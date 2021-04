Les difficultés de Brighton à domicile se sont poursuivies avec un nul 0-0 contre Everton, blessé, qui a perdu du terrain dans la course pour l’Europe le Football du lundi soir.

Dans un match qui manquait de vraie qualité, Neal Maupay, Jakub Moder et Adam Lallana ont tous gaspillé des chances alors que l’équipe de Graham Potter était tenue à un huitième match nul frustrant de la saison en Premier League au stade Amex.

Les espoirs d’Everton d’arrêter une série de trois matchs de championnat sans victoire ont été entravés par la blessure du meilleur buteur Dominic Calvert-Lewin avant le match, bien que les Toffees auraient pu arracher les trois points lorsque le remplaçant Alex Iwobi a lancé un tir dans la dernière minute.

Le tirage au sort donne à Brighton, qui grimpe une place au 15e rang, et à Everton, qui reste huitième, un point chacun vers leur survie respective et leurs offres européennes, mais les deux auront été laissés à la recherche d’un coup de pouce plus décisif pour ces campagnes.

Notes des joueurs Brighton: Sanchez (6), Veltman (7), Blanc (6), Dunk (6), Bissouma (7), Moder (7), Gross (6), Lallana (7), Trossard (7), Welbeck (6), Maupay (6). Sous-marins: Jahanbakhsh (n / a), Burn (n / a). Everton: Olsen (6), Coleman (7), Holgate (7), Mina (6), Keane (6), Godfrey (7), Davies (7), Sigurdsson (6), Digne (7), James (6), Richarlison (6). Sous-marins: Iwobi (6), Broadhead (n / a). Homme du match: Yves Bissouma.

Brighton et Everton jouent une impasse sur la côte sud

L’attaquant d’Everton Calvert-Lewin a été l’omission surprise de la feuille d’équipe alors qu’un autre nom a été ajouté à la longue liste de blessures des Toffees.

Manquant leur meilleur buteur, Everton n’a pas réussi à enregistrer une seule tentative cadrée en première mi-temps, mais Brighton n’a pu faire qu’un meilleur malgré une domination sur de grandes parties.

Actualités de l’équipe Brighton était inchangé par rapport à l’équipe battue 2-1 à Manchester United.

Dominic Calvert-Lewin n’était pas dans l’équipe d’Everton car Carlo Ancelotti a effectué deux changements par rapport au tirage au sort avec Crystal Palace, lorsque Ben Godfrey et Gylfi Sigurdsson sont revenus.

Le milieu de terrain des Seagulls, Moder, a tiré un tir à l’intérieur de l’ouverture 10 minutes avant qu’Everton ne prenne vie et façonne sa première chance, que le milieu de terrain Tom Davies a dirigée loin du but de Brighton.

Brighton s’est rapproché deux fois avant la pause alors que le lecteur de Maupay déviait à quelques centimètres de Yerry Mina, avant que le coup de pied audacieux et acrobatique d’Yves Bissouma niché sur le toit du filet alors qu’un but potentiel du concurrent de la saison échappait aux Seagulls.

Avec les options d’Everton sur le banc peu nombreuses et espacées, Brighton a conservé le contrôle du jeu mais, comme cela a été le cas maintes et maintes fois cette saison, la qualité dans le dernier tiers leur a échappé.

Moder a réussi un tir au-dessus de la barre après une routine de virage au terrain d’entraînement, avant que la tête de Lewis Dunk ne tire un arrêt du bout du doigt du gardien de but d’Everton Robin Olsen.

Alors que le match se terminait pour un match nul, Everton a lancé un rallye tardif pour arracher les trois points, mais la conduite d’Iwobi s’est effondrée au-dessus de la barre pour laisser les deux côtés avec un point.

Analyse: Everton regrettera-t-il cette forme?

Jamie Carragher de Sky Sports sur le football du lundi soir:

« La forme Everton est en cours pour le moment; vous avez juste le sentiment qu’ils se souviendront de cela à la fin de la saison comme une raison pour laquelle ils n’ont jamais vraiment poussé pour la Ligue des champions et le top quatre.

«Parce qu’il y a tellement d’équipes impliquées et que les points perdus, peu importe à quel point votre course est mauvaise pour le moment, vous êtes toujours là ou à peu près en termes de points pour l’Europe.

« Everton a encore de l’espoir pour l’Europe, car c’était l’objectif du début de saison qu’Ancelotti ne cesse de mentionner. »

Everton incapable de résoudre le casse-tête de Brighton – Statistiques du match

Contre aucun camp, Brighton n’a disputé plus de matchs à domicile en Premier League sans jamais perdre que contre Everton (P4 W2 D2).

Seul Manchester United (6) a fait match nul 0-0 en Premier League que Brighton (5) cette saison, alors qu’il s’agissait du premier match nul et vierge d’Everton de la campagne, laissant Sheffield United comme la seule équipe à ne pas encore jouer un 0-0. dessiner.

Brighton a gardé une feuille blanche dans cinq de ses huit matches de Premier League à domicile en 2021 – aucune équipe n’a gardé plus de blanchissages à domicile dans la compétition depuis le début de l’année.

Carlo Ancelotti est devenu le septième entraîneur à prendre en charge 50 matchs de Premier League pour Everton, aucun de ces sept patrons n’ayant perdu son 50e match de championnat en charge des Toffees (W4 D3). En effet, seul Roberto Martinez (89 pts) a remporté plus de points lors de ses 50 premiers matchs de Premier League à la tête d’Everton que Carlo Ancelotti (78 pts).

Carlo Ancelotti a récolté 78 points sur ses 50 matchs de Premier League en charge d’Everton, son plus bas retour après 50 matches de championnat en charge d’une équipe au cours de sa carrière de manager (auparavant 89 avec l’AC Milan).

Everton n’a remporté que 25% de ses matchs sans Dominic Calvert-Lewin en Premier League cette saison (P4 W1 D1 L2), contre un taux de victoire de 50% lorsqu’il a été impliqué (P26 W13 D5 L8).

Homme du match – Yves Bissouma

« Le plus gros sujet de discussion, la plus grande étincelle brillante, a été Yves Bissouma », a déclaré Jamie Carragher. « Il était l’homme du match, mais il n’était pas seulement le meilleur joueur sur le terrain, il était le meilleur joueur d’un mile sur le terrain. Il l’était vraiment. Vous l’avez regardé et vous vous êtes dit qu’il ressemble vraiment à un top- joueur de qualité.

« Il était également excellent à Old Trafford la dernière fois quand il a regardé la tête et les épaules au-dessus de tout le monde sur le terrain. On a parlé d’équipes qui le regardent. Je ne suis pas sûr que les équipes le regarderont. Je pense que les équipes le verront. faire une offre pour lui à la fin de la saison. «

Et après?

