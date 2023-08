Bright: l’Angleterre doit jouer au «jeu de nos vies» pour remporter la WWC

SYDNEY – L’entraîneure anglaise Sarina Wiegman et la capitaine Millie Bright ont déclaré que les Lionnes visaient à jouer le match de leur vie lorsqu’elles affronteront l’Espagne en Coupe du monde féminine finale dimanche.

L’Angleterre a une équipe en pleine forme pour le match, avec Lauren James de retour sur la photo après avoir purgé sa suspension de deux matches.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Wiegman a beaucoup d’expérience dans ces occasions, ayant guidé les Pays-Bas jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2019, et elle sait très bien à quoi s’attendre lorsque l’Angleterre sortira devant un stade bondé d’Australie.

Wiegman a déclaré que même si l’Angleterre est à des kilomètres de chez eux, ils peuvent ressentir l’amour et ils visent à livrer.

« Nous avons ressenti le soutien, nous avons ressenti le soutien ici, mais aussi de l’autre côté du monde au Royaume-Uni », a déclaré Wiegman. « C’est quelque chose dont vous rêvez, et nous espérons juste que nous jouerons notre meilleur match demain, et que tous ceux qui regardent dans le stade, au Royaume-Uni, qui nous soutiennent, l’apprécient. »

Sarina Wiegman a nommé Millie Bright capitaine de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine après que Leah Williamson s’est gravement blessée au genou en avril. Andy Cheung/Getty Images

Bright a fait écho aux sentiments de Wiegman. « Nous avons un plan de match que nous devons sortir et exécuter », a déclaré Bright. « Je pense que tout le monde sait à quel point c’est important. Je pense que c’est le rêve des joueurs depuis des années. Nous savons à quel point notre nation est passionnée chez nous et à quel point elle veut que nous gagnions. Mais pour nous, il y a un processus. Nous avons un plan de match à exécuter. Nous devons jouer le match de notre vie.

L’Angleterre entrera dans le match avec les 23 joueurs disponibles, dont James. Mais Wiegman ne serait pas déterminé à savoir si James figurera dès le départ.

« Elle est bonne, bien sûr, elle a continué à s’entraîner et c’est vraiment bien d’avoir 23 joueuses disponibles pour demain », a déclaré Wiegman.

Et lorsqu’on lui a demandé si elle avait toujours une confiance totale en James après son carton rouge contre le Nigeria, Wiegman a répondu : « J’ai dit après ce match, ce n’était qu’un moment et bien sûr, elle a tout de suite regretté ce moment et elle s’est excusée, elle est punie pour ça. et nous savons que cela ne devrait pas faire partie du football.

« Elle a marché sur ses fesses, et elle l’a vraiment regretté. Elle a recommencé à s’entraîner et nous l’avons soutenue. Parfois, quand tu n’es pas si expérimenté à ce niveau, une certaine fatigue s’introduit dans le jeu et tu as une fraction de seconde où tu perds ton émotions et cela arrive. C’est une erreur, une leçon difficile à apprendre, mais elle est prête à rejouer. »

Sarina Wiegman a nommé Millie Bright capitaine de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine après que Leah Williamson s’est gravement blessée au genou en avril. Andy Cheung/Getty Images

La classe anglaise de 2023 vise à suivre les traces du groupe masculin de 1966 qui a remporté la Coupe du monde. L’équipe est consciente du poids de l’histoire, mais espère remporter son deuxième trophée majeur en 13 mois.

« C’est très excitant de jouer le match de demain et bien sûr nous sommes vraiment impatients de le gagner aussi », a déclaré Wiegman. « Cela montre à nouveau comment le football unit et pour apporter quelque chose de positif, cela rassemble les gens quand vous allez si loin dans un tournoi, les gens sont de plus en plus excités et c’est ce que vous voyez maintenant au Royaume-Uni et à l’étranger, ici aussi en Australie.

« Quand un pays est derrière une équipe, c’est très spécial et c’est bien plus que jouer au football. »

Bright a ajouté: « Nous aimerions remercier non seulement les fans de chez nous, mais aussi les fans d’ici. Nous nous sommes sentis vraiment bien accueillis et vraiment spéciaux ici. Chaque match a été incroyable.

« De retour à la maison, nous avons vu les vidéos, nous apprécions vraiment que tout le monde règle son réveil et fasse l’effort de nous soutenir même si nous sommes à des millions de kilomètres l’un de l’autre. C’est incroyable ce que le football peut faire pour vraiment rassembler tout le monde, en particulier nos Nous sommes vraiment fiers, restez avec nous pour un match de plus. »