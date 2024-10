Briefing tennis : Casper Ruud parle des droits de l’homme ; de plus en plus d’abandons pour blessures

Bienvenue au briefing de tennis du lundi, où L’Athlétisme expliquera les histoires qui se cachent derrière les histoires de la semaine dernière sur le terrain.

Cette semaine, le Six Kings Slam s’est terminé, tandis que les tournois en Europe et en Asie ont rapproché la saison des finales à Turin, en Italie, pour l’ATP et à Riyad, en Arabie Saoudite, pour la WTA.

Si vous souhaitez suivre notre fantastique couverture du tennis, cliquez ici.

Un aperçu des raisons pour lesquelles les joueurs s’expriment – ​​et ensuite ne le font pas ?

Ugo Humbert est devenu le dernier joueur à critiquer le calendrier du tennis cette semaine. Le numéro 16 mondial français a qualifié de « bull***t » l’extension de plusieurs tournois ATP Masters 1000 (compétitions un échelon en dessous des quatre Grands Chelems) à des événements de deux semaines dans une interview avec Majors de tennisajoutant qu’« on nous dit que nous gagnons plus d’argent mais ce n’est pas vrai, nous avons deux fois plus de dépenses ». Humbert était à Francfort, en Allemagne, pour l’événement Ultimate Tennis Showdown (UTS), où il a perdu contre l’Américain Ben Shelton lors du match final.

Pendant ce temps, à Stockholm, en Suède, lors du Nordic Open, le numéro 9 mondial Grigor Dimitrov a déclaré au média danois SpilXperten qu’il a eu des problèmes de santé mentale, citant des crises de panique et de l’anxiété. « Cela aide de pouvoir parler aux gens, même s’il s’agit d’un autre joueur de tennis. Nous devrions être plus ouverts les uns aux autres », a déclaré le Bulgare de 33 ans.

Lors du même tournoi, le numéro 8 mondial Casper Ruud a parlé du sportswashing à la lumière de l’événement d’exhibition du Six Kings Slam, qui se déroulait simultanément à Riyad. Ruud a déclaré qu’on ne lui avait pas demandé de participer à cette compétition, mais qu’il avait refusé les offres précédentes de jouer dans le royaume. Jannik Sinner a remporté les 6 millions de dollars (4,6 millions de livres sterling) proposés à Riyad, battant Carlos Alcaraz en trois sets en finale.

Ruud a parlé de l’Arabie Saoudite, mais estime également que le bilan en matière de droits de l’homme de certains pays qui accueillent des événements du circuit de tennis devrait être examiné.

« Vous pouvez discuter de la Chine et des droits de l’homme en Chine, mais nous y allons chaque année », a-t-il déclaré. SpilXperten jeudi.

« On a beaucoup parlé de Peng Shuai et de ce qui lui est arrivé, et c’est juste pour dire que si vous voulez faire de l’Arabie Saoudite un pays controversé, il devrait y avoir d’autres pays également qui devraient être mentionnés, et nous ne le faisons pas. Je n’en parle pas.



Casper Ruud a évoqué l’influence croissante de l’Arabie saoudite sur le tennis. (Henrik Montgomery, TT / AFP via Getty Images)

La même semaine, le journal suédois Dagens Industri a interrogé Ruud sur le système fiscal de sa Norvège natale et sur la question de savoir si les plus hauts revenus devaient payer trop cher. « Je dois admettre que j’ai aussi pensé à déménager. Des augmentations d’impôts très drastiques ont été introduites ces dernières années », a-t-il déclaré.

« Ça fait mal de payer tellement plus d’impôts. Ce n’est absolument pas la bonne voie à suivre par le gouvernement norvégien. Ils se tirent une balle dans le pied et poussent de nombreux capitaux et de nombreux habitants à fuir le pays.»

Les commentaires de Ruud ont provoqué une sorte de tempête diplomatique, avec des politiciens de tous bords qui se sont prononcés pour lui rappeler l’importance de la communauté et faire valoir que la Norvège est sur un pied d’égalité, en termes d’impôts, avec nombre de ses voisins.

Vendredi, Ruud a déclaré qu’il ne parlerait plus de politique avant un moment. « L’autre jour, c’était le dernier moment d’engagement politique depuis au moins quelques semaines, car beaucoup de gens ont beaucoup d’opinions sur tout ce que vous dites et les gens ont des points de vue différents », a-t-il déclaré à SpilXperten après sa défaite contre Tallon Griekspoor en quarts de finale. à Stockholm.

« Je ne parlerai pas beaucoup de politique pendant un moment, je pense. »

C’est un problème pour le tennis que ses joueurs estiment que dès qu’ils émettent une opinion, la réponse n’en vaut pas la peine. Comme Ruud l’a souligné, moins les sportifs le font, plus les réactions négatives sont importantes pour ceux qui le font. « Cela n’arrive pas très souvent, c’est peut-être pour cela », a-t-il déclaré.

Alors que la géopolitique et le sport se croisent comme jamais auparavant, il devient encore plus rare pour les athlètes de se prononcer sur des questions dépassant leur sport. Avec huit des athlètes féminines les plus importantes du monde participant à la finale de la WTA en Arabie Saoudite le mois prochain et pendant au moins les deux années qui suivront, le lavage sportif restera pertinent pour le tennis. Reste à savoir dans quelle mesure les joueurs en parleront.

ALLER PLUS PROFONDE Pourquoi les perturbateurs du tennis attendent que le sport se perturbe lui-même

Charlie Eccleshare

Plus de retraits au Japon ?

Les joueurs de tennis se sentent surmenés et épuisés – c’est un sujet de discussion presque hebdomadaire dans cette chronique car c’est un problème qui ne disparaîtra tout simplement pas. Souvent, ces sentiments s’expriment lors de conférences de presse ou via les comptes de réseaux sociaux d’un joueur, mais parfois ils votent simplement avec leurs pieds.

L’Open de Tokyo de cette semaine aurait pu concocter un tournoi décent rien qu’avec les joueurs forfaits. Jessica Pegula, Emma Navarro, Danielle Collins, Barbora Krejcikova et Naomi Osaka font partie d’une douzaine de joueuses qui se sont retirées en raison d’une blessure ou d’une maladie. Daria Kasatkina, qui a remporté le WTA 500 la semaine dernière à Ningbo, en Chine, continue, aux côtés de Zheng Qinwen, tête de série n°1. Mais Mirra Andreeva, que Kasatkina a battue dimanche en finale à Ningbo, a épuisé le nombre de tournois qu’elle est autorisée à disputer par saison avant d’avoir 18 ans.



Kasatkina a battu sa compatriote russe Andreeva en trois sets pour remporter le titre de Ningbo. (AFP/Getty Images)

Certaines joueuses commencent déjà à penser à 2025 et d’autres, dont Pegula et Krejcikova, se sont déjà qualifiées pour les finales de la WTA. Elles ne sont donc pas fortement incitées à prendre des risques en participant à des tournois d’ici l’événement de fin d’année qui débutera à Riyad le 2 novembre.

Il en a toujours été ainsi dans une certaine mesure, mais c’est un problème pour le sport alors que tant de joueurs doivent prendre les choses en main pour se reposer correctement vers la fin de l’année. Surtout au même moment où les deux meilleures joueuses du monde, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, se voient retirer des points pour avoir raté leur quota d’événements WTA 500, les règles changeant pour savoir qui détient actuellement la première place du classement.

ALLER PLUS PROFONDE Pourquoi Sabalenka a remplacé Swiatek au premier rang du classement WTA

Charlie Eccleshare

Quelle est la prochaine étape pour Karolina Muchova ?

Le retour du joueur de 28 ans après une opération au poignet a commencé sur le gazon d’Eastbourne en juin. C’était son premier tournoi en 2024, et elle a perdu en quarts de finale contre Madison Keys par forfait, avant de quitter Wimbledon au premier tour une semaine plus tard. Là, elle a perdu contre Paula Badosa, qui revenait également de blessure.

À l’époque, Muchova avait déclaré L’Athlétisme qu’elle n’était pas sûre de pouvoir jouer à nouveau, étant incapable de sortir du lit ou de se brosser les dents après l’opération.

Suite à leur match à Wimbledon, Badosa a révélé qu’elle avait des conseils atypiques pour la Tchèque. « Ayez de la patience », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. « Peut-être que je dirais quelque chose de différent à une autre joueuse, mais elle est tellement talentueuse. Son niveau reviendra.



La participation de Muchova à l’US Open a été l’un des moments forts de l’été de la WTA. (Charly Triballeau / AFP via Getty Images)

Badosa a eu raison.

Depuis Wimbledon, Muchova a disputé 25 matches, en perdant cinq et se retirant d’un sixième – son dernier match de la saison contre Andreeva en demi-finale de l’Open de Ningbo – en raison d’une blessure apparente à la hanche. Elle a atteint les demi-finales de l’US Open et deux autres finales, perdant contre Zheng Qinwen à Palerme en juillet et Coco Gauff à Pékin le mois dernier ; elle a atteint les quarts de finale ou mieux dans cinq des sept épreuves auxquelles elle a participé cette année. Muchova est également revenue dans le top 32, se plaçant ainsi en très bonne position pour être tête de série à l’Open d’Australie en janvier.

Au fil des tournées de retour, ça s’est plutôt bien passé.

ALLER PLUS PROFONDE La course de Karolina Muchova à l’US Open rappelle au monde la beauté de son jeu

Comment démarrer un tournoi ATP Challenger ?

Les tournées de tennis professionnelles ont leurs lieux et lieux habituels à travers les États-Unis : Miami, New York, Palm Springs.

Dakota du Sud? Pas tellement.

Tout cela change cette semaine, lorsque ce que les organisateurs disent être le premier tournoi professionnel de l’État du Midwest arrive à Sioux Falls à Huether Family Match Pointe, un établissement de 10 courts qui accueillera un événement du Challenger Tour mettant en vedette des noms assez familiers, dont la star de Wimbledon 2023 Chris. Eubanks, Kyle Edmund, demi-finaliste de l’Open d’Australie 2018, et Eliot Spizzirri, qui se sont qualifiés pour l’US Open de cette année en battant l’étoile montante Joao Fonseca.

« Les gens sont vraiment excités », a déclaré Mark Vellek, directeur du tournoi et directeur exécutif du site de Sioux Falls, une ville d’un peu plus de 200 000 habitants située à cinq heures de route de la frontière canado-américaine. « À ce niveau, on peut se rapprocher des joueurs. »

Vellek et son équipe voulaient organiser un événement dans le passé, mais les installations n’étaient pas conformes aux normes ATP. Ils ont donc ajouté de nouveaux courts et de nouveaux éclairages et refait surface les courts existants. Ils disposent désormais d’un espace approprié pour l’entraînement et d’un salon approprié pour les joueurs.



Eubanks jouera dans le Dakota du Sud alors qu’il cherche à remonter dans le classement ATP. (Manuel Queimadelos / Images sportives de qualité via Getty Images)

Il y a deux courts de spectacle. L’installation peut accueillir environ 600 spectateurs, ce qui n’est pas exactement le stade Arthur Ashe de 24 000 places de l’US Open, mais c’est très bien. Les billets pour le premier tour se vendront environ 25 $, les places pour la finale en simple commençant à 80 $. Le prix en argent est de 82 000 $ et les dépenses totales dépassent 250 000 $, avec plus de deux douzaines de joueurs à héberger et à nourrir.

Faites le calcul. Il ne s’agit pas d’une entreprise lucrative, du moins pas la première année. C’est bien aussi.

« Nous voulons remplir l’endroit de supporters et prendre soin des joueurs », a déclaré Vellek. « Notre espoir est que cela devienne une activité annuelle. »

Matt Futterman

Le cliché de la semaine

Pas mal, Hugo Gaston. Pas mal.

Lecture recommandée :

🏆 Les gagnants de la semaine

🎾 ATP :

🏆 Tommy Paul (4) déf. Grigor Dimitrov (3) 6-4, 6-3 pour remporter le Ouvert nordique (250) à Stockholm, Suède. Il s’agit du quatrième titre ATP de l’Américain.

🏆 Roberto Bautista Agut déf. Jiri Lehecka (5) 7-5, 6-1 pour remporter le Ouvert européen (250) à Anvers, Belgique. Il s’agit du premier titre ATP de l’Espagnol depuis 2022.

🏆 Karen Khachanov (3) déf. Gabriel Diallo 6-2, 5-7, 6-3 pour remporter le Ouverture d’Almaty (250) à Almaty, Kazakhstan. Il s’agit du deuxième titre ATP remporté par le Russe en 2024.

🎾 WTA :

🏆 Daria Kasatkina (5) déf. Mirra Andreeva 6-0, 4-6, 6-4 pour remporter le Ouverture de Ningbo (500) à Ningbo, Chine. Il s’agit du deuxième titre WTA 500 de l’année pour Kasatkina.

🏆 Suzán Lamens (Q) déf. Kimberly Birrell (Q) 6-0, 6-4 pour remporter le Open du Japon (250) à Osaka, Japon. C’est son tout premier titre WTA.

📈📉 En hausse / En baisse

📈 Daria Kasatkina gagne deux places du n°11 au n°9 pour revenir dans le top 10 de la WTA.

📈 Gabriel Diallo grimpe de 31 places du n°118 au n°87, un sommet en carrière, après sa course à la finale à Almaty.

📈 Suzanne Lamens atteint un sommet en carrière après avoir remporté le titre à Osaka. Elle passe de 37 places du n°125 au n°88.

📉 Ben Shelton perd cinq places du n°17 ​​au n°22 après avoir perdu ses points pour le titre du Tokyo Open (500) de l’année dernière.

📉 Élise Mertens perd huit places, passant du n°28 au n°36, tombant ainsi parmi les 32 meilleurs joueurs qui seront têtes de série à l’Open d’Australie.

📉 Gaël Monfils dégringole de 11 places du n°41 au n°52, sortant du top 50.

📅 À venir

🎾 ATP

📍Vienne, Autriche : Erste Bank Ouverte (500) avec Dominic Thiem, Jack Draper, Frances Tiafoe, Alex De Minaur.

📍Bâle, Suisse : Open de Bâle (500) avec Arthur Fils, Félix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton.



📺 Royaume-Uni : Sky Sports ; États-Unis : Tennis Channel 💻 Tennis TV

🎾 WTA

📍Tokyo, Japon : Open Pan-Pacifique (500) avec Zheng Qinwen, Mika Stojsavljevic, Diana Shnaider, Bianca Andreescu.

📍Canton, Chine : Ouverture de Guangzhou (250) avec Katerina Siniakova, Olga Danilovic, Elina Avanesyan, Harriet Dart.



📺 Royaume-Uni : Sky Sports ; NOUS: Tennis Canal

Dites-nous ce que vous avez remarqué cette semaine dans les commentaires ci-dessous alors que les tournées masculines et féminines se poursuivent.

(Photo du haut : Getty Images ; conception : Eamonn Dalton)