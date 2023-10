Brighton, Brentford et la durabilité du moneyball dans le football

À une époque où les indemnités de transfert et les salaires explosent et où les liquidités circulent plus que jamais, la nature frugale de certains clubs est exemplaire dans le monde du football. Profiter des statistiques a permis à des clubs comme Brighton et Brentford de se démarquer des autres clubs sans autant de financement. On craint cependant que cela boule d’argent n’est pas maintenable lorsqu’il s’agit de clubs comme Brighton ou Brentford. Cependant, c’est quelque chose qui peut engendrer du succès au plus haut niveau. Il lui faut juste plus de temps pour se développer, et ces clubs pourraient prendre une place en haut du classement.

Brighton est effectivement déjà là. Au cours de ses deux dernières saisons, les Seagulls ont terminé dans la première moitié du classement de la Premier League. Sa sixième place la saison dernière a propulsé Brighton pour la première fois dans la compétition européenne. Malgré la hausse des performances, Brighton réalise un revenu net en transferts. En d’autres termes, il a gagné plus en vendant des joueurs qu’il n’en a dépensé en achetant des joueurs. Pendant ce temps, Chelsea et Manchester United, les deux clubs ayant les dépenses nettes les plus élevées au cours des cinq dernières années, pataugent lors de la saison 2023/24.

Stefan Szymanski, professeur de gestion du sport à l’Université du Michigan et co-auteur de Soccernomique, affirme que l’analyse fait la différence entre les deux. Brentford et Brighton ont adopté les statistiques et les analyses comme moyen de repérer les joueurs. Les clubs traditionnels et leurs propriétaires se sont éloignés de cette nouvelle ère.

« La plupart des clubs dominants de notre époque ne se sont pas beaucoup intéressés aux analyses », a déclaré Szymanski. Il a mentionné Pep Guardiola, Jürgen Klopp et Sir Alex Ferguson comme opposants notoires à l’essor de l’analytique. « Il y a beaucoup plus de consommation d’analyses en dehors des clubs de football qu’à l’intérieur des clubs de football. »

Brighton et Brentford ouvrent la voie à une nouvelle ère

Cependant, certains clubs de Premier League ont pleinement adopté l’ère de l’analyse. Même si chaque club dispose de statisticiens et d’analystes pour les nouvelles données, le véritable différenciateur pour des clubs comme Brighton ou Brentford est que le mouvement commence par le haut.

« Les managers n’ont aucune formation en statistiques et ils se sentent menacés par cela », a déclaré Szymanski. « Le problème de la plupart des clubs, c’est que leurs analystes se sentent comme une roue de secours. Ils ont l’impression de ne pas être écoutés ou d’être mis à l’écart. Le problème avec Brentford et Brighton, c’est que les propriétaires y adhèrent. Ils mettent à l’écart tous ceux qui n’écoutent pas les analystes. C’est probablement l’avenir : de plus en plus de clubs se rendront compte qu’ils doivent prendre les analystes au sérieux.

Lorsque Szymanski évoque l’avenir, Brighton et Brentford ont une longueur d’avance sur les autres clubs. Il a qualifié l’ascension de Brentford en Premier League de l’une des plus grandes histoires sportives au monde. Brighton apparaît alors comme un candidat pour une nouvelle place aux places européennes. Quoi qu’il en soit, il existe un obstacle majeur que ces clubs doivent surmonter s’ils veulent concourir régulièrement pour des titres, et c’est simplement l’argent.

Newcastle a fait irruption sur la scène lors de la saison 2022/23 après le succès du Fonds d’investissement public saoudien. Newcastle a terminé quatrième après cinq finitions consécutives au milieu du tableau en Premier League. Szymanski dit boule d’argent des clubs comme Brentford ou Brighton n’ont pas besoin de cet afflux massif de liquidités. Au contraire, leurs projets prennent du temps à se développer. Cela peut encore être fructueux après des années de pratique réussie.

« Peu importe l’argent dont disposent les clubs riches, il y aura toujours un potentiel pour des clubs intelligents qui utilisent intelligemment leurs ressources pour être compétitifs, au moins pendant un certain temps », déclare Szymanski. « Le succès est fortement corrélé aux dépenses au fil du temps. Sur une courte période, la corrélation n’est pas si étroite. Il est très possible pour les clubs de réaliser des performances exceptionnelles en peu de temps, même s’ils n’en ont pas les ressources.

Les dépenses de moneyball peuvent-elles faire de Brighton ou de Brentford des « grands » clubs ?

Donc, si Brighton et Brentford cherchent à entrer régulièrement dans la conversation en haut du tableau, que doivent-ils faire pour percer ? Szymanski affirme que la clé est de maintenir des résultats constants et un succès progressif.

« Le problème pour Brentford et Brighton, c’est la base de fans. Ils ne génèrent pas les mêmes revenus de leur succès car ils n’ont pas les mêmes fans historiques que des clubs comme United, Liverpool, etc. Ils n’auront pas la même base de fans s’ils ne connaissent pas une période de succès durable sur plusieurs années. »

De cette manière, Brighton générerait des revenus qui ouvriraient la porte à des transferts d’argent importants. Par conséquent, Brighton peut éviter le trading intelligent comme moyen de rivaliser.

La récente compétition de Brighton dans les Premier League Summer Series contribue à développer cette audience mondiale. Les Seagulls ont déjà un groupe de fans aux États-Unis, et le succès continu de l’équipe peut contribuer à développer cette base de fans. À l’été 2023, Brighton a payé quatre des 10 transferts les plus chers de son histoire. Le succès sur le terrain peut aider les dépenses somptueuses à continuer de croître dans un effet domino.

Brentford ne sera pas loin non plus. Les deux transferts records des Bees ont eu lieu à l’été 2023. Alors que Brentford trouve toujours sa place dans la campagne 2023/24, un succès durable se profile à l’horizon pour Thomas Frank et compagnie.

PHOTO : IMAGO / Images de sports professionnels