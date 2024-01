Briefing sur l’avenir de la télévision : les entremetteurs des médias et du divertissement, édition 2024

L’énigme de la vie privée des enfants à CTV

Jeu de correspondance

La société mère de Paramount, National Amusements, serait sur le point de vendre. Le conglomérat médiatique finira-t-il entre les mains de Médias Skydance ou Découverte de Warner Bros.un tel accord pourrait déclencher une nouvelle vague de fusions et d’acquisitions dans le secteur des médias et du divertissement.

Alors spéculons sur les entreprises qui pourraient s’associer et pourquoi. Pour m’aider dans le projet de mise en relation, j’ai appelé Paul Greenberg, un vétéran d’A+E Networks, MTV Networks et Time Inc., qui a mis en garde contre tout accord potentiel avec Paramount et qui servira également de clause de non-responsabilité générale concernant les problèmes hypothétiques. ci-dessous.

“C’est un jeu d’enfant, car des taux d’intérêt plus élevés et un contrôle réglementaire pourraient rendre difficiles les transactions plus importantes”, a déclaré Greenberg.

Autre avertissement : les logiques des rapprochements sont strictement stratégiques et tiennent peu compte des situations financières respectives des entreprises. Compte tenu de la candidature de WBD à l’acquisition de Paramount malgré son niveau d’endettement, les préoccupations budgétaires semblent pouvoir être quelque peu mises de côté. Ceci étant réglé, inventons quelques matchs.

Warner Bros. Découverte + NBCUniversal

Comme mentionné ci-dessus, WBD serait en lice pour Paramount. Mais avec le Wall Street Journal rapportant la semaine dernière que Skydance travaille à la mise en place d’une offre entièrement en espèces pour National Amusements, disons – dans le but de rendre cet exercice plus intéressant – disons que WBD perd face à Paramount.

Compte tenu du niveau d’endettement de WBD, elle pourrait tout aussi bien choisir de ne pas s’enfoncer plus profondément dans le gouffre pour acheter une autre grande société de médias. Mais compte tenu de l’état du secteur des réseaux de télévision par câble et WBD décide de diffuser du sport sur Maxune des principales raisons pour lesquelles WBD voudrait probablement que Paramount soit pour ses droits de diffusion des matchs de la NFL, qui sont de loin La programmation télé la plus premium.

Au lieu de Paramount, WBD pourrait se lancer dans la course à Fox, ce qui lui donnerait également Tubi et un pied dans le marché de la télévision en streaming gratuit et financé par la publicité. Mais les Murdoch ne sont peut-être pas disposés à se séparer de leur réseau de télévision – ou WBD n’est peut-être pas intéressé à s’attaquer à un autre réseau d’information par câble.

Cela laisse NBCUniversal. Depuis la fusion Warner Bros. Discovery, la société de médias appartenant à Comcast se trouve dans une position similaire à celle de Paramount : elle est grande mais peut-être pas assez grande. Comcast pourrait continuer à s’accrocher à NBCUniversal, mais il s’est lancé dans l’arène des plates-formes CTV grâce à sa coentreprise Xumo avec son autre fournisseur de télévision payante Charter. À la lumière de l’entrée du streaming dans l’ère du regroupage, Comcast voudrait peut-être vendre NBCUniversal afin de lever des fonds pour réinvestir dans la construction de l’équivalent de streaming de son activité de plate-forme existante.

Netflix + Roku

Le mot d’ordre dans la publicité en streaming est l’échelle. Alors que le niveau financé par la publicité de Netflix augmente, l’entrée d’Amazon Prime Video devrait relever la barre, laissant Netflix dans le besoin d’un inventaire supplémentaire et rapide – ou RAPIDE.

L’acquisition de Roku donnerait à Netflix un service RAPIDE dans The Roku Channel qui pourrait aider à compléter l’offre publicitaire du streamer. Cela contribuerait également à améliorer l’offre de Netflix pour les abonnés financés par la publicité et à créer une rampe d’accès potentielle pour les futurs abonnés, ainsi qu’un moyen de rester dans le mix pour les clients qui se désabonnent jusqu’à ce qu’ils renouvellent leur abonnement.

«Ils ont de bonnes chaînes là-bas. Et un peu d’élan. Je sais qu’ils ont eu quelques licenciements, mais dans l’ensemble, je pense qu’ils pourraient être un match vraiment intéressant pour quelqu’un comme Netflix”, a déclaré Greenberg.

Roku donnerait également à Netflix la possibilité de vendre des publicités sur d’autres services de streaming via la plateforme CTV de Roku et la plateforme d’achat de publicités programmatiques OneView. Et peut-être plus important encore, l’activité de plate-forme CTV de Roku permettrait à Netflix de figurer parmi les regroupeurs de streaming, reproduisant l’approche d’agrégation qu’il avait initialement utilisée pour devenir le service de streaming prédominant.

Quant à Roku, la société CTV a été du mal à réaliser des bénéfices, et son activité de matériel informatique stagne. La rentabilité de Netflix pourrait compenser ces défis, et le streamer pourrait adapter son activité de jeu naissante à l’écran de télévision en travaillant avec Roku pour créer ses propres générations. les nouveaux téléviseurs intelligents en pseudo-consoles de jeux.

Hearst + Réseaux A+E

Toute entreprise de réseau de télévision par câble de taille moyenne est une cible facile pour les fusions et acquisitions. Ce qui rend ce mariage imaginaire digne d’être mentionné, c’est que les deux sociétés sont déjà effectivement engagées : A+E Networks est une joint-venture entre Hearst et Disney.

Il y a des raisons de s’opposer à un tel accord. Pour commencer, Hearst devrait convaincre Disney de vendre sa participation. Mais considérez que le PDG de Disney, Bob Iger, s’est déclaré ouvert à la vente des actifs non essentiels de l’entreprise et, plus précisément, a aurait envisagé de scinder certains de ses réseaux de télévision dans les réseaux A+E.

De plus, l’accord de coentreprise pourrait constituer un argument contre une telle acquisition par Hearst. Pourquoi Hearst rachèterait-il la vache si elle possède déjà une grande partie de son lait ? De plus, pourquoi Hearst – une société déjà présente dans le secteur local de l’édition de télévision et de magazines – voudrait-elle se lancer dans le secteur des réseaux de télévision par câble ?

“Je ne sais pas si quelqu’un de l’extérieur dirait : ‘Hé, je veux vraiment être dans le secteur des réseaux câblés en ce moment'”, a déclaré Greenberg.

Assez juste. Mais d’une part, cela me semble étrange que des éditeurs traditionnels comme Hearst et Condé Nast n’aient pas fait de démarches plus agressives pour créer des entreprises de streaming. J’avais envisagé d’essayer de plaider en faveur d’une sorte de match Condé + AMC Networks, mais le élimination effective de Condé Nast Entertainment l’année dernière, de telles spéculations semblaient particulièrement erronées. Compte tenu de la relation d’entreprise existante entre Hearst et A+E Networks, c’est la paire que j’ai choisie. De plus, en développant une activité de streaming, Hearst pourrait utiliser la bibliothèque d’émissions détenues par A+E Networks pour augmenter sa propre propriété intellectuelle.

Greenberg a entretenu mon imagination et a fini par me faire mieux en transformant ce match en thruple.

“Si Hearst veut essayer d’étendre cette empreinte, peut-être qu’ils feront appel à A+E Networks et à AMC. [Networks] ensemble », a-t-il déclaré. Ce dernier propriétaire d’un réseau de télévision par câble est également en difficulté, et sa force en matière de programmation scénarisée pourrait compléter l’arsenal non scénarisé d’A+E Networks.

D’accord, ce n’est peut-être pas le match le plus attrayant. Mais c’est amusant d’y penser.

Le New York Times + CNN

En parlant de matchs amusants auxquels penser et d’éditeurs traditionnels se lançant dans le streaming, et si le New York Times élargissait ses ambitions en matière d’offres groupées par abonnement pour inclure un service de streaming ? Et si WBD devait trouver un acheteur pour CNN apporter des fonds pour s’en prendre à NBCUniversal (ou rembourser ses dettes) ?

Le New York Times s’est essayé à la télévision et au streaming, par exemple à travers son émission sur FX et Hulu « The Weekly ». Et il continue de produire des vidéos, notamment des documentaires de longue durée primés aux Oscars, pour sa chaîne YouTube. Pendant ce temps, CNN a eu du mal depuis qu’elle a été engloutie dans la gueule du WBD.

Certes, ce n’est pas exactement l’étoffe d’un match envoyé par le ciel. Et Greenberg n’était pas vraiment convaincu par cette combinaison.

« Je ne sais pas s’ils voudraient dépenser autant d’argent, mais cela pourrait être vraiment intéressant de le faire. Cela pourrait être un duo intéressant ; Je me demande s’il existe également un accord de licence là-bas », a-t-il déclaré.

Néanmoins, ce jumelage semble autant une fusion d’égaux complémentaires que n’importe quel autre dans cette gamme. Le New York Times semble déterminé à vendre des abonnements à l’information sous n’importe quel format. CNN s’était mobilisée pour créer un service de streaming par abonnement avant que ses nouveaux seigneurs du secteur privé ne le sabordent immédiatement. Le New York Times offre à CNN une nouvelle source de reportages originaux, et CNN donne au Times un nouveau débouché pour ces reportages – et vice versa.

Ce qui rend ce match particulièrement amusant pour un observateur extérieur, c’est d’essayer d’imaginer qui serait le PDG de la société fusionnée : la PDG du Times, Meredith Kopit Levien, ou le PDG de CNN, Mark Thompson, qui se trouve être l’ancien PDG du Times ?

YouTube + Piste

Si je devais choisir un accord dans cette liste pour investir l’argent de quelqu’un d’autre, ce serait celui-là. Pour commencer, Google est déjà investisseur dans la startup vidéo générative AI Runway. Deuxièmement, YouTube, propriété de Google, a déjà travaillé sur déploiement d’outils vidéo d’IA générative pour les créateurs.

Google souhaiterait probablement posséder Runway autant pour améliorer les capacités visuelles de son rival ChatGPT, Bard, que pour renforcer les outils de création de YouTube. Mais Runway semblerait renforcer les outils de création de YouTube à un moment important. Considérez que TikTok propose déjà des fonctionnalités d’IA générative dans son application de montage vidéo CapCut, et que YouTube pourrait donc utiliser Runway pour rattraper la concurrence.

Après avoir utilisé les outils de génération d’IA image-vidéo et texte-vidéo de Runway, ses capacités bénéficieraient certainement de la possibilité d’être formées sur le corpus vidéo de YouTube ainsi que sur la bibliothèque d’images de Google (malgré un champ de mines de problèmes de droits d’auteur). Et YouTube serait alors en mesure de présenter Runway non seulement comme une aide visuelle aux créateurs de vidéos, mais également comme une option créative permettant aux annonceurs de s’associer à l’outil de gestion publicitaire « laissez les ordinateurs faire » de Google, Performance Max.

Ce que nous avons entendu