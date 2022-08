Brielle Biermann Short en jean et bottes de cow-boy au concert country Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : 007 / MEGA

Brielle Biermann réussit toujours à avoir l’air sexy quelle que soit l’occasion et c’est exactement ce qu’elle a fait lors d’un concert country. La jeune femme de 25 ans a posté un diaporama de photos du concert de Morgan Wallen lorsqu’elle portait un haut court en soie rouge, blanc et bleu avec une paire de minuscules shorts en jean en détresse.

Brielle a posté le diaporama de photos avec la légende “nous aimons la musique country”. Sur les photos, Brielle portait un débardeur court en soie qui avait la forme d’un mouchoir et était court et ouvert sur les côtés et dans le dos. Elle a associé le haut foulard soyeux à une paire de shorts en jean légèrement délavé à taille mi-haute.

Les marguerites de Brielle étaient complètement en détresse au niveau des ourlets, révélant ses jambes toniques et elle a complété son look avec une paire de bottes de cow-boy en cuir noir. Quant à son glam, elle avait ses cheveux châtain clair détachés et séparés au milieu en vagues de plage lâches qui étaient si longues qu’elles se terminaient à sa taille. Un smokey eye sensuel et une lèvre nude brillante complétaient son look.

Brielle a été sur une lancée avec ses tenues ces derniers temps et à part ce look, elle était récemment à Miami quand elle a secoué un haut mouchoir similaire. Elle a posté deux photos d’elle-même avec la légende “hors de vue, loin de l’esprit” et elle portait un haut court sans bretelles soyeux blanc, bleu, vert et jaune tie-dye. Elle a stylisé le haut avec une paire de shorts en denim délavé clair, des nattes tressées et des lunettes de soleil aviateur réfléchissantes surdimensionnées.