Bright Health supprimera les régimes d’assurance individuels et familiaux l’année prochaine

Groupe de santé lumineux a annoncé mardi qu’il n’offrirait pas de plans de santé individuels et familiaux via son assurtech Bright HealthCare l’année prochaine, et qu’il réduisait les produits Medicare Advantage en dehors de la Californie et de la Floride.

La réduction affectera les plans en Alabama, Arizona, Colorado, Floride, Géorgie, Nebraska, Caroline du Nord, Texas et Tennessee. La société avait précédemment annoncé en avril qu’elle quitter six marchés: Illinois, Nouveau-Mexique, Oklahoma, Caroline du Sud, Utah et Virginie. Dans une note de bas de page, il a ajouté que Bright HealthCare est en pourparlers pour poursuivre une quantité “immatérielle” d’activités de plans individuels et familiaux dans des États comme la Californie et le Colorado.

La société a déclaré qu’elle se concentrerait sur son modèle de soins entièrement aligné, une entreprise de prestation de soins à risque destinée aux populations âgées et mal desservies. Avec les changements, il s’attend à atteindre une rentabilité basée sur l’EBITDA ajusté en 2023.

Bright a également annoncé qu’il avait levé 175 millions de dollars de capitaux propres privilégiés convertibles engagés, ce qui, selon lui, soutiendra la rentabilité de l’entreprise.

“Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère, mais nous pensons qu’elle est dans le meilleur intérêt de faire progresser notre mission et le prochain chapitre de notre histoire continue de transformation des soins de santé en Amérique”, a déclaré le PDG Mike Mikan lors d’un appel avec des investisseurs.

LA GRANDE TENDANCE

Santé éclatante a frappé les marchés publics en juin 2021, environ un an après avoir levé une ronde de série E de 500 millions de dollars. Mais l’entreprise a connu des difficultés financières au cours des derniers trimestres. Il a enregistré une perte nette GAAP de 251,3 millions de dollars et une perte d’EBITDA ajusté de 194,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin de cette année.

Bright a réaffirmé ses précédentes prévisions d’EBITDA ajusté pour 2022, qui devraient être une perte comprise entre 500 et 800 millions de dollars. Au cours de l’appel, Mikan a déclaré que les revenus se situeraient probablement dans la partie inférieure de la fourchette de prévision, qui était de 6,8 milliards de dollars à 7,1 milliards de dollars.

ENREGISTREMENT

“Nous avons démontré la puissance du modèle de soins entièrement alignés pour servir les populations vieillissantes et mal desservies et avons fait progresser le marché vers la réalisation de la promesse des soins basés sur la valeur dans toutes les populations”, a déclaré Mikan dans un communiqué.

« Les changements annoncés aujourd’hui offrent à Bright Health une plate-forme solide et stable pour une croissance rentable à un risque beaucoup plus faible. Il s’agit d’une étape stratégique de plus pour créer une entreprise différenciée et rentable à grande échelle.