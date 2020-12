Peut-être qu’aucun État n’a connu plus de hauts et de bas pendant la pandémie que la Californie.

Une nouvelle recherche suggère que le coronavirus pourrait avoir infecté des personnes aux États-Unis dès le 13 décembre, plus d’un mois plus tôt que prévu, mais ne se propageait probablement pas.

Déjà, 99% des résidents vivent sous un couvre-feu nocturne qui les empêche de quitter leur domicile pour des voyages non essentiels après 22 heures.Los Angeles est récemment allée plus loin et a interdit les rassemblements avec d’autres ménages, tandis qu’une interdiction des sports de contact dans le comté de Santa Clara a contraint le Les 49ers de San Francisco joueront à domicile en Arizona.

Pourtant, les chiffres continuent de monter en flèche. Le gouverneur Newsom a averti qu’avec autant de patients malades, les unités de soins intensifs pourraient être surchargées d’ici la mi-décembre et ses hôpitaux pourraient être dangereusement presque pleins d’ici Noël. L’État fait également face à une pénurie d’infirmières.

Comme mes collègues Thomas Fuller et Manny Fernandez le rapportent, malgré sa taille et sa puissance économique, la Californie possède l’un des plus faibles nombres de lits d’hôpitaux du pays par rapport à sa population, avec seulement 1,8 lit d’hôpital pour 1000 habitants. La Californie a un tiers du nombre de lits par habitant de la Pologne, par exemple, et seuls deux États ont moins de lits pour les résidents, Washington et Oregon.

Avec la pandémie qui sévit dans tout le pays, la Californie ne pourra peut-être pas compter sur d’autres États pour sa planification des catastrophes, comme elle l’a fait lorsque des milliers de pompiers se sont déplacés pour éteindre ses méga-incendies.

«Vous devez considérer cela comme une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre – il y a beaucoup de besoin d’hospitalisation», a déclaré George Rutherford, professeur d’épidémiologie à l’Université de Californie à San Francisco. «Mais la différence ici est que cela se passe dans tout le pays. Nous ne pouvons pas envoyer de personnes à Reno, Phoenix ou Tucson. Etions coincés. »