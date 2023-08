Brighton contre West Ham : Premier League – en direct

Et son 5️⃣0️⃣ème but en Premier League 🔥 pic.twitter.com/fD86aVPfpJ

Pour toute la possession de Brighton , West Ham a été une telle menace à la pause. Antonio a poursuivi une cause perdue et a forcé une erreur de Webster, dont le backpass était bien en deçà de Verbruggen. Antonio l’a récupéré sur la gauche de la surface, a attendu un soutien et a glissé un centre bas vers Ward-Prowse. Son premier tir a été bloqué par Gilmour mais le ballon a rebondi gentiment pour que Ward-Prowse marque à quatre mètres.

17 minutes C’est comme une séance d’entraînement : attaque et défense, invasion et répulsion. La forme défensive de West Ham est excellente.

12 minutes Le centre profond d’Estupinan est repoussé vers le but en mars et est clairement accroché par Ogbonna.

10 minutes Antonio réalise un parcours fantastique, battant Gilmour sur la ligne médiane puis Webster à 30 mètres du but. Il charge dans la surface mais Estupinan arrive pour réaliser un tacle crucial. Finalement, Antonio est forcé de sortir du jeu et fait sortir le ballon.

Les deux équipes effectuent deux changements. Le jeune gardien Bart Verbruggen remplace Jason Steele dans le but de Brighton, et Evan Ferguson je Place à Julio Enciso, blessé.

il y a 1h 11h30 HAE Préambule

Écoutez, entre nous, le monde est dans un bon état en ce moment. Dieu merci donc pour Brighton & Hove Albion, qui continuent d’en faire un endroit plus tolérable et plus joyeux. Seuls les injustes et les fans de Crystal Palace n’ont pas été séduits par le football intrépide et exaltant qu’ils pratiquent depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi il y a un an.

Brighton est en bas du tableau des dépenses nettes de la Premier League, la seule équipe en noir; s’ils gagnent ce soir, ils remonteront en tête du classement. Ils ont déjà marqué huit buts en deux matchs, battant Luton et les Wolves, et même une équipe aussi compétente défensivement que West Ham se rendra au stade Amex avec une certaine appréhension.

Attention, West Ham a plutôt bien commencé la saison. La victoire éclatante de la semaine dernière contre Chelsea a rappelé à quel point les adversaires en contre-attaque peuvent être dangereux. Ils vivent leur propre période dorée, même si vous ne le sauriez pas toujours grâce à la musique d’ambiance qui règne dans le club.

À un moment donné dans le futur, ces équipes se rencontreront en deuxième ou troisième division et se disputeront les jours de gloire de 2023. Rien ne dure éternellement, pas dans ce monde, alors profitons-en tant que nous le pouvons.

Démarrer 17h30.