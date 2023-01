Brighton 2 – 4 Arsenal

Arsenal a terminé 2022 en beauté et a pris sept points d’avance en tête de la Premier League avec une victoire 4-2 à Brighton.

Après le match nul 1-1 de Manchester City contre Everton plus tôt dans la journée, Arsenal a saisi son opportunité, prenant la tête à deux minutes de l’arrivée confiante de Bukayo Saka. Martin Odegaard a ensuite marqué avant la mi-temps avant qu’Eddie Nketiah ne marque deux buts en deux matchs depuis le remplacement de Gabriel Jesus, blessé.

Kaoru Mitoma a réduit le déficit de Brighton mais Gabriel Martinelli a marqué la victoire après une passe décisive d’Odegaard.

Evan Ferguson, 18 ans, est devenu le plus jeune buteur de Brighton en Premier League et Arsenal a survécu à une oscillation tardive lorsque Mitoma a eu le ballon dans le filet pendant 4-3 avec un temps d’arrêt à venir, mais le but a été exclu par VAR pour hors-jeu.

Arsenal l’a vu et a maintenant remporté neuf de ses 10 derniers matchs de Premier League et s’est placé dans une position fantastique pour remporter son premier titre de champion depuis 2003/04.

Arsenal affrontera Newcastle mardi à l’Emirates Stadium, en direct sur Sky Sports, ce qui signifie qu’ils pourraient avoir 10 points d’avance au moment où City se rendra à Chelsea jeudi prochain à Stamford Bridge. Les Gunners ont sept points d’avance après 16 matchs, une avance qu’aucun ancien leader de la Premier League n’a abandonnée.

Notes des joueurs Brighton : Sanchez (6), Dunk (6), Colwill (6), Estupinan (6), Gilmour (6), Gross (7), Lamptey (6), Lallana (6), Mitoma (8), Trossard (6), mars (6) Sous-titres : Ferguson (8), Sarmiento (7), Ensico (7) Arsenal: Ramsdale (7), White (7), Saliba (7), Gabriel (7), Zinchenko (7), Partey (7), Xhaka (8), Odegaard (9), Saka (8), Martinelli (8), Nkétiah (8) Sous-titres : Tomiysau (7), Tierney (7), Holding (N/A), Elneny (N/A) Homme du match: Martin Odegaard

Arsenal se dirige vers 2023 en tant que meilleurs chiens

Lors du dernier match de Premier League de 2022, Arsenal savait dès le coup d’envoi qu’une victoire lui ferait gagner sept points d’avance et rendrait ces célébrations du Nouvel An encore plus spéciales pour le contingent itinérant. Ils ont commencé le match dans une ambiance de fête alors que Saka les avait devant en deux minutes, marquant son cinquième but lors de ses six dernières apparitions pour le club et le pays.

Image:

Bukayo Saka célèbre son premier but avec Eddie Nketiah





Le tir de Gabriel Martinelli est contré mais le ballon tombe magnifiquement pour Saka, qui ne se trompe pas de finition. C’était l’un des cinq tirs sur le but de Brighton dans les cinq premières minutes, soulignant la confiance et l’élan qui traversaient l’équipe d’Arteta.

Nouvelles de l’équipe Billy Gilmour et Tariq Lamptey ont tous deux fait leurs premiers départs en Premier League de la saison alors que Brighton manquait Moses Caicedo par suspension tandis que le héros de la Coupe du monde Alexis Mac Allister devrait être prêt à revenir la semaine prochaine.

Arsenal n’a fait qu’un seul changement alors qu’Oleksandr Zinchenko a remplacé Kieran Tierney à l’arrière gauche.

Martinelli a presque glissé à la maison suite à une passe magnifiquement déguisée d’Odegaard à la 17e minute et, bien que Brighton se soit amélioré au fil de la mi-temps, Arsenal a porté la meilleure qualité. C’était bientôt 2-0 à l’extérieur.

Un corner n’a été qu’à moitié dégagé jusqu’à Odegaard, qui a quelque peu éraflé son tir dans le sol, mais la trajectoire de l’effort l’a aidé à boucler dans le coin le plus éloigné, portant son total à sept buts lors de ses 13 dernières apparitions en Premier League.

Arsenal a commencé la seconde mi-temps un peu comme la première et a ajouté un troisième dans les deux minutes suivant le redémarrage. Le tir de Martinelli était trop chaud à gérer et Nketiah a répondu le plus rapidement pour renvoyer le ballon à la maison devant une extrémité jubilatoire à l’extérieur, qui a ensuite commencé à faire ressortir les “Ole’s” avec Arsenal aux commandes.

Cependant, Brighton a continué à venir et a trouvé son rythme. Pascal Gross a glissé une balle intelligente vers le brillant Mitoma et il a trouvé le coin inférieur pour donner à Arsenal quelque chose à penser. Les niveaux de nervosité ont cependant été réduits d’un cran lorsque Martnelli a bondi 4-1 en 71 minutes.

Le but était tout au sujet d’Odegaard qui, dans le virage, a réussi une première passe pour que Martinelli passe et termine. C’était l’une des passes de la saison.

Ferguson a eu son moment inoubliable pour Brighton, marquant son premier but en Premier League sur le banc alors qu’il retenait William Saliba de manière solide et terminait puissamment. Il n’a eu que 18 ans en octobre.

mardi 3 janvier 19h00



Coup d’envoi 19h45





Brighton pensait qu’ils avaient terminé leur tribune à la 89e minute lorsque Mitoma s’est enfoncé dans l’espace et a tiré dans le coin inférieur, mais avec l’Amex qui bascule et les joueurs prêts pour le redémarrage, VAR a refusé le but pour un hors-jeu marginal dans la préparation.

C’était la nuit d’Arsenal. Et c’est peut-être leur saison.

Arteta salue une grande victoire

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait l’éloge de son équipe après leur victoire 4-2 à Brighton et a déclaré que leur avantage impitoyable et clinique était à remercier pour leur dernière victoire de 2022.



Patron d’Arsenal Mikel Arteta parler à Sports du ciel: “C’était une grande victoire contre une très bonne équipe. Nous avons eu de grands moments, nous avons été impitoyables, vraiment cliniques. Nous avons eu de grands moments et puis aussi il y a eu des moments où nous avons dû creuser et souffrir parce qu’ils vous ont mis dedans problème et sont une très bonne équipe.

“Si vous vous attendez à venir ici contre Brighton et à les jouer hors du parc, et ne concédez rien, c’est extrêmement difficile. C’était un gros test pour nous de gagner à nouveau, trois de suite. C’est une grande victoire et maintenant sur le prochain.

“Nous avons commencé très vite, après le premier, je pense que nous avons deux ou trois grandes occasions de mettre le jeu dans une position très confortable mais ce n’était jamais fini. Vous aviez le sentiment qu’ils allaient tout donner et commettre un beaucoup de joueurs vers l’avant et testent la dernière ligne. Ils l’ont fait et nous avons dû gérer des situations difficiles.”

Le manager de Brighton, Roberto De Zerbi, pense que les adversaires d’Arsenal ont marqué des “buts étranges” dans un “résultat étrange”, mais insiste sur le fait qu’il était satisfait de la performance des Seagulls



Merson: Pas de hasard là où se trouve Arsenal

Paul Merson de Sky Sports :

“Arsenal joue très bien, ce n’est pas un hasard. Ils sont allés à Old Trafford et ont été battus, et je ne pensais pas qu’ils le méritaient. Il y a des façons de perdre des matchs et ils ont rebondi.

“L’autre soir, ils sont allés 1-0 à West Ham et ils sont revenus et les ont écartés.

“Ils ont raison, sans aucun doute. Ce n’est pas un hasard, ils sont là où ils sont parce qu’ils sont une très bonne équipe de football.

“Il reste 26 matchs, ils doivent probablement le faire pour 22 autres. Ils se sont donné un petit écart où ils peuvent se permettre de perdre quelques matchs. Man City ne gagnera pas tous les matchs.

“Arsenal a raison là-dedans, je ne saurais trop en parler. Mais c’est la Premier League, ça change si vite.

“Ces trois matches: Newcastle, Tottenham, Man United. S’ils battent Newcastle, vous vous attendez à ce qu’ils obtiennent un résultat à Tottenham, s’ils obtiennent un résultat à Tottenham, je m’attendrais à ce qu’ils battent United.

“S’ils ne battent pas Newcastle, vous ne vous attendez pas à ce qu’ils battent Tottenham, ils ne battent pas Tottenham, alors vous ne vous attendez pas à ce qu’ils battent United. C’est un effet domino. Pour le moment, ils font tout droit.”

Le prochain match d’Arsenal…

mardi 3 janvier – Newcastle (H) – En direct sur Sports du cielcoup d’envoi 19h45

lundi 9 janvier – Oxford United (A) – 3e tour de la FA Cup, coup d’envoi à 20h

dimanche 15 janvier – Tottenham (A) – En direct Sports du cielcoup d’envoi 16h30

dimanche 22 janvier – Manchester United (H) – En direct sur Sports du cielcoup d’envoi 16h30

dimanche 4 février – Everton (A) – Coup d’envoi 12h30

samedi 11 février – Brentford (H) – Coup d’envoi 15h

Statistiques Opta – Odegaard wow

Arsenal n’est que la cinquième équipe de l’histoire de l’élite anglaise à récolter jusqu’à 43 points lors des 16 premiers matchs d’une saison (3 pts pour une victoire) après Tottenham (46 pts en 1960-61), Chelsea (43 pts en 2005-06), Man City (46 pts en 2017-18) et Liverpool (46 pts en 2019-20).

Après seulement 66 secondes, Saka a marqué le premier but à l’extérieur d’Arsenal en Premier League depuis mai 2013, lorsque Theo Walcott a marqué après seulement 20 secondes contre QPR.

Odegaard a été impliqué dans 12 buts lors de ses 13 dernières apparitions en Premier League (7 buts, 5 passes décisives). En effet, il a contribué à plus de buts en championnat cette saison (12 sur 15 applications) que sur l’ensemble de 2021-22 (11 sur 36 applications).

Nketiah a marqué 10 buts lors de ses 16 derniers départs pour Arsenal toutes compétitions confondues, marquant à chacun de ses trois derniers départs pour les Gunners au total (3 buts).

Et après?

Brighton se rendra à Goodison Park mardi soir pour affronter Everton (coup d’envoi de 19h45) tandis qu’Arsenal affrontera Newcastle dans une rencontre alléchante, en direct sur Sky Sports, également mardi (coup d’envoi de 19h45).