoire de Brighton, n’ayant besoin que d’appliquer un côté de routine- finition du pied pour battre un Walsh aveugle.

Victoria Pelova a commencé et terminé un mouvement fluide d’Arsenal pour mettre son équipe 4-0 contre Brighton



De nouvelles chances pour Blackstenius de terminer son triplé allaient et venaient, cruellement refusées par un drapeau de hors-jeu injustifié, avant que Maanum n’utilise l’élan implacable d’Arsenal pour prendre l’avantage sur Guro Bergsvand, convertissant le centre de Maritz d’une tête guidée.

Les visiteurs ont montré peu de signes d’arrêt alors que trois sont rapidement devenus quatre lorsque Pelova a jeté les yeux sur Walsh avant de faufiler le ballon au-delà de la gardienne de Brighton à son poteau proche. La passe de Maanum était superbe, l’angle aigu, mais la finition merveilleusement précise.

La domination d’Arsenal s’est poursuivie tout au long d’une seconde mi-temps beaucoup moins conséquente, Brighton se ralliant pour éviter tout dommage supplémentaire au score, mais finalement sans la ruse pour créer beaucoup à l’extrémité opposée.

Victoria Pelova (au centre) célèbre son premier but en WSL pour Arsenal





Néanmoins, Brighton semble beaucoup plus assuré sous la direction de Melissa Phillips après avoir pris sept points en cinq matchs joués avec l’Américaine à la barre, et bien qu’ils ne soient pas encore mathématiquement sûrs, ils restent cinq points mieux lotis que le dernier club Reading, à qui ils font face. dans l’un des deux matches WSL restants.

« Nous savions que nous allions en apprendre beaucoup sur nous-mêmes », a déclaré Phillips Sports du ciel. « Il y a beaucoup à retenir et beaucoup à voir où nous pouvons encore changer certaines habitudes. »

Eidevall : Nous avons pris des décisions intelligentes

Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, a déclaré qu’il avait été contraint de prendre des « décisions intelligentes » avec la rotation de l’équipe lors de leur affrontement WSL contre Brighton et affirme qu’il est ravi d’une si bonne performance lors de la victoire 4-0.



L’entraîneur d’Arsenal Jonas Eidevall :

« C’était le match le plus important car c’était celui que nous venions de jouer, mais aussi les conditions. Nous avons dû prendre des décisions intelligentes sur la façon d’utiliser l’équipe. La première mi-temps a été une solide performance.

« Nous avons si bien gardé le ballon et nous nous sommes donné une marge avant la seconde mi-temps.

« C’est difficile, mais c’est pour cela que nous sommes ici. Nous devons fournir le meilleur résultat possible. Je ne suis pas du genre à chercher des excuses, nous devons trouver des solutions.

« Ce n’est pas un hasard si nous améliorons notre rendement offensif maintenant [former striker] Kelly Smith fait partie de notre staff d’entraîneurs, elle a fait la différence avec de petits détails. »

Et après?

Arsenal voyager à Everton le 17 mai, en direct sur Sky Sports Premier Leaguesachant que seule une victoire suffira à maintenir en vie leur rêve de se qualifier pour la compétition de la Ligue des champions de la saison prochaine, tandis que Brighton sont également en action contre les Toffees quelques jours plus tard. L’avant-dernier week-end de la saison WSL commence le 20 mai, avec Brighton affrontant Everton le 21 mai, coup d’envoi à 13h.