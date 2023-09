Brighton 2 – 3 AEK Athènes

Brighton a été battu de peu lors de ses débuts européens, s’inclinant 3-2 contre l’AEK Athènes au stade Amex, malgré deux retours par derrière.

Ce fut une soirée historique sur la côte sud alors que les Seagulls – qui étaient menacés d’extinction en tant que club il y a 26 ans – faisaient leur première apparition en Ligue Europa, mais l’absence du capitaine blessé Lewis Dunk s’est avérée révélatrice.

Il n’y avait aucun doute sur la qualité du premier match de l’AEK – une tête de balle de Djibril Sidibe (11) – mais des buts supplémentaires de Mijat Gacinovic (40) et d’Ezequiel Ponce (84) ont révélé les fragilités défensives de Brighton.

Mais l’AEK n’était pas parfait en défense, infligeant deux penaltys après une défense bâclée. Dans des incidents presque identiques, Ehsan Haji Safi et Jens Jonsson ont commis une faute sur Joao Pedro, les tirs au but étant donnés après un examen du VAR.

L’attaquant de Brighton a pris et marqué les deux, mais cela n’a pas suffi à donner à son équipe ses premiers points en Europe. C’est sans doute une occasion manquée dans un groupe B difficile qui comprend Marseille et l’Ajax, qui ont fait match nul 3-3 dans l’autre match du groupe.

Comment Brighton a été battu lors de ses débuts européens

Joao Pedro a marqué deux fois sur penalty pour Brighton





Au milieu d’une cacophonie bruyante d’une foule excitée de Brighton, les hôtes ont bien commencé. Cependant, l’AEK Athènes a porté le premier coup avec une superbe tête de Sidibé. Il a été repéré à la limite de la surface, avec une magnifique tête plongeante nichée dans la lucarne supérieure.

Mais Brighton a rapidement commencé à accumuler les tirs et a égalisé à juste titre après une demi-heure. Cela est venu après un examen VAR, dans lequel Pedro a été attrapé aux chevilles par Ehsan Hajsafi. L’arbitre a d’abord insisté sur le fait qu’il n’y avait pas eu de faute et a même réservé l’attaquant de Brighton pour simulation.

Cependant, le VAR a envoyé l’arbitre au moniteur et peu de temps après, Brighton a obtenu un penalty, le carton jaune de Pedro étant également annulé. C’était ensuite un bon coup de pied du joueur de 21 ans, envoyant le penalty sur le côté gauche du filet pour égaliser.

L’AEK en a distribué un autre en dessous avant la pause. Brighton n’a pas réussi à gérer un coup franc de l’aile gauche, Gacinovic passant un orteil dans la mêlée des joueurs pour envoyer le ballon devant Jason Steele.

Actualités de l’équipe Brighton a effectué sept changements depuis la victoire du week-end à Man Utd. Le capitaine Lewis Dunk n’était pas inclus dans l’équipe de la journée, et Evan Ferguson non plus.

Seuls Jan Paul van Hecke, Pascal Gross, Jason Steele et Kaoru Mitoma ont conservé leur place.

Il y a eu un retour dans le XI pour Solly March et Pervis Estupinan, qui ont tous deux raté le match de samedi, tandis qu’Ansu Fati a fait son premier départ à Brighton après son prêt de Barcelone.

Le début de la seconde période a été relativement calme, même s’il y a eu une longue pause pour blessure puisque Hajsafi a été étendu sur une civière après une collision avec Jan Paul van Hecke.

Et le deuxième égaliseur de Brighton a été marqué de la même manière que le premier. Pedro a de nouveau été victime d’une faute dans la surface, cette fois par Jens Jonsson, l’arbitre rejetant à nouveau les réclamations. Mais le VAR est intervenu, l’arbitre est revenu vers le moniteur et le penalty a été prononcé.

Notes des joueurs Brighton : Steele (5), Milner (6), van Hecke (6), Igor (5), Estupinan (6), March (7), Gilmour (7), Mitoma (6), Gross (7), Fati (7) , João Pedro (7). Sous-marins : Lamptey (6), Welbeck (6), Adingra (7), Buonanotte (6). AEK Athènes : Stankovic (7), Sidibé (6), Mitoglou (6), Szymanski (6), Hajsafi (6), Jonsson (6), Pineda (6), Gacinovic (6), Amrabat (6), Araujo (6), Lévi Garcia (6). Sous-marins : Mohammadi (6), Zuber (6), Ponce (7), Eliasson (6), Mantalos (6).

Pedro a envoyé une fois de plus et cela a donné à Brighton un nouveau souffle dans le jeu alors qu’ils commençaient à voir d’énormes occasions se présenter. Pedro et Pascal Gross – capitaine de Brighton en l’absence de Dunk – ont forcé des arrêts de Stankovic, mais une défense plus bâclée a permis à l’AEK de marquer un troisième but.

C’est Kaoru Mitoma, habituellement fiable, qui a initialement donné le ballon, Niclas Eliasson prenant facilement le dessus sur Tariq Lamptey. Il a ensuite adressé le ballon à un Ponce ouvert, dont l’effort a ricoché sur Steele et au fond des filets.

Image:

L’AEK Athènes a remporté le match à la 84e minute





Brighton a fait pression pour son troisième égalisation de la soirée alors que 13 minutes de temps additionnel étaient affichées. Simon Adringa a forcé un brillant arrêt de Stankovic, avant que Gross n’oblige également le gardien de but à s’arrêter. Le rebond a touché Danny Welbeck, mais il s’est également propagé en haut du filet.

Analyse : l’absence de Dunk est la clé de la défaite de Brighton

Charlotte Marsh de Sky Sports :

« Il y a eu des sourcils levés lorsque la feuille d’équipe a été publiée et le capitaine de Brighton, Lewis Dunk, n’était pas dans l’équipe de la journée. Roberto De Zerbi a confirmé avant le match qu’il était blessé, avec l’attaquant Evan Ferguson.

« Nous savions déjà que son absence serait un coup dur, mais c’était un peu surprenant de voir à quel point Brighton lui manquait.

« Alors que le premier match de l’AEK a été un moment de qualité, les deux autres sont dus à un manque de conscience défensive de la ligne arrière de Brighton. Cela n’a pas été aidé par des passes mal placées sur lesquelles les visiteurs ont capitalisé, mais il ne fait aucun doute sur la présence de Dunk au milieu du match. la défense aurait énormément aidé.

Image:

Jan Paul van Hecke était privé de son partenaire central Lewis Dunk – et cela s’est vu pour Brighton





« Non seulement avec ses propres qualités défensives, mais aussi avec son leadership et son organisation de l’équipe. Cela faisait parfois défaut lorsque l’AEK était en attaque.

« Jan Paul van Hecke a bien fait lors de certains passages, mais lui aussi aurait pu faire mieux pour le troisième de l’AEK. Il est difficile non plus de retenir un moment marquant de la part du remplaçant de Dunk, Igor.

« Lorsque Brighton avait des coups de pied arrêtés, leur plan clair était de trouver Van Hecke au deuxième poteau. Cependant, cela n’a pas fonctionné et a également permis à l’AEK d’avoir un aperçu de ce qui allait arriver. Les Seagulls ont également raté la présence aérienne de Dunk dans ces situations. quels étaient les moments perdus.

« C’était décevant que Dunk ait dû rater une soirée aussi monumentale pour un club auquel il a tant donné. Mais cela a prouvé à quel point le défenseur est essentiel au succès des Seagulls, offrant un rappel opportun alors que Brighton se lance dans un voyage européen historique.

De Zerbi : Bonne performance, mais nous devons faire mieux sur coups de pied arrêtés

Roberto de Zerbi, entraîneur de Brighton :

« Nous avons encaissé trois buts. Deux buts sur coups de pied arrêtés, un but était un but incroyable, le premier. Nous avons commis des erreurs dans la dernière partie du terrain. [in attack] mais en termes de qualité de jeu, nous avons fait un très bon match.

« Je suis vraiment fier de la performance. Je pense que nous n’avons pas montré la bonne expérience ou pas la même expérience que les autres équipes. Mais pour le reste, je pense que nous avons joué avec personnalité, avec la bonne attitude, avec les connaissances. Nous avons contrôlé le match, dominé, et nous sommes tristes du résultat.

« Nous devons apprendre maintenant. Nous pouvons nous améliorer, mais il est difficile d’accepter cette défaite. J’ai félicité les joueurs il y a 10 minutes car je ne peux pas être heureux quand nous gagnons à Old Trafford et triste aujourd’hui si les performances sont toutes les deux bonnes. les performances.

« Lorsque nous défendons les coups de pied arrêtés contre ces équipes, nous devons être plus concentrés, avec la bonne attitude, plus intelligents. Parfois, nous ne l’avons pas fait. Si nous voulons faire une autre amélioration, nous devons le savoir avant le match. jouer les situations où nous pouvons encaisser des buts.

Et après?

Brighton sont de retour en Premier League dimanche à domicile contre Bournemouth. Coup d’envoi à 14h. Leur prochain match du Groupe B de la Ligue Europa les verra se rendre à Marseille le jeudi 5 octobre. Coup d’envoi à 17h45.

AEK Athènes visite Panathinaïkos le lundi 25 septembre en Super League Grèce. Coup d’envoi à 19h (BST). Ils hébergent Ajax lors de leur prochain match de Ligue Europa le 5 octobre. Coup d’envoi à 17h45