Briefing en direct sur l’Ukraine: Moscou a ciblé les secouristes lors de la grève de Pokrovsk, selon Zelensky

Les sauveteurs travaillent sur le site d’un bâtiment à Pokrovsk, en Ukraine, qui a été détruit lors d’une frappe de missile russe cette semaine. (Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Des responsables, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont accusé la Russie de cibler les secouristes en lançant des missiles sur des zones résidentielles pour attirer les sauveteurs avant de frapper au même endroit avec une deuxième frappe. « Il s’agit d’une décision délibérée des terroristes de causer la plus grande douleur et les plus grands dégâts », a-t-il déclaré dans son journal du soir. adresse.

Zelensky a déclaré que la Russie « assumera la responsabilité maximale » de la paire de frappes de missiles qui ont tué au moins neuf personnes, dont un secouriste, et en ont blessé plus de 80 dans la ville ukrainienne de Pokrovsk cette semaine. Les attaques, dans le centre-ville, se sont produites à moins de 40 minutes d’intervalle.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Les frappes russes sur Pokrovsk ont ​​endommagé 12 immeubles de grande hauteur, dont des magasins, un bureau et un hôtel, Pavlo Kyrylenko, gouverneur régional de Donetsk dit sur Telegram. Il a dit que les blessés comprenaient deux enfants, nés en 2006 et 2012 ; 31 policiers ; sept employés du service d’urgence de l’État ; et quatre militaires. Photos posté sur Telegram montrait des bâtiments gravement endommagés avec des fenêtres soufflées et des toits effacés.

La police « s’efforçait de secourir les gens après la première frappe », Ivan Vyhivskyi, chef de la police nationale ukrainienne, a déclaré mardi : selon l’Associated Press. « [Police personnel] savait que sous les décombres se trouvaient des blessés. … Et l’ennemi a délibérément frappé la deuxième fois », a-t-il déclaré.

Au moins cinq autres personnes ont été tuées lors des récentes attaques contre l’Ukraine, ont déclaré des responsables, dont trois dans la région de Kharkiv, une personne à Kherson et un autre dans la ville méridionale de Nikopol. Plusieurs maisons privées et bâtiments agricoles ont été endommagés à Nikopol, ont indiqué les forces armées opérationnelles ukrainiennes, et Photos montraient des débris de construction éparpillés sur le sol.

Les forces russes ont abattu deux drones dans la région de Moscou, a annoncé mercredi le ministère de la Défense du pays. Il accusé L’Ukraine d’avoir tenté de commettre un attentat terroriste à l’aide de véhicules aériens sans pilote. Il n’y a pas eu de victimes ni de dégâts, a indiqué le ministère.

Les forces ukrainiennes ont tenté de traverser le Dniepr en bateau, le chef nommé par la Russie de la région occupée de Kherson a déclaré mardi Télégramme. Dans le message, il a déclaré que les forces russes avaient contrecarré les tentatives de débarquement et avaient gardé le contrôle de la banque – ce qui Les responsables britanniques disent marque la limite du territoire sous contrôle russe dans la région de Kherson. Le Washington Post n’a pas pu vérifier immédiatement cette affirmation.

Un immense site de stockage militaire russe a été dépouillé de bon nombre de ses chars et véhicules blindés de l’ère soviétique qui s’y trouvaient avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, selon le Times de Moscou. Le point de vente indépendant a analysé des images satellite qui montraient environ 3 840 chars ou véhicules au dépôt d’équipement militaire de Vagzhanovo à l’automne 2021. En novembre 2022, il n’en restait qu’environ 2 600, a-t-il rapporté.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’offre de la Russie de fournir gratuitement des céréales aux pays africains était « risible ». Les propos, intervenus lors d’une entretien avec la BBC, répondaient à l’offre du président russe Vladimir Poutine de livrer jusqu’à 50 000 tonnes métriques de blé gratuit à au moins une demi-douzaine de pays africains après que le retrait de Moscou de l’accord sur les céréales de la mer Noire menaçait d’aggraver une pénurie alimentaire sur le continent . « L’Initiative céréalière de la mer Noire a livré 20 millions de tonnes aux pays à revenu faible et intermédiaire », a déclaré Blinken, qualifiant la proposition russe de « goutte dans l’océan de ce que les pays obtenaient ».

De nouvelles sanctions de la Grande-Bretagne ciblent les entreprises et les individus accusés de fournir des composants militairement importants à la Russie. Des personnes et entités en Biélorussie, en Iran, en Turquie, en Slovaquie et en Suisse font partie des personnes concernées. « Les sanctions historiques d’aujourd’hui vont encore réduire l’arsenal de la Russie et fermer le filet sur les chaînes d’approvisionnement qui soutiennent l’industrie de la défense de Poutine en difficulté », a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly dans un communiqué. déclaration.

La Pologne déploiera 1 000 soldats supplémentaires à la frontière du pays avec la Biélorussie, Les médias polonais ont rapporté. Les tensions entre Varsovie et l’allié russe ont considérablement augmenté ces derniers mois, après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a offert un abri sûr aux combattants du groupe Wagner et a plaisanté en disant qu’ils avaient hâte d’envahir la Pologne.

Les Russes d’élite et bien connectés contournent les sanctions et déclenchent des manifestations: Des dizaines de Russes liés à Poutine ou à l’armée russe sont toujours les bienvenus dans l’Union européenne malgré les sanctions destinées à isoler la Russie. Ce privilège attire les critiques des politiciens et des militants anti-guerre, rapporte Francesca Ebel. Un sauteur à la perche russe médaillé d’or olympique et étroitement lié à Poutine vit dans une luxueuse résidence valant des millions dans les îles Canaries espagnoles. Une fille et un gendre du chef d’une entreprise d’armement continuent de vivre à Prague, où la famille possède de nombreuses propriétés et des véhicules de luxe.