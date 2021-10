Brielle Biermann claque le remaniement du casting de RHOA et demande « à quoi ça sert » après la sortie de Porsha Williams » et de Cynthia Bailey

BRIELLE Biermann a fait savoir qu’elle ne concernait pas le remaniement du casting de Real Housewives Of Atlanta, alors qu’elle demandait « à quoi bon » après la sortie de Porsha Williams et Cynthia Bailey.

Porsche a récemment annoncé elle quittait la série Bravo après 10 ans, quelques jours seulement après Cynthia a confirmé son départ après 11 ans.

Brielle Biermann a montré sa frustration face au dernier remaniement du casting de Real Housewives Of Atlanta

Porsha Williams était l'un des deux grands noms de la série qui a récemment annoncé sa sortie

Tout a commencé lorsque la jeune femme de 24 ans s’est adressée à Twitter pour exprimer ses frustrations face aux derniers changements de RHOA.

Elle a tweeté : « Pas de NeNe, pas de Kim, pas de Porsha, pas de Phaedra – à quoi ça sert RHOA ?

Cependant, la star de la télévision n’en avait pas fini là-bas, car elle a riposté aux fans qui se sont moqués d’elle pour avoir inclus sa mère, Kim Zolciak, au tweet après avoir quitté la série en 2012.

Brielle a déclaré: «Tout le monde est si chaud et s’est dérangé que j’ajoute Kim comme si elle ne vous donnait pas de drame, d’extra-ness, de trash, de classe et de drôle pendant des années.

« S’il te plaît. Accordez du crédit là où les crédits sont dus. Tout le monde connaît Kim et l’a aimée à un moment donné, même si ce n’est pas le cas maintenant. Chiennes amères aux pommes amères.

Brielle, qui est également apparue sur RHOA quand sa mère était une habituée, a ajouté : « Hé, je la détesterais aussi ! Rencontré son homme et un bon à cela! Il a rayonné, a eu des bébés, vit dans une belle maison, a du succès… etc, etc. ouais… je sens la jalousie.





Les deux stars de la télévision ont annoncé leur départ il y a quelques jours, alors que Porsha, 40 ans, a déclaré aux fans: « C’était une décision difficile non seulement à prendre, mais aussi à accepter. C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi et à cause de cela, je sais que c’est la bonne… »

Pendant ce temps, Cynthia, 54 ans, a déclaré sur Instagram : « … Il est temps de passer à mon prochain chapitre, et j’ai hâte de le partager avec vous tous. A bientôt les gars ! Cynthia Bailey-Hill.

Les deux places vides sont maintenant parties De vraies femmes au foyer cadres désespérés pour remplacer les deux grandes stars par d’autres talents.

O ENSUITE ?

Une source auparavant a dit en exclusivité au Sun: « Les producteurs se démènent définitivement pour trouver un casting de premier ordre en ce moment.

« Atalanta était autrefois le spectacle le mieux noté pour Bravo, mais après NeNe [Leakes] à gauche, les notes ont un peu baissé.

« Ils travaillent sans relâche pour refondre avec des filles qui l’apporteront. »

UN VIEUX RETOUR FAVORI ?

Il y a aussi un mot qui Bravo les patrons voudront peut-être le retour de Claudia Jordan, ancienne de RHOA.

L’initié a déclaré: » Claudia Jordan est sur le point de revenir à la série, car elle était une favorite des fans et ils veulent qu’au moins un des nouveaux membres de la distribution se sente familier

« Claudia est une bonne télé et sait comment faire les gros titres. Aucune négociation de contrat n’a encore commencé, mais ils la lorgnent définitivement et sont intéressés !

En plus de ne pas être fan de la dernière mise à jour de la distribution de l’émission de téléréalité, Brielle s’occupe également de la récupération après subir une chirurgie de la double mâchoire.

Cynthia Bailey a également révélé qu'elle quittait la série populaire

'À quoi ça sert?' le jeune homme de 24 ans a parlé de RHOA sans Porsha et Cynthia

La mère de Brielle, Kim Zolciak était autrefois membre du casting de RHOA avant de partir en 2012





