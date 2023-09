Briefing en direct sur le tremblement de terre au Maroc : plus de 2 000 morts ; le roi reste silencieux après la catastrophe

Un puissant tremblement de terre au Maroc a fait des milliers de morts et de nombreux blessés, le plus meurtrier que le pays ait connu depuis plus de six décennies. (Vidéo : Le Washington Post)

Les sauveteurs se précipitaient pour retrouver les personnes qui auraient pu survivre à un séisme de magnitude 6,8 qui a tué au moins 2 000 personnes et en a blessé 2 000 autres après avoir frappé l’ouest du Maroc vendredi soir. Le nombre de morts devrait augmenter considérablement après ce tremblement de terre qui ne se produit qu’une fois par siècle. Dimanche matin, le roi Mohammed VI n’avait pas publiquement demandé une aide internationale ni adressé directement la parole à la nation.

« Nous attendons juste le feu vert du Maroc », a déclaré au Washington Post un responsable de l’Union européenne, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Voici les dernières nouvelles sur le tremblement de terre dévastateur au Maroc :

Il s’agit du premier séisme d’une telle ampleur à frapper la région depuis plus de 100 ans., a déclaré l’US Geological Survey (USGS) dans un rapport préliminaire. Il a déclaré que les tremblements de terre de cette ampleur étaient « rares mais pas inattendus », et a ajouté qu’il n’y en avait eu aucun d’une magnitude supérieure à 6 depuis 1900.

Le tremblement de terre a frappé à environ 47 milles au sud-est de la ville de Marrakech.à une profondeur d’environ 11 miles (18,5 kilomètres), ce qui le place dans la catégorie des tremblements de terre peu profonds, qui ont tendance à être plus destructeurs.

L’immensité de la zone sismique et la complexité du terrain rendent les efforts de secours difficiles, selon Caroline Holt, directrice des catastrophes, du climat et des crises à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Certaines zones touchées n’étaient accessibles que par hélicoptère, a-t-elle expliqué, ajoutant que les machines lourdes nécessaires au déblayage des décombres pourraient être difficiles à transporter sur un terrain aussi montagneux.

2. Photos, vidéos et cartes de la dévastation

L’épicentre du séisme se trouvait dans la province d’Al-Haouz, une zone montagneuse et rurale où les secouristes ont eu du mal à surmonter les débris tombés et à traverser un terrain difficile pour atteindre les victimes. Plus de 1 000 personnes y sont mortes, selon le ministère de l’Intérieur.

A Marrakech, les habitants décrivent des évacuations désespérées tandis que les murs s’effondraient autour d’eux. Vidéos sur les réseaux sociaux ont montré le plus grand minaret de Marrakech se balançant alors que les gens en dessous s’enfuyaient. Ailleurs dans la ville, les habitants ont protégé leur bouche de l’air poussiéreux et se sont tendu la main pour se soutenir alors qu’ils naviguaient dans les ruelles étroites dans la quasi-obscurité.

(Vidéo : Sébastien Rosemont)

Environ 19,3 millions de personnes ont été exposées au tremblement de terre, selon les données de l’USGS publiées samedi matin. Les réseaux de téléphonie mobile dans les zones les plus touchées ont cessé de fonctionner, laissant les membres des familles à travers le pays et dans le monde attendre anxieusement des nouvelles.

Le président Biden s’est dit « profondément attristé » par la perte de vies humaines.et le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que les États-Unis « fourniraient toute l’assistance nécessaire » au Maroc.

Plusieurs nations et groupes ont proposé leur aide au Maroc – y compris Francele Royaume-Uni, Allemagne, Inde, L’Autriche et ravagé par le tremblement de terre Turquie. L’Algérie a également proposé de rouvrir son espace aérien pour faciliter l’aide et les évacuations médicales, a rapporté l’Associated Press. L’Algérie a fermé son espace aérien au Maroc en 2021, lorsque les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques sur des questions telles qu’un différend de longue date sur le Sahara occidental.

L’ambassade américaine à Rabat a averti les citoyens américains que les hôpitaux de Marrakech et d’autres grandes villes « ont une capacité limitée ». et a déclaré que les hôpitaux locaux dans les zones les plus touchées « pourraient être mis à rude épreuve ».

4. Chez nos correspondants

Les survivants du tremblement de terre au Maroc ont vu leurs maisons s’effondrer et leurs voisins tomber: Aziz Taki avait déjà connu des tremblements de terre, mais « pas comme celui-ci », a-t-il déclaré.

Ce père de famille de Marrakech, âgé de 40 ans, a été réveillé par son épouse peu après 23 heures, la nuit du tremblement de terre. Ils ont dû partir immédiatement, a-t-elle déclaré.

Taki vivait au rez-de-chaussée de sa maison familiale à Marrakech et a d’abord fait entrer sa femme et sa fille dans la ruelle. Puis il monta chercher son père, sa mère et ses deux frères. Son père, âgé de 93 ans, était initialement réticent à partir, mais un toit effondré l’a finalement poussé à sortir.

Des cadavres jonchaient les rues. La poussière était partout. Tout le monde criait. Poussés les uns contre les autres, les voisins se sont dirigés vers une place voisine, où ils espéraient être à l’abri des bâtiments qui s’effondrent.

Près de chez lui, Taki a vu un voisin d’une trentaine d’années trébucher devant chez lui, couvert de poussière. Il fit trois ou quatre pas et s’effondra à l’endroit où il allait mourir.