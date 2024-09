Briefing sur la Ligue des Champions – Les records de Kane et du Bayern, l’impact d’Endrick et deux buts scandaleux

La Ligue des Champions est de retour, avec un nouveau format, plus de matchs et beaucoup plus de buts.

28 buts ont été marqués en six matches, le Bayern Munich ayant marqué près d’un tiers de ce total.

En fait, dans l’histoire de la Ligue des champions, une seule soirée de plus (en octobre 2014) a vu un ratio de buts par match plus élevé que les 4,7 par match que nous avons vus mardi.

Mais les matches de mardi ne se sont pas limités aux buts. Le Real Madrid et Liverpool ont débuté leur campagne avec des scores identiques mais des victoires très différentes, et une légende de la Ligue des champions est même apparue pour annoncer sa nouvelle émission de télévision.

Voici les points saillants…

Endrick et Mbappé frappent après Le Real Madrid début de bégaiement

Lors de la soirée d’ouverture de la Ligue des Champions, nous avons eu un premier aperçu des champions en titre et ils semblaient… tremblants.

Le Real Madrid possède peut-être la ligne offensive la plus imposante du football européen – Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo, soutenus par Jude Bellingham – mais c’est Stuttgart qui a joué un football insouciant et offensif pendant une grande partie de ce match divertissant.



Mbappé a marqué le premier but du Real lors de la victoire contre Stuttgart (Thomas Coex/AFP via Getty Images)

Le score de 3-1 laisse présager une victoire relativement confortable à domicile, mais à sept minutes de la fin, les Madrilènes ont probablement eu de la chance d’égaliser à 1-1. Les visiteurs allemands ont créé des occasions, notamment en début de match lorsqu’ils ont touché la barre et gâché deux occasions en face à face.

Thibaut Courtois devait être au meilleur de sa forme pour venir en aide au Real Madrid, aux côtés d’un attaquant superstar, d’un vieux type et d’un enfant.

Mbappé a été servi par Rodrygo pour marquer son premier but en Ligue des champions pour le Real Madrid juste après la pause. Puis, après que Deniz Undav, recalé par Brighton, a surpris le Bernabéu en égalisant de la tête, Luka Modric (39 ans) a centré pour Antonio Rudiger qui a redonné l’avantage au Real. Puis leur prodige brésilien de 18 ans, Endrick, a inscrit le 3-1.

Il est devenu le plus jeune buteur du Real en Ligue des champions en inscrivant ce but à distance après une percée vers l’avant avec le ballon.

Vidéo pour les lecteurs britanniques

Endrick a scellé la victoire 3-1 du Real Madrid contre Stuttgart avec cette frappe lointaine lors de ses débuts en Ligue des champions.#UCL 🎥 @footballontnt pic.twitter.com/ITquGmvEHR — L’Athletic | Football (@TheAthleticFC) 17 septembre 2024

Vidéo pour les lecteurs américains

UN #UCL Des débuts inoubliables pour Endrick, 18 ans ! 🤯🇧🇷 pic.twitter.com/vP5jiqkval — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 17 septembre 2024

Points retirés car le gardien a mis le ballon dans le but. Points remis en jeu pour une célébration qui a plu à la foule.

Cette semaine, Endrick a épousé Gabriely Miranda, et lorsqu’on l’a interrogé sur le but de l’attaquant ce soir et sur son mariage il y a quelques jours, un Carlo Ancelotti souriant a répondu : « Il a montré qu’il était très courageux ces deux jours-ci. »

Bellingham a fait son retour de blessure, jouant 80 minutes, dans une soirée qui s’est avérée satisfaisante dans la capitale espagnole. Ils devront progresser s’ils veulent conserver leur titre, mais ils y parviennent toujours.

Une soirée record pour Kane et le Bayern Munich

L’un des adversaires du Real pourrait être le Bayern Munich, dont l’incroyable victoire 9-2 sur le malheureux Dinamo Zagreb a été le score le plus marquant de cette soirée, ou de presque toutes les autres. Le Bayern est devenu la première équipe à marquer neuf buts lors d’un match de Ligue des champions.

Le Dinamo avait déjà vu deux buts refusés pour hors-jeu lorsque Harry Kane avait ouvert le score sur penalty à la 19e minute. Le Bayern menait 3-0 à la pause, mais à la 50e minute, le score était de 3-2. Le Dinamo a marqué deux buts contre le gardien remplaçant Sven Ulreich (entré à la pause à la place de Manuel Neuer, blessé).

Les buts se sont ensuite enchaînés comme une grêle. Kane a marqué quatre buts, dont trois penaltys qu’il a transformés dans le même coin.

Raphael Guerreiro (nous en parlerons plus tard), Leroy Sane, Leon Goretzka et deux joueurs de l’ancien joueur de Crystal Palace et débutant en Ligue des champions Michael Olise ont donné au Dinamo une soirée à oublier.

Le Bayern, vorace, continuait à avancer dans le temps additionnel en essayant d’inscrire des chiffres à deux chiffres, Kane passant juste au-dessus de la barre sur le dernier coup de pied du match.

Cela a couronné huit jours assez étonnants pour Kane, qui a marqué deux fois mardi dernier pour l’Angleterre lors de la victoire 2-0 contre la Finlande, avant de marquer un triplé pour le Bayern lors de sa victoire 6-1 contre Holstein Kiel en Bundesliga samedi.

Il est devenu le meilleur buteur anglais en Ligue des champions (33), dépassant Wayne Rooney (30), et il compte désormais 53 buts en 50 matchs pour le Bayern depuis qu’il a rejoint le club il y a un peu plus d’un an.

Pulisic marque mais Liverpool s’impose à San Siro

Le match des poids lourds de la soirée s’est déroulé en Italie – mais malgré une frayeur en début de match, Liverpool a battu l’AC Milan sans difficulté, mettant ainsi la pression sur le nouveau manager Paulo Fonseca.

La star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, a poursuivi sa bonne forme récente (il avait été élu joueur du match avec un but et une passe décisive contre Venise ce week-end), profitant de l’espace libéré par Konstantinos Tsimikas pour donner l’avantage à Milan dès la troisième minute avec un beau but.

Mais l’équipe d’Arne Slot, qui a tiré 23 fois contre 8 pour Milan, a dominé par la suite. Elle a marqué des buts identiques sur coups de pied arrêtés, avec les latéraux Trent Alexander-Arnold et Tsimikas qui ont servi les défenseurs centraux Ibrahima Konate et Virgil van Dijk pour marquer deux buts de la tête avant la mi-temps. La supériorité de Liverpool s’est reflétée dans les statistiques (ci-dessous).

Après la pause, Dominik Szoboszlai a assuré la victoire grâce à une course éblouissante et une passe de Cody Gakpo pour porter le score à 3-1. Liverpool a également offert une entrée tardive à Federico Chiesa, concluant une soirée satisfaisante, mais contrairement à la prestation du Real, celle-ci a été beaucoup plus convaincante.

Quant à Milan, il a été sifflé hors du terrain à la fin du temps réglementaire. Fonseca a été nommé cet été, mais son équipe étant 10e après quatre matches de Serie A, les premiers signes ne sont pas bons.

« Après avoir encaissé le deuxième but, l’équipe a arrêté de jouer, et c’est devenu difficile après cela », a-t-il déclaré. Oui, tout à fait.

L’autre équipe italienne en lice, la Juventus, s’est facilement défait du champion des Pays-Bas, le PSV Eindhoven, battu 3-1 à Turin. Le milieu de terrain américain Weston McKennie a marqué pour la Vieille Dame.

Gyokeres continue son bon début de saison 2024-25 avec un neuvième but en six matchs

Il y a quinze mois, Viktor Gyokeres était un joueur de Coventry City en Championship, la deuxième division du football anglais.

Il n’était pas vraiment un inconnu – l’attaquant suédois avait 25 ans lorsque le Sporting l’a recruté pour environ 17 millions de livres sterling (22 millions de dollars au taux actuel) – et depuis lors, eh bien…

Gyokeres a marqué 29 buts en 33 matchs de championnat la saison dernière, plus cinq en neuf matchs en Ligue Europa.

Il a inscrit huit buts en cinq matchs en Primeira Liga cette saison et, lors de ses débuts en Ligue des champions hier soir, il a encore marqué, donnant l’avantage au Sporting contre Lille à la 38e minute. C’était un véritable but d’attaquant, marqué en rotation dans une surface de réparation bondée – cette clause libératoire de 100 millions d’euros (84,5 millions de livres sterling ; 111 millions de dollars) semble de moins en moins chère de jour en jour.

Vidéo pour les lecteurs britanniques

Il fallait absolument que ce soit lui ! 💥 Viktor Gyökeres donne l’avantage au Sporting avec une finition magnifique 😮‍💨🇸🇪 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/Pkj2l62vAG — Football sur TNT Sports (@footballontnt) 17 septembre 2024

Vidéo pour les lecteurs américains

Viktor Gyökeres reprend là où il s’était arrêté ! ⚽ L’international suédois reste chaud pour le Sporting 🔥 pic.twitter.com/vTwFqAVadD — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 17 septembre 2024

Comme Undav, Gyokeres a été écarté par Brighton. Ce club ne sait pas reconnaître le talent quand il en voit…

Le Sporting a fini par l’emporter 2-0, grâce à Lille qui a joué 60 minutes à 10 contre 10 après l’expulsion de l’international anglais Angel Gomes pour deux cartons jaunes. Le Sporting a également été aidé en marquant ce qui est sans doute le but de la soirée, dont il est question…

La fusée de Debast et la poitrine sensuelle de Musiala — et un but comique pour Villa

Si vous avez un nom aussi frappant que Zeno Debast, vous avoir pour être un grand frappeur de ballon et même s’il n’est qu’un défenseur, le Belge de 20 ans Debast a livré avec « l’éclat » du premier tour de la Ligue des Champions.

Vidéo pour les lecteurs britanniques

Quel but ! Un des premiers prétendants au meilleur but de la saison en Ligue des champions, Zeno Debast, double l’avance du Sporting avec une frappe tonitruante. #UCL 🎥 @footballontnt pic.twitter.com/zeV47hiurY — L’Athletic | Football (@TheAthleticFC) 17 septembre 2024

Vidéo pour les lecteurs américains

QUELLE FAÇON DE MARQUER VOTRE TOUT PREMIER BUT ! 🚀 Zeno Debast LANCE UN À DISTANCE pour un GOLAZO inoubliable 😱 pic.twitter.com/aMVOLYWBst — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 17 septembre 2024

Vous savez qu’un but est bon si non pas un mais deux coéquipiers mettent instinctivement leurs mains sur leur tête en signe d’admiration et d’incrédulité après l’avoir vu.

Mais était-ce vraiment le but de la soirée ? Il y a eu des buts incroyablement bons.

Le deuxième but du Bayern Munich, signé du défenseur portugais Raphael Guerreiro, était une merveille, venant d’une passe sensuelle de la poitrine de Jamal Musiala avant que Guerreiro ne déclenche une fusée nonchalante en demi-volée.

Ce qui est assez ennuyeux, c’est que le but n’a pas eu la célébration qu’il méritait parce que l’arbitre assistant a signalé de manière assez inexplicable un hors-jeu, avant que l’arbitre assistant vidéo ne fasse quelque chose de bien et n’intervienne.

Vidéo pour les lecteurs britanniques

Les célébrations de Raphael Guerreiro ont été interrompues par un drapeau de hors-jeu, mais cette magnifique frappe a permis au Bayern de mener 2-0 avant que Michael Olise n’ajoute un troisième but.#UCL 🎥 @footballontnt pic.twitter.com/8RgPKrFFwy — L’Athletic | Football (@TheAthleticFC) 17 septembre 2024

Vidéo pour les lecteurs américains

RAPHAËL GUERREIRO AVEC UN GOLAZOOOOO 🚀 pic.twitter.com/PYhCWJrEfG — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 17 septembre 2024

Des buts sublimes aux buts ridicules en passant par une comédie de la défense des Young Boys contre les débutants en Ligue des champions, Aston Villa.

On ne sait pas exactement ce que pensait Mohamed Ali Camara lorsqu’il s’est arrêté, a observé la scène et a quand même décidé que c’était une bonne idée de passer le ballon à son gardien.

Le gardien David von Ballmoos a très certainement concédé un penalty, mais les frasques ont continué jusqu’à ce que Jacob Ramsey, de Villa, ne se précipite sur son propre joueur et ne mette le ballon au fond des filets. Camara a probablement bien mérité de porter le numéro 13.

Youri Tielemans et Amadou Onana ont également marqué alors que Villa a marqué son retour dans la plus haute compétition de clubs européenne pour la première fois en 41 ans avec une victoire retentissante 3-0 en Suisse.

Il s’agit en fait d’un cas d’hommes contre de jeunes garçons.

Beckham annonce une émission de surveillance pour les derniers tours de la Ligue des champions

Au milieu du drame et des buts, un membre de la royauté du football a tenté de voler la vedette en annonçant, eh bien, un spectacle.

David Beckham est apparu en tant qu’invité surprise sur CBS Sports Golazo pour révéler qu’il animera une retransmission alternative de la Ligue des champions sur CBS.

Présentation de Beckham et ses amis 😍 La LÉGENDE David Beckham animera un #UCL altcast pour le match retour des demi-finales et la finale sur @ParamountPlus 📺💫 pic.twitter.com/X91SmbHOxg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 17 septembre 2024

Beckham & Friends sera une émission de type ManningCast qui sera diffusée pendant la finale de la Ligue des champions et les demi-finales retour.

Beckham a promis de recruter quelques amis célèbres de la liste A. Mais pas Gary Neville.

Les résultats de mardi

Juventus 3 PSV Eindhoven 1

Jeunes garçons 0 Aston Villa 3

AC Milan 1 Liverpool 3

Bayern Munich 9 Dinamo Zagreb 2

Real Madrid 3 Stuttgart 1

Sporting Lisbonne 2 Lille 0

Quelle est la prochaine étape ?

Il reste six autres matchs à venir mercredi.

Bologne – Shakhtar Donetsk (17h45 BST/12h45 ET)

Sparta Prague contre Red Bull Salzbourg (17h45 BST/12h45 ET)

Celtic contre Slovan Bratislava (20h BST/15h HE)

Club Bruges contre Borussia Dortmund (20h00 BST/15h00 ET)

Manchester City contre Inter Milan (20h00 BST/15h00 ET)

Paris Saint-Germain vs Gérone (20h00 BST/15h00 ET)

Et puis six autres jeudi.

Feyenoord contre Bayer Leverkusen (17h45 BST/12h45 ET)

Étoile rouge de Belgrade contre Benfica (17h45 BST/12h45 ET)

Atalanta vs Arsenal (20h00 BST/15h00 ET)

Atlético Madrid contre RB Leipzig (20h00 BST/15h00 ET)

Brest contre Sturm Graz (20h00 BST/15h00 ET)

Monaco vs Barcelone (20h00 BST/15h00 ET)

(Photos principales : Getty Images)