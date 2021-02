Une pandémie risque de répéter le chaos des années 1930, selon le chef des forces

C’est une suggestion catégorique que le monde pourrait faire face à un autre conflit à grande échelle. Le chef des forces armées a averti que le coronavirus avait conduit à l’érection de « barrières nationalistes » et à des crises économiques rappelant la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. Le général Sir Nick Carter, le chef d’état-major de la Défense, a déclaré que les «défis sécuritaires» posés par la pandémie étaient similaires à ceux rencontrés dans les années 1930. Dans une interview avec Le télégraphe, Sir Nick a fait valoir qu’une meilleure coopération mondiale devrait s’attaquer à la pandémie et à son impact économique. « Il y a des moments dans l’histoire où des défis économiques importants ont conduit à des défis de sécurité parce qu’ils agissent comme un déstabilisateur », a-t-il déclaré. Éditeur de la défense Con Coughlin rapporte que son intervention précède la publication de la « revue intégrée » du gouvernement le mois prochain.

Pendant ce temps, les députés conservateurs ont averti que la réouverture des écoles le 8 mars devait être « signée dans le sang » car des craintes ont émergé que la date pourrait être repoussée. Des inquiétudes se développent face au risque d’un retard car le gouvernement a refusé de confirmer la date exacte à laquelle le Premier ministre révélera sa «feuille de route» pour faciliter le verrouillage. Cela intervient alors que les ministres envisageraient de prévoir des règles de distanciation sociale sur le port de masques et le maintien d’un mètre d’intervalle pour rester en place jusqu’à l’automne. Mat soulève l’ambiance avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Un raid fiscal furtif sur les allocations personnelles pour lever 6 milliards de livres sterling

Le Trésor envisage de geler les déductions fiscales personnelles dans le budget du mois prochain, dans le cadre d’un raid fiscal «furtif» qui pourrait rapporter jusqu’à 6 milliards de livres sterling. Les responsables souhaitent abandonner les augmentations prévues aux seuils de 12 500 £ et 50 000 £, ce qui entraînerait des dizaines de millions de personnes qui paieraient davantage. Cela annulerait effectivement les allégements fiscaux prévus, la famille moyenne prévoyant de manquer une économie de 250 £ par an d’ici 2024-25. Rédacteur politique Ben Riley-Smith rapporte qu’il serait politiquement attrayant pour le Trésor parce qu’il générerait des revenus importants sans rompre strictement les promesses du manifeste. Jeremy Warner soutient qu’il vaudrait mieux être honnête quant à la nécessité de hausses d’impôts. Les chiffres du PIB de ce matin ont révélé que le Royaume-Uni avait évité une récession à double creux.

Analyse: Meghan a stimulé les espoirs de confidentialité de tous les membres de la famille royale

En décidant qu’être royal ne fait pas « une » propriété publique, le juge Warby a sans aucun doute enregistré un gain significatif non seulement pour le duc et la duchesse de Sussex, mais pour la famille royale dans son ensemble. Les députés de la Chambre de Windsor soutiennent depuis longtemps qu’ils méritent une vie privée même s’ils doivent endurer des intrusions. Mais éditeur associé Camilla Tominey écrit que « les jeux publicitaires ont toujours tendance à avoir deux joueurs ». Lisez la lettre de Meghan à son père, telle que publiée dans la décision du tribunal.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Avertissement américain | Donald Trump pourrait se présenter à la présidence en 2024 et déclencher une fois de plus une foule violente au Capitole à moins qu’il ne soit condamné, a entendu son procès en destitution. Les procureurs ont déclaré que M. Trump n’avait montré « aucun remords » pour avoir incité une foule à attaquer le siège de la démocratie américaine et qu’il « le referait » s’il en avait l’occasion. Éditeur américain Nick Allen dit que la vidéosurveillance déchirante perdra le soutien public vital de l’ancien président.

Partout dans le monde: soulèvement au Myanmar

Le dictateur militaire du Myanmar a averti les fonctionnaires en grève pour protester contre son coup d’État qu’ils subiraient des conséquences s’ils ne retournaient pas au travail. Le général Min Aung Hliang a exigé la fin d’une campagne de désobéissance civile qui a attiré des agents de santé, des enseignants et même des policiers depuis le renversement d’Aung San Suu Kyi la semaine dernière. Voir des images plus frappantes du monde entier.