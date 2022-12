Brielle Biermann a l’air effrontée en bikini rose à Palm Beach : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Brielle Biermann n’aime rien de plus que de montrer sa silhouette en bikini après bikini… après minuscule string bikini ! La Vraies femmes au foyer d’Atlanta La personnalité de 25 ans s’est de nouveau rendue sur Instagram pour partager un trio de clichés le jeudi 8 décembre, d’un séjour ensoleillé à Palm Beach, en Floride ! Sur la première photo, Brielle chevauchait une planche de surf alors qu’elle montrait son dos sous un angle effronté. Ses longs cheveux bruns mouillés tombaient tout le long de son dos, et le modèle IG portait également une paire de lunettes de soleil lorsqu’elle posait pour la photo. Elle sourit pour une seconde fois sur ses genoux pour un autre regard à couper le souffle sur le bikini string rose vif. La dernière photo la montrait souriante par-dessus son épaule alors qu’elle était assise sur la planche de surf bleue et blanche. “Swerve, surfez tous dans ce bon, bon”, a-t-elle légendé la photo, aux côtés d’un emoji surfeur.

Beaucoup des 1,3 million de fans de la star de télé-réalité étaient partout et se sont précipités sur le fil des commentaires pour réagir. Sa célèbre maman, Kim Zolciak, 44 ans, a notamment plaisanté, “Tu l’obtiens de ta maman”, aux côtés d’un emoji clignotant. “Queeeen of the Sea”, a écrit un adepte avec un emoji de vague océanique, tandis qu’un autre a commenté, “Megan Fox rien sur Brielle. “Belle comme toujours”, a fait remarquer un troisième. “Maintenant, j’aimerais savoir surfer”, a écrit un autre. “Voulez-vous m’apprendre @briellebiermann?”

La beauté de la télé-réalité s’est ouverte dans une interview en 2020 sur sa décision de subir des traitements cosmétiques pour améliorer son apparence. “Tout le monde n’est pas né avec cette belle moue naturelle, ces beaux seins gais”, a-t-elle déclaré, par PERSONNES. “Si nous pouvons nous améliorer, nous devrions élever les femmes et leur dire que c’est bien de s’améliorer. Il y a définitivement une ligne entre aller trop loin comme je l’étais à un moment donné ou simplement s’améliorer ici et là. Si quelqu’un veut un produit de comblement sous les yeux pour éclaircir ses yeux, nous ne devrions pas rester assis ici et le juger.

