Brighton bat Man United pour mettre la misère sur dix Hag

Brighton a poursuivi son impressionnant début de saison en battant Manchester United 3-1 à Old Trafford samedi après-midi.

Les visiteurs ont complètement dominé l’équipe d’Erik ten Hag, qui semblait mal en point et a eu du mal à prendre le contrôle du match pendant quatre-vingt-dix minutes. Il s’agissait de la quatrième victoire consécutive de Brighton contre les Red Devils.

L’ancien attaquant de United, Danny Welbeck, a ouvert le score à la 20e minute.ème minute. Un mouvement fluide du côté de Roberto De Zerbi a permis à Simon Adingra d’affronter Welbeck qui s’est inscrit pour la première fois à dix mètres.

Les hôtes ont failli rétablir la parité lors des 34ème minute mais le tir de Marcus Rashford a touché le poteau. Quelques minutes plus tard, la nouvelle recrue Rasmus Hojlund avait le ballon au fond des filets, mais le but a été annulé par le VAR car le ballon était sorti du jeu lors de la préparation.

Brighton a conservé sa mince avance avant la pause de la mi-temps.

Brighton a déchiré United après la pause

United ne s’est guère amélioré après la pause alors que Brighton a doublé son avance huit minutes seulement après la pause. Kaoru Mitoma et Tariq Lamptey se sont combinés sur l’aile gauche avant de libérer Pascal Gross qui a profité de la mauvaise défense de United pour porter le score à 2-0.

Le remplaçant Joao Pedro a ensuite mis le match au-delà de United en choisissant le coin le plus éloigné avec une finition délicieuse pour porter le score à 3-0 et United a été bel et bien battu. À peine deux minutes plus tard, United réduisait l’écart grâce à Hannibal Mejbri qui marquait d’une frappe brillante.

Brighton a créé plusieurs occasions et aurait pu marquer encore plus ce jour-là sans Andre Onana qui a réalisé une série de plusieurs beaux arrêts pour maintenir le score respectable. Il s’agissait de la quatrième victoire des Seagulls en cinq matchs, et ils chercheront désormais à maintenir sur leur lancée lorsqu’ils accueilleront Bournemouth lors de leur prochaine mission.

Pour United, c’est de retour à la planche à dessin pour United et Ten Hag qui ont perdu leurs deux derniers matchs et comptent 6 points lors de leurs cinq premiers matchs. Les Red Devils chercheront à rebondir lors de leur déplacement à Burnley le week-end prochain.

