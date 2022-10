Brighton 4 – 1 Chelsea

Chelsea a perdu son premier match sous Graham Potter alors que le manager a subi un retour cauchemardesque à Brighton, perdant 4-1 au stade Amex.

Ce fut une première mi-temps digne d’un week-end d’Halloween, car une litanie d’erreurs a vu les Blues s’incliner à juste titre 3-0 à la pause.

Brighton a pressé Chelsea dès le départ et a pris les devants en moins de cinq minutes. La mauvaise passe de Thiago Silva – pas la première qu’il a faite dans le match non plus – a ricoché sur Leandro Trossard à bout portant. Il a atterri sur le débutant de Premier League Kaoru Mitoma, qui a conduit dans la zone et sauté les maillots de Chelsea avant de trouver Trossard.

L’attaquant de Brighton a ensuite levé le ballon au-dessus du Kepa Arrizabalaga venant en sens inverse pour son cinquième but sous Roberto De Zerbi. C’était aussi la première fois que les Seagulls affrontaient Chelsea en Premier League.

Le deuxième de Brighton est survenu neuf minutes plus tard alors que Chelsea continuait d’être l’architecte de sa propre chute. Dans une rafale de corners, Solly March a livré un bel effort qu’un Ruben Loftus-Cheek enraciné a transformé en son propre filet.

C’était aussi un autre but contre son camp pour le troisième de Brighton. Moises Caciedo a habilement trouvé Pervis Estupinian sur la gauche de la surface, avec le centre de ce dernier dans la surface de réparation de six mètres retourné à la maison par le pied tendu de Trevoh Chalobah (42), laissant Potter consterné dans la pirogue à l’extérieur.

Chelsea a eu la réponse exacte nécessaire au début de la seconde période alors qu’ils marquaient un but en arrière. C’était un superbe centre de Conor Gallagher qui a été renvoyé à la maison par Kai Havertz (48).

Bien que Chelsea ait dominé la seconde mi-temps, c’est Brighton qui a ajouté un quatrième en fin de match alors que Pascal Gross a acheté 50 buts pour le club. Julio Enciso a forcé deux arrêts du remplaçant en seconde période Edouard Mendy, mais Gross était là pour envoyer le ballon à la maison (90 + 2) et terminer un bel après-midi pour les Seagulls.

Le résultat marquait la première fois que Brighton battait Chelsea en championnat de football, ainsi que la première victoire de De Zerbi en tant que manager des Seagulls. Il envoie Brighton au septième rang avec 18 points.

Les chants de “vous vous faites virer le matin” étaient destinés à Potter par ses anciens fans et il a été hué avant et après le match. Cependant, Chelsea reste cinquième avant les matchs restants ce week-end.

Plus à venir…

Et après?

Chelsea terminer sa campagne de phase de groupes de la Ligue des champions à domicile pour Dinamo Zagreb mercredi, avant d’affronter trois équipes du top quatre avant la pause de la Coupe du monde.

L’hôte des Bleus Arsenal le 6 novembre avant de se rendre Manchester City pour le troisième tour de la Coupe Carabao trois jours plus tard, en direct sur Sports du ciel avec coup d’envoi à 20h. Le côté de Graham Potter se rend ensuite à Newcastle pour Football du samedi soir le 12 novembre, coup d’envoi à 17h30.

Brighton aller à loups samedi prochain, avant de se rendre à Arsenal pour le troisième tour de la Carabao Cup quatre jours plus tard. Le dernier match des Seagulls avant la Coupe du monde est contre Aston Villa le 13 novembre.