Briefings Israël-Gaza : Comment les plans pour le « lendemain » pourraient aider à mettre fin à la guerre à Gaza

Par James Landale

BBC News, Jérusalem

25 mai 2024 Mis à jour il y a 52 minutes

The Day After pourrait ressembler au titre d’un film ou d’un roman. Mais pour les diplomates et les décideurs politiques, cette expression n’a qu’un seul sens : c’est ce qui se passe « le lendemain » de la fin des combats à Gaza.

Compte tenu de l’intensité du conflit et de l’absence d’espoir, une telle réflexion peut paraître surprenante, voire pieux.

Pourtant, l’attention se porte de plus en plus sur ce qui pourrait et devrait se produire si et quand les armes se taisaient à Gaza.

C’est exactement ce dont les ministres des Affaires étrangères de l’UE discuteront lundi à Bruxelles lorsqu’ils s’entretiendront avec leurs homologues de Jordanie, d’Égypte, du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, ainsi qu’avec le secrétaire général de la Ligue arabe.

Partout au Moyen-Orient et parmi les pays occidentaux, des discussions ont lieu et des plans sont en cours d’élaboration. Nombreux sont ceux qui savent que la fenêtre d’opportunité qui se présente avant les élections américaines de novembre se referme.

Malgré tout cela, il semble qu’il n’y ait pas d’accord sur ce qui devrait se produire et quand.

Pour les trois nations européennes qui reconnaîtront officiellement l’État de Palestine cette semaine – la Norvège, l’Espagne et l’Irlande – l’objectif est de relancer le débat sur une solution à deux États, qui n’a été pendant des années qu’un slogan auquel les politiciens prêtent du bout des lèvres. service.

Ils espèrent que parler d’un « lendemain » politique ouvrira la voie à un cessez-le-feu et à la libération des otages. « La seule voie vers la paix est politique », a déclaré le Taoiseach irlandais Simon Harris.

Pour les ministres britanniques, l’accent est mis sur la meilleure manière de soutenir l’Autorité palestinienne (AP) afin qu’elle puisse potentiellement contribuer à gouverner Gaza après la guerre. Le ministre des Affaires étrangères, Lord Cameron, a déclaré cette semaine à la Chambre des Lords qu’il faisait pression sur Israël pour qu’il cesse de retenir de l’argent à l’Autorité palestinienne.

Non seulement Israël refuse les recettes fiscales de l’AP, mais le ministre des Finances d’extrême droite Belazel Smotrich menace également de couper les liens entre les banques palestiniennes et leurs homologues israéliennes.

Légende, Les partisans de la ligne dure comme Bezalel Smotrich se sont montrés hostiles à l’Autorité palestinienne

Lord Cameron a déclaré qu’il avait déclaré au gouvernement israélien : « Vous ne pensez peut-être pas que l’Autorité palestinienne est idéale. Vous pouvez penser qu’elle échoue à bien des égards. Mais vous devez trouver un partenaire autre que le Hamas avec lequel vous pourrez travailler à Gaza et en Cisjordanie, et ce partenaire devrait être le nouveau gouvernement technocratique dirigé par l’Autorité palestinienne. »

Les responsables du Trésor britannique seraient en train de préparer de nouvelles formes de soutien financier et technique à l’Autorité palestinienne.

Mais certains au sein du gouvernement font également pression pour que le Royaume-Uni soit plus explicite sur ses propres idées sur la manière dont un État palestinien serait créé. « Vous ne pouvez pas soutenir une solution à deux États sans parler de reconnaissance », m’a dit une source haut placée et bien placée.

« Ce qui nous manque, c’est un calendrier. Nous sommes d’accord sur le point de départ : arrêter la guerre. Et nous sommes d’accord sur la création d’un Etat palestinien. Mais il n’y a pas de définition d’un chemin irréversible pour y parvenir. Nous devons entrer dans cet espace, sinon nous allons nous occuper de cela pendant les 70 prochaines années. »

Ensuite, il y a des voix en Israël. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a dénoncé avec passion le refus de Benjamin Netanyahu d’élaborer un plan d’après-guerre. « Le ‘jour d’après le Hamas’ ne sera atteint qu’avec la prise de contrôle de Gaza par les entités palestiniennes, accompagnées par des acteurs internationaux, établissant une alternative au gouvernement du Hamas », a-t-il déclaré.

Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, est allé plus loin, menaçant de démissionner du gouvernement à moins que M. Netanyahu n’accepte un plan en six points d’ici le 8 juin. Cela comprenait une bande de Gaza démilitarisée et la mise en place d’une administration conjointe américaine, européenne, arabe et palestinienne.

Source des images, Getty Images Légende, Benny Gantz a posé un jalon pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

L’orientation de ces deux anciens généraux est plus militaire que politique. Ils craignent – et souhaitent éviter – que les Forces de défense israéliennes (FDI) dirigent Gaza à long terme, ce qui, selon M. Gallant, constituerait une « voie dangereuse » pour laquelle Israël paierait un lourd tribut « en effusion de sang et en victimes ».

Les États-Unis partagent ce point de vue. « Il est impératif non seulement que le conflit à Gaza se termine le plus tôt possible, mais qu’Israël présente un plan clair sur la manière dont Gaza va être gouvernée, sécurisée et réaménagée », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une audition d’une commission sénatoriale. cette semaine.

Sans cela, a-t-il déclaré, Israël serait confronté à des options inacceptables : une occupation militaire et une insurrection à long terme, le retour du Hamas, ou l’anarchie et l’anarchie. « Nous pensons que les Palestiniens doivent être gouvernés par eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Les États-Unis font également pression sur les États arabes pour qu’ils conviennent d’une force internationale qui pourrait assurer la sécurité à Gaza à court terme. Les États-Unis ne souhaitent pas envoyer leurs propres troupes sur le terrain, mais souhaitent que des pays comme l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis le fassent à la place. Mais les diplomates affirment que ces pays ont clairement indiqué qu’ils n’y participeraient que si l’Occident reconnaissait l’État de Palestine, s’il existait une voie convenue vers une solution à deux États et qu’ils étaient venus à l’invitation d’une sorte de leadership palestinien.

Légende, Laisser l’armée israélienne diriger Gaza à long terme serait une « voie dangereuse », a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

« Le lendemain ne peut pas être séparé du processus politique, il doit faire partie d’un ensemble global », m’a dit un diplomate arabe. « Personne ne posera le pied sur terre sans un processus politique. »

Certains États arabes estiment que les États-Unis se sont trop concentrés sur la recherche d’un accord visant à normaliser les relations diplomatiques entre Israël et l’Arabie saoudite. Ils admettent que cela pourrait être la clé pour obtenir l’accord d’Israël sur un règlement politique plus large, mais soupçonnent que cela soit trop considéré comme une « solution miracle » par certains responsables américains.

Ils pensent également que les États-Unis doivent réfléchir davantage au « lendemain » pour Israël, en s’engageant plus étroitement avec les voix modérées qui pourraient gagner le soutien populaire en faveur d’un Gaza gouverné par les Palestiniens. On discute également du rôle que la Turquie pourrait jouer, en utilisant son influence sur le Hamas pour parvenir à une sorte d’accord d’après-guerre.

En fin de compte, le principal obstacle à tout accord est Benjamin Netanyahu. Il refuse d’en discuter, se contentant de s’opposer catégoriquement à tout rôle de l’Autorité palestinienne. Il craint de contrarier les membres d’extrême droite de son gouvernement, favorables à une occupation israélienne à long terme. Mais la pression monte sur le Premier ministre, et un jour il devra peut-être choisir.