Vendredi, des missiles russes sont tombés sur l’Ukraine, frappant des infrastructures civiles et privant une grande partie du pays d’électricité et de chaleur. L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que “ frappe massive de missiles » à travers le pays a impliqué plus de 100 roquettes, ainsi que sept drones de type Shahed. Les forces ukrainiennes ont détruit 61 missiles, a-t-il ajouté.

À la suite de l’attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait pression pour que les athlètes russes et biélorusses soient interdits de compétition aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine. Les “cibles du Kremlin étaient les centrales électriques et les transformateurs de puissance, c’est-à-dire la base de la vie normale des gens”. il a dit des dernières grèves lors d’un appel à 35 ministres internationaux des sports et du gouvernement. “Si les sports olympiques étaient des tueries et des frappes de missiles, alors vous savez quelle équipe nationale occuperait la première place.”