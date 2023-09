Brighton contre Newcastle United : Premier League – en direct

il y a 1 mois 13h57 HAE 68 minutes Targett est réservé pour quelque chose ou autre.



il y a 2 mois 13h56 HAE 67 minutes Newcastle a une chance immédiate d’en récupérer un, mais Gordon pousse la réduction d’Anderson à 15 mètres. Il a passé une mauvaise nuit.



il y a 2 mois 13h56 HAE C’est un autre joli objectif à ajouter au portefeuille incroyablement varié de Ferguson. Il a chuté profondément pour recevoir une passe directe de Gilmour à 40 mètres du but. Burn, fatigué d’être retourné toute la nuit par un adolescent, a décidé de rester à la maison cette fois-ci. Cela a permis à Ferguson de se transformer dans l’espace, d’ouvrir son corps et d’effectuer un tir précis qui a battu Pope et a rebondi dans le coin droit. Il ne l’a pas martelé, loin de là, mais cela aurait à peine pu être plus précis.

il y a 4 mois 13h54 HAE BUT! Brighton 2-0 Newcastle (Ferguson 65) Evan Ferguson a 18 ans.



il y a 5 mois 13h53 HAE 63 minutes « On dirait que c’était une première mi-temps amusante », déclare Rob Knap. « De Zerbi a été comparé à Zdenek Zeman lorsqu’il dirigeait en Italie. Ils ont tous deux dirigé Foggia, mais c’était plutôt une question d’approche. Et surtout, leurs équipes ont tout simplement beaucoup marqué et beaucoup concédé. Perdre 5-1 à domicile contre Everton en 2023, ce n’est pas tout à fait perdre 8-2 contre Milan dans le contexte de la Serie A des années 1990, mais c’est à la Zeman dans sa folie. Je doute que De Zerbi essaie de clôturer ce match maintenant qu’ils ont une avance… Plus généralement, ça va être fascinant de regarder De Zerbi d’ici. J’étais fasciné par cette équipe de Foggia, en particulier par Igor Shalimov et les trois premiers. Pour ceux qui ne sont pas familiers, regarde leur dossier (buts pour et contre) lors de la première saison après leur promotion en Serie A. C’était la dernière année avant la loi sur les passes arrière, donc les buts étaient encore un événement rare.



il y a 7 mois 13h51 HAE 61 minutes Le corner intérieur de Trippier est repoussé de manière efficace, sinon entièrement convaincante, par Verbruggen. Cela pourrait être une porte d’entrée pour Newcastle, qui dispose d’unités abondantes sur le terrain.



il y a 9 mois 13h49 HAE 60 minutes Mitoma force une autre erreur de Trippier, bien qu’Estupinan ne puisse pas en profiter. Brighton joue si bien ce soir.



il y a 11 minutes 13h46 HAE 58 minutes : Triple remplacement pour Newcastle Sean Longstaff, Elliot Anderson et Callum Wilson remplacent Joelinton, Sandro Tonali et Miguel Almiron. Tous avaient des jeux à oublier, même si Tonali allait bien dans les patchs.



il y a 12 mois 13h46 HAE 57 minutes Ferguson bat Burn avec un délicieux bodyswerve. Targett arrive pour faire une interception importante et est éliminé par Ferguson. Je sais que je suis légèrement obsédé, mais Evan Ferguson est phénoménalement accompli pour un jeune de 18 ans.



il y a 13 mois 13h44 HAE 56 minutes Le corner de March est tout simplement trop haut pour Ferguson au deuxième poteau. Il lui effleure la tête et passe derrière pour un coup de pied de but.



il y a 14 mois 13h44 HAE 55 minutes March remporte un autre corner. Newcastle n’est pas aux courses.



il y a 14 mois 13h43 HAE 54 minutes Trippier tente de faire sortir le ballon de sa propre zone… avec des conséquences hilarantes. Il le donne directement à Joao Pedro, mais se rattrape partiellement en le traquant à travers la zone. Joao Pedro tente une talonnade vers Ferguson mais ne se connecte pas correctement.



il y a 15 mois 13h42 HAE 54 minutes « Brighton doit améliorer son jeu et faire expulser l’un des leurs », déclare Ian Copestake. « Battre Newcastle avec 11 joueurs, c’est le cas l’avant-dernière semaine. « Un des leurs. » Ray Winstone par ici.



il y a 17 mois 13h41 HAE 52 minutes Joao Pedro a bloqué une volée acrobatique, même si je pense qu’il y a eu un hors-jeu dans la préparation.



il y a 17 mois 13h41 HAE 52 minutes Ferguson fait tourner Burn comme un vieux don, pas pour la première fois ce soir, mais ensuite il dépasse sa passe en profondeur à Joao Pedro.

il y a 18 mois 13h39 HAE 51 minutes Brighton fait fonctionner le ballon avec classe sur la droite, seulement pour que March dépasse sa passe dans la zone pour Ferguson.



il y a 21 mois 13h37 HAE 48 minutes Meilleures passes et mouvements de Newcastle, qui garde le ballon longtemps jusqu’à ce que le centre de Tonali soit dégagé.



il y a 23 mois 13h35 HAE 47 minutes « Malgré toute l’excitation et l’amour hipster que Brighton a générés au cours de la dernière saison, il n’y a pas si longtemps que Tariq Lamptey, avant sa blessure, était leur talent le plus brillant – du niveau de Reece James », explique Geoff Wignall. « S’il parvient à retrouver cette forme, ce sera en effet une équipe très décente : top six au minimum. » Il était donc passionnant au cours de ses premiers mois à Brighton ; il n’a que 22 ans, alors j’espère qu’il pourra revenir. Ils auront besoin de tous les joueurs dont ils disposent avec le calendrier de cette saison.

il y a 24 mois 13h34 HAE 46 minutes Peep peep. Newcastle entame la seconde mi-temps ; aucun changement d’un côté ou de l’autre.



il y a 36 mois 13h21 HAE Mi-temps : Brighton 1-0 Newcastle Brighton – l’adorable Brighton qui affirme la vie – recommence. Ils ont dominé Newcastle et mènent grâce à un but du superbe Evan Ferguson. Son partenaire insaisissable, Joao Pedro, a également été formidable, tout comme le petit et petit duo de milieu de terrain composé de Billy Gilmour et Pascal Gross. Newcastle a pris un bon départ, pressant furieusement Brighton et créant quelques opportunités pour Alexander Isak, mais à mesure que la mi-temps avançait, ils étaient de plus en plus conformes. Au moins, ils savent par expérience amère qu’on peut être mené 1-0 à la mi-temps, après avoir été dominé, et quand même se retrouver avec trois points.

il y a 41 mois 13h16 HAE 45 minutes Seulement deux minutes de temps additionnel, principalement parce que Brighton a passé la majeure partie des 45 premières minutes à se passer le ballon.



il y a 42 mois 13h16 HAE 45 minutes Gross semble avoir été victime d’une faute juste à l’extérieur du D par Joelinton, mais Stuart Attwell dit de continuer. En fait, il n’y a pas eu beaucoup d’appels de la part des joueurs de Brighton, donc c’est peut-être moi le problème ici.



il y a 43 mois 13h15 HAE 44 minutes L’ailier de Gross est dirigé bien à côté par Dunk, sous pression près du point de penalty. Il semble ennuyé contre lui-même, même si c’était au mieux une chance sur dix.



il y a 43 mois 13h14 HAE 44 minutes Le coup franc qui en résulte est dirigé derrière pour un corner par Gordon. Il a fallu un certain temps à Brighton pour exercer le contrôle, mais au cours des 20 dernières minutes environ, ils ont été bien meilleurs.



il y a 44 mois 13h14 HAE 43 minutes Schar reçoit un avertissement pour une faute sur Joao Pedro, qui a réalisé une belle première mi-temps. Il partira pour 450 millions de livres sterling en 2027.



il y a 48 min 13h09 HAE 39 minutes Un meilleur sort pour Newcastle, avec Isak dont le tir est bloqué à l’entrée de la surface.



il y a 49 mois 13h09 HAE 38 minutes En parlant de grands jeunes footballeurs, voici le plus terriblement précoce de tous. S’il continue son développement à ce rythme, il atteindra seul la Ligue des champions et la Coupe du monde d’ici 2030. Bilan européen : Jude Bellingham est à nouveau vainqueur du match avec le Real Madrid En savoir plus



il y a 51 min 13h06 HAE 35 minutes Newcastle a du mal à faire face à Joao Pedro et Ferguson, qui jouent parfois tous les deux comme de faux neuf. Ferguson s’enfonce profondément pour entamer un autre mouvement qui se termine par une réduction égarée d’Estupinan.



il y a 54 min 13h04 HAE 33 minutes Tonali martèle un centre bas qui échappe de peu à Gordon au premier poteau. C’est un jeu de haute qualité.



il y a 1h 13h03 HAE 31 minutes « Je ne peux m’empêcher de penser que Newcastle ne fera pas aussi bien cette saison que prévu », déclare Richard Hirst. « Leur défense est leur point faible ; Même si j’aime Dan Burn et Matt Targett en tant qu’anciens joueurs de Fulham, je ne les vois vraiment pas réussir en Ligue des champions, et faire face à la CL sera une grande demande pour l’équipe dans son ensemble. Le fait qu’Eddie Howe soit déjà en train de devenir une caricature d’Eddie Howe est révélateur. » Le nombre de jeux m’inquiéterait le plus. Cela et une blessure potentielle à long terme pour Sven Botman. Eddie Howe a fait un très bon travail, et quoi qu’il arrive, il mérite d’être aux commandes au début de la saison prochaine. (Il ne le sera pas si ça tourne mal.)

il y a 1h 13h01 HAE 29 min : Chance pour Brighton ! Je n’arrive pas à suivre toute cette excitation. Ferguson bat majestueusement Burn dans le cercle central, galope en avant et trouve Mitoma à sa droite. Il joue avec Joao Pedro, qui décoche pour la première fois un tir au-dessus de la barre à 15 mètres. C’était une très bonne opportunité, qui a commencé avec un jeu plus mature et troublant d’Evan Ferguson. Il a une telle gamme dans son jeu.

il y a 1h 12h59 HAE 28 minutes À l’autre bout, Joelinton fait de la place dans une cabine téléphonique mais tire ensuite large à 16 mètres. Je n’arrive pas à décider si Pope aurait dû retenir le tir de Gilmour qui a mené au but. L’objet était droit sur lui, mais il a été violemment frappé et s’est probablement déplacé dans les airs. Je suppose qu’un gardien de sa classe aurait probablement dû le tenir, ou au moins le mettre hors de danger.

il y a 1h 12h58 HAE Pope a quitté sa zone de droite en courant et a raté une autorisation directement vers Estupinan. Il a battu un homme et a joué Mitoma, dont le tir a été très bien stoppé du pied gauche par le Pape qui récupérait. Gilmour a couru sur le ballon libre, à 30 mètres, et a traversé une course ascendante grésillante. Pope n’a pas pu le retenir et Evan Ferguson a englouti le rebond à bout portant. Evan Ferguson écrase le score et donne l’avantage à Brighton ! 🔵 pic.twitter.com/0hHGWEMQd0 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 septembre 2023

il y a 1h 12h57 HAE BUT! Brighton 1-0 Newcastle (Ferguson 27) Evan Ferguson donne l’avantage à Brighton après une double erreur de Nick Pope. Evan Ferguson pêche après un peu de ping-pong au banc des pénalités. Photographie : Ian Walton/Reuters

il y a 1h 12h56 HAE 26 minutes Schar envoie un long ballon par-dessus à Joelinton, qui fait une belle course mais ne parvient pas à contrôler le ballon sur la poitrine.



il y a 1h 12h56 HAE 25 minutes Newcastle sera heureux que, bien que Brighton ait dominé la possession, Nick Pope n’a pas eu grand-chose à faire.



il y a 1h 12h54 HAE 22 minutes Gordon est réservé pour un tacle tardif sur Van Hecke.



il y a 1h 12h51 HAE 19 minutes Le corner très profond de Gross est renvoyé devant le but par Dunk et se dirige partiellement vers le deuxième poteau. Newcastle finit par terminer ce travail défensif particulier.



il y a 1h 12h50 HAE 19 minutes Le tir de Mitoma frappe Tripper et tourne derrière pour un corner. Il a été repéré par Joao Pedro, qui occupe d’excellentes positions entre les lignes.



il y a 1h 12h49 HAE 19 minutes Bon jeu, ça.



il y a 1h 12h49 HAE 18 minutes Newcastle perce grâce à Gordon, qui libère Isak dans le canal intérieur droit. Il bat Dunk froidement dans la surface mais coupe ensuite le ballon derrière Gordon, le seul joueur qui était en soutien.