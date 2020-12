Ceci est le Coronavirus Briefing, un guide éclairé sur la pandémie. Inscrivez-vous ici pour recevoir cette newsletter dans votre boîte de réception.

Le Mexique est devenu le premier pays d’Amérique latine à commencer à vacciner ses citoyens.

Les démocrates, enhardis par la pression du président Trump pour obtenir 2000 dollars de paiements directs, ont tenté symboliquement de réviser le fonds de secours en cas de pandémie de 900 milliards de dollars.

Un million de personnes aux États-Unis ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus, bien moins que ce que les responsables fédéraux espéraient initialement.

Obtenez les dernières mises à jour ici, ainsi que des cartes et des vaccins en développement. Une saison des fêtes interrompue Malgré le Dr Anthony Fauci prétention d’avoir vacciné le Père Noël et Suivi annuel de son traîneau par le NORAD, il s’agit clairement d’une période de vacances interrompue d’un pôle à l’autre. Bethléem, le foyer saisonnier de la chrétienté internationale, a planifié une modeste messe de minuit au lieu de son habituelle éruption étoilée. Tous les lits de soins intensifs des hôpitaux de la ville sont occupés, a déclaré le ministère de la Santé. Rome, qui berce le siège de l’Église catholique romaine, sera également sombre. L’Italie, comme de nombreux pays européens, est soumise à de sévères restrictions pour tenter de ralentir la flambée des infections et des décès. Et aux États-Unis, où plus de 327000 personnes sont mortes du coronavirus et où les infections envahissent les États du Sud, les familles sont confrontées à des sièges vides et au désespoir économique. Beaucoup n’ont pas les moyens de se payer de gros repas ou des cadeaux, et ceux qui font la fête peuvent choisir de le faire seuls, dans leur propre foyer ou en petits groupes.

Fait inquiétant, ce n’est pas différent de Thanksgiving, qui a contribué à la hausse actuelle des infections et des décès via des événements de micro-propagation. Noël pourrait présenter encore plus de risques: plus de virus circule, et c’est une période de vacances plus longue, lorsque les gens sont habitués à plusieurs réunions sur plusieurs jours. Les voyages aériens aux États-Unis sont en baisse de 60% par rapport à la même période de l’année dernière, mais plus d’un million de personnes ont encore franchi les points de contrôle de la Transportation Security Administration mercredi, le plus depuis mars. Mais ne vous attendez pas à voir des pics immédiatement reflétés dans les données. Au moins 15 États ne publieront pas de données à l’échelle de l’État à Noël, et certains sites de test fermeront ou limiteront les heures. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas, peut-être le meilleur indicateur des perspectives nationales, devrait être faussée jusqu’au 8 janvier au moins. «L’obscurité semble assez sombre pour le moment», a déclaré le révérend Timothy Cole, un prêtre épiscopal de Washington qui s’est remis de son propre combat contre le virus. Mais comme d’autres chrétiens du monde entier, il trouve de l’espoir dans la signification spirituelle de l’histoire des vacances: un petit événement, la naissance d’un enfant, qui s’est avéré être un tournant dans l’histoire de l’humanité.

Et, comme beaucoup de prêtres chrétiens, M. Cole espère insuffler de l’espoir avec son sermon de Noël cette année: «Tout comme les guerres prennent fin, les pandémies font de même», lit-il. «Jusque-là, nous sommes soutenus et rendus forts par ce que nous célébrons ce jour.» Reconsidérer l’immunité collective Au début de la pandémie, les scientifiques prévoient que le coronavirus serait sous contrôle lorsque 60 à 70% d’une population avait une résistance au virus, soit par anticorps, soit par vaccination. C’est l’immunité collective, quand il n’y a tout simplement pas assez d’hôtes disponibles. Au départ, le Dr Fauci, le plus grand épidémiologiste des États-Unis, s’est inspiré de ce même stade, tiré d’études sur les animaux. «Lorsque les sondages ont indiqué que seulement la moitié environ de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité collective prendrait 70 à 75 pour cent», a-t-il récemment déclaré à mon collègue Donald G. McNeil Jr. lors d’un entretien téléphonique. L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 24 décembre 2020 à 18 h 33 HE Quelques hôpitaux de New York tâtonnent le déploiement du vaccin, les travailleurs à faible risque faisant la queue.

Ne vous fiez pas à une baisse du nombre de cas de coronavirus au cours de la semaine prochaine. Mais le Dr Fauci a reconnu qu’il avait augmenté progressivement son estimation. Il y a environ un mois, il a commencé à dire «70, 75 pour cent» dans des interviews télévisées. La semaine dernière, il l’a poussé jusqu’à «75, 80, 85 pour cent.» «Lorsque de plus récents sondages ont dit que 60% ou plus le prendraient, je me suis dit:« Je peux pousser cela un peu »», a-t-il déclaré lors de l’appel téléphonique. Le Dr Fauci a déclaré qu’il avait d’abord été prudent quant à l’augmentation publique de son estimation parce que les Américains semblaient hésitants à propos des vaccins. Mais maintenant, alors que les travailleurs de la santé affichent fièrement leurs biceps bandés sur les réseaux sociaux, certains sondages montrent que beaucoup plus d’Américains sont prêts, voire impatients, à recevoir le vaccin.