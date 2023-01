Brighton dit à Caicedo de rester à l’écart jusqu’à la fermeture de la fenêtre de janvier

Brighton & Hove Albion ont demandé à Moises Caicedo de rester à l’écart du club jusqu’à la fermeture de la fenêtre de janvier.

Cette décision intervient après que le milieu de terrain de 21 ans a publiquement plaidé pour que le club de la côte sud accepte un transfert et lui permette de passer à une autre équipe.

Arsenal a soumis une offre de 74 millions de dollars pour tenter de signer Caicedo de Brighton vendredi.

L’offre était un forfait fixe qui n’incluait aucun supplément supplémentaire. Brighton, cependant, a immédiatement rejeté l’offre et a déclaré que son milieu de terrain vedette n’était pas à vendre.

Les Seagulls avaient également rejeté une offre de 68 millions de dollars de Chelsea.

Caicedo n’a pas assisté à l’entraînement de l’équipe de Brighton samedi et ne sera pas non plus dans l’équipe pour affronter Liverpool dimanche. Le match à venir est un match du quatrième tour de la FA Cup.

Le joueur supplie le club de le laisser partir moyennant des frais énormes

Suite à l’offre rejetée d’Arsenal, Caicedo a posté sur Instagram demandant au club de le laisser partir. « Je suis reconnaissant à [Brighton owner] M. [Tony] Bloom et Brighton pour m’avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j’ai toujours fait de mon mieux pour eux », a déclaré Caicedo.

« Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur. Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs issus d’une éducation pauvre à Saint-Domingue en Équateur. Mon rêve est toujours d’être le joueur le plus décoré de l’histoire de l’Équateur.

“Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d’aider le club à continuer à réussir.”

“Les fans m’ont pris dans leur cœur et ils seront toujours dans mon cœur, alors j’espère qu’ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité.”

Les responsables de l’équipe disent que Caicedo n’est pas à vendre

Néanmoins, il semble que Brighton ne bouge pas. Le club a déclaré que le joueur n’était pas à vendre. L’entraîneur-chef des Seagulls, Roberto De Zerbi, a également affirmé lors d’une conférence de presse vendredi qu’il espérait que Caicedo reste avec le club.

“J’ai parlé avec lui comme un père, pas comme un entraîneur. J’espère qu’il pourra rester avec nous jusqu’à la fin de la saison… c’est la meilleure solution pour lui et pour nous », a déclaré De Zerbi.

