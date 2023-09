Brighton Breeze bat Manchester United lors d’une victoire 3-1 pour se hisser dans le top quatre du classement de la Premier League

Erik Ten Hag et United ont connu une période pour le moins mouvementée la semaine dernière. Et Brighton s’est assuré d’en accumuler encore plus, alors que les hommes de De Zerbi ont battu Manchester United lors d’une confortable victoire 3-1 contre les Red Devils à Old Trafford.

Six changements ont été apportés à l’équipe de United qui a perdu 1-3 contre Arsenal lors de sa dernière journée. Et cette fois-ci, le jeune Danois Rasmus Hojlund est venu faire son premier départ à Old Trafford, aux côtés du prêteur Spainiard Reguilon.

LIS: Diogo Jota snobe Cristiano Ronaldo en choisissant son choix portugais idéal pour Liverpool

Et les nouvelles recrues ont définitivement fait connaître leur présence, car le physique de Hojlund a permis aux milieux de terrain de United de respirer et de créer des occasions à gauche, à droite et au centre pour l’attaquant danois. Le chevauchement de Reguilon associé à la liberté dont Marcus Rashford était désormais doté sur le flanc gauche constituait une combinaison menaçante alors que United et Rashford continuaient d’accumuler les centres depuis le flanc dans l’espoir de trouver l’attaquant danois.

Mais Brighton a tenu bon même au milieu de 10 minutes de match frustrantes où ils ont vu très moins de ballon.

La décision de Ten Hag de jouer en 4-3-2-1 a finalement résolu le terrible problème qui tourmentait Uinted : leur incapacité à libérer leur potentiel de milieu de terrain.

Associer Casemiro avec Scott McTominay, encore un autre milieu de terrain défensif, a également permis à Christian Eriksen et Bruno Fernandes d’être laissés à eux-mêmes pour jouer leur jeu offensif naturel.

Le changement de formation s’est également reflété sur le terrain, car Eriksen et Fernandes ont continué à jouer au milieu de terrain de Brighton, jouant des passes menaçantes tout au long du match pour couper la défense de Brighton et créer des regards pour Rasmus Hojlund.

Mais la discipline de Brighton tout au long du match ne peut être sous-estimée ici. Les hommes de De Zerbi ont bravé tout ce qui leur a été lancé et ont gardé leur sang-froid, conservant autant de possession que possible et ralentissant le jeu pour drainer une partie de l’élan que possédait United.

Et alors que personne ne s’y attendait le moins, Brighton a sauté sur la première occasion qu’il a eue et en a profité pour marquer un but d’équipe merveilleusement construit.

L’ancien joueur de United, Danny Welbeck, a inséré le ballon au fond des filets lors d’une préparation qui a frappé United à l’improviste. Brighton a surchargé le milieu de terrain alors qu’ils progressaient et le manque de conscience du milieu de terrain de United signifiait que personne ne pouvait surprendre Welbeck qui se cachait.

L’élan du match n’a pas beaucoup changé en soi, car United est resté fidèle à ses armes et a joué tout au long de la période, mais Brighton a maintenant joué avec une élégance et un sang-froid renouvelés, frustrant l’équipe locale avec ses jeux de préparation calmes, alors qu’ils a récupéré une bonne partie de la possession du côté local.

Un aperçu d’espoir a trouvé son chemin dans l’obscurité pour United à la 40e minute lorsque Hojlund a inscrit le but d’un braconnier à bout portant. Mais malheureusement, Rashford avait le ballon à quelques centimètres du jeu avant de faire la passe à Hojlund. Le but a donc été annulé.

Rashford a cependant continué à être un problème pour Brighton. L’Anglais était capable de couper sans effort les flancs à tout moment et continuait de lancer des tirs vers le but, mais hélas, il manquait de sang-froid pour menacer le gardien la plupart du temps.

L’engagement de De Zerbi à respecter son plan et à faire confiance au processus a encore une fois porté ses fruits lorsqu’à la 53e minute, le meilleur buteur du club, Pascal Gross, a inscrit un autre but au fond des filets de United, alors que Brighton frappait United de son sommeil. plus nulle part.

Dire que United se démenait après le deuxième but serait un euphémisme. Une multitude d’occasions ont suivi, Bruno et Eriksen jouant tous les ballons possibles, mais l’équipe locale manquait tout simplement de précision tandis que ses adversaires s’en tenaient parfaitement à leur plan de jeu, afin de créer un changement perceptible dans le jeu.

Pour ajouter à la misère des fans, Ten Hag a fait appel à Anthony Martial pour Rasmus Hojlund alors que le public local criait de choc et de déception. Pendant ce temps, l’équipe de Brighton semblait soudainement encore plus menaçante alors que l’attaquant Joao Pedro et le prêteur Ansu Fati entraient pour faire ses débuts dans l’équipe.

Et l’attaque rajeunie de Brighton a profité à l’équipe fatiguée de United alors que le remplaçant Joao Pedro a inscrit un superbe résultat à la 71e minute pour mettre United une fois pour toutes au compte.

À ce moment-là, la foule commençait à se disperser. Mais soudain, le remplaçant de United, Hannibal Mejbri, a réussi un superbe tir de loin à la 73e minute pour ramener le déficit à deux.

Mais cela n’a pas du tout dérouté Brighton, car ils ont continué à mettre la pression et à forcer Onana à rester sur ses gardes à tout moment.

L’attitude nonchalante de United en défense vers le dernier quart du match leur a coûté tout aperçu de victoire qu’ils auraient pu avoir. Même si des progrès ont été réalisés dans la manière dont les Diables Rouges attaquent, cela s’explique apparemment par un manque d’approche claire pour briser les contre-attaques adverses, ou plutôt pour les défendre efficacement.

A LIRE AUSSI: Liverpool bat les Wolves 3-1 pour prendre la première place du classement de la Premier League

Brighton rentrera chez lui avec trois points plus que bien mérités et une bonne dose de confiance alors qu’ils progressent dans le classement de la Premier League dans le top quatre, tandis que United a encore du mal à sortir du trou qu’il s’est creusé. la moitié inférieure.