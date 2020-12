L’Amérique a lancé sa campagne de vaccination la plus ambitieuse, en administrant les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech aux agents de santé.

Les décès dus au coronavirus ont dépassé les 300000 aux États-Unis, ce qui est comparable à la perte de toute la population de Pittsburgh ou de Saint-Louis.

Singapour est devenu le premier pays d’Asie d’approuver le vaccin de Pfizer, et achètera également des vaccins à Moderna et à la société chinoise Sinovac.

J’espère dans l’heure la plus sombre

Aujourd’hui, un éventail d’agents de santé de première ligne a reçu les premières doses d’une campagne de vaccination de masse qui pourrait mettre fin à la pandémie de coronavirus aux États-Unis.

Une infirmière d’une unité de soins intensifs de New York, un médecin des urgences de l’Ohio et une femme de ménage de l’hôpital de l’Iowa ont été parmi les premiers à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.

Le moment le plus prometteur depuis le début de la pandémie arrive également à son moment le plus sombre, alors que le nombre de morts aux États-Unis dépasse les 300 000 et que le pays enregistre en moyenne plus de 2 400 décès par jour. Même si les applaudissements ont retenti dans les hôpitaux, de nombreuses unités de soins intensifs sont restées proches de leur capacité.